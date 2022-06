Vlinderaar die iedereen aan een levensgezel wilde koppelen, maar zelf vergeefs bleef hopen op een grote liefde

Kees Schiferli

Hij was de 70 al gepasseerd, maar Kees Schiferli wist het zeker: relatiebemiddeling, dat was iets voor hem. ‘Je bent in elk geval op dat gebied zelf een ervaringsdeskundige’, reageerde zijn zoon Victor destijds met een glimlach. Tegelijk was er ook bewondering: opnieuw had zijn vader zichzelf uitgevonden.

De in 1940 in Bilthoven geboren Schiferli was een man van vele projecten. Net als zijn liefdesleven was ook zijn professionele leven een zoektocht. ‘Liep het een af, dan bedacht hij weer het ander’, zegt jeugdvriendin Marijke Vissers. ‘Zo heeft hij op allerlei grappige manieren zijn levensonderhoud georganiseerd.’

Nooit had hij een vaste baan. Op zijn cv stond onder meer: journalist, reclamemaker, acteur, copywriter en headhunter. En wie in de jaren negentig met examenvrees kampte, kon het telefoonnummer van de Stop Stress Phone draaien, waarna de warme, geruststellende stem van Schiferli klonk: ‘Tel rustig tot tien.’

Het idee om – vooral oudere – mensen te helpen bij het vinden van een levensgezel, was ontstaan op een avond op een terras toen het gesprek met vrienden kwam op hoe moeilijk het was om als oudere man of vrouw een partner te vinden. Een eureka-moment, zou hij dat later noemen.

Als relatiebemiddelaar – zelf noemde hij zich liever postillon d’amour, dat klonk romantischer – sprak hij mensen soms spontaan aan in de supermarkt. Als ze al een relatie bleken te hebben, zei hij: ‘U bent natuurlijk al hartstikke gelukkig, maar misschien is er iemand uit uw omgeving die ik blij kan maken?’

Met zijn charme kon hij mensen voor zich innemen. Hij bedekte daarmee ook een knagende onzekerheid, een trauma, opgelopen in zijn jeugd, waarin hij als hyperactief en stotterend jongetje niet mee kon komen op school en ook thuis over het hoofd werd gezien. Zijn vader Dick, een gevierd reclameman, verliet het gezin toen Kees vier jaar was en kreeg zeven kinderen uit drie huwelijken.

‘Hij is altijd bang geweest dat hij tekortschoot’, zegt zijn zoon. ‘Ook toen hij al oud was begon hij nog vaak over het feit dat hij zijn school niet had kunnen afmaken. Dan zei ik weleens: laat het toch achter je. Maar daar zat dat gevoel te diep voor.’

Bont leven

Schiferli, de ongekroonde koning van het Spui in het Amsterdam van de jaren zeventig, hield van een bont leven. Daarbij hoorden ook vriendinnen, véél vriendinnen. ‘Vaak kwam hij ze vol trots laten zien bij ons thuis’, zegt Marijke Vissers. ‘Wat vind je ervan?’, vroeg hij dan.’ Maar zelden hielden de relaties, ondanks een veelbelovend begin, lang stand.

Zijn huwelijk met Greetje Dokter, die hij in de trein had ontmoet, was met negen jaar zijn record. Hij verliet het gezin toen zijn zoon 4 was. Terugkijkend zegt Victor: ‘Mijn vrienden vonden hem steevast de allercoolste vader die ze ooit hadden gezien. Later zag ik zijn tragiek. Hij heeft een leven lang tevergeefs gehoopt op een grote liefde, iemand met wie hij ook intiem kon zijn. Pas later ben ik dat gaan begrijpen.’

In 2014 verkocht Schiferli zijn praktijk, nadat bij hem prostaatkanker was geconstateerd. Hij overleed 1 mei aan die ziekte, 82 jaar oud. Victor was die dag op bezoek, samen met zijn moeder. Het oude gezin was weer bijeen in die laatste uren. ‘Hij was van de wereld en kreeg morfine toegediend. Hij kermde van de pijn. Toen ik op een gegeven moment vroeg of het wel ging, antwoordde hij brommend: ‘Ik maak er wel wat van.’ Dat was mooi gezegd. Het was zijn levensmotto in een notendop.’