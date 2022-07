Vlijmscherpe doordrammer Arie Pais maakte korte metten met de eeuwige student

Arie Pais wordt na zijn periode als minister van Onderwijs beëdigd als lid van de Eerste Kamer en houdt volgens joods gebruik zijn hoed op, Den Haag 1981. Beeld Bert Verhoeff

Hij was de opvolger van de PvdA’ers Jos van Kemenade, bewierookt om zijn grote kennis van het onderwijs, en de goedgebekte Ger Klein, die als staatssecretaris hoger onderwijs in het kabinet-Den Uyl had gedaan. Pais moest zich profileren tegenover zijn populaire voorgangers met hun uitgesproken opvattingen. Dat was een kolfje naar zijn hand, uitdagend en vastberaden als hij was.

De PvdA’ers zaten knarsetandend in de Kamerbankjes. Na afloop konden ze soms hun gram halen. Toen Pais na een debat aan Klein triomfantelijk vroeg wat hij van diens optreden vond, zei die dat hij nog nooit een vegetariër zo blij met een dooie mus had gezien.

Bij de eerste kennismaking met de ambtelijke top rolde de nog niet beëdigde Pais een stuk behang uit met op de achterkant een ruwe schets van het ministerie. Hij was flink tekeer gegaan met een rode viltstift. Het was duidelijk: met die linkse rakkers die door Van Kemenade waren binnengehaald, kon hij niet uit de voeten.

Aäron Pais (Den Haag, 1930) was een zoon van de directeur van het Amsterdamse postkantoor. In de Tweede Wereldoorlog werd hij vier keer opgepakt en heeft hij op zeventien adressen ondergedoken gezeten. Hij was getrouwd met Eegje Schoo die, een dik jaar nadat Pais uit Den Haag was verdwenen, minister voor Ontwikkelingssamenwerking werd in het eerste kabinet-Lubbers.

Herstructurering universitair onderwijs

Als minister stortte Pais zich meteen op de herstructurering van het universitair onderwijs, die korte metten moest maken met de eeuwige student. De verkorting van de doctoraalstudie naar vier jaar was ontaard in een chaos. De wet had universiteiten de ontsnappingsmogelijkheid geboden een studieprogramma van vijf jaar te maken mits ze de noodzaak daartoe konden aantonen. Dat buitenkansje had academisch Nederland met beide handen aangegrepen. Lorries vol rapporten werden gelost op de stoep van het ministerie.

Pais formeerde een commando-eenheid die het academisch onderwijs in tweeën moest splitsen. De eerste fase behelsde een doctoraalstudie met een cursusduur van maximaal vier jaar. In de tweede fase zou een beperkt aantal afgestudeerden zich kunnen bekwamen in onderzoek en specialisaties.

De elite-eenheid hield met ijzeren discipline de hand aan het nauwsluitend schema van alle stappen die moeten worden gezet in het tijdrovende wetgevingsproces. In het vierde jaar van Pais’ bewind nam de Tweede Kamer de Wet Tweefasenstructuur aan. Een huzarenstukje. Daarmee was een einde gekomen aan een twintig jaar durende strijd die zeven ministers had versleten.

‘Ze moeten niet janken’

Pais had geen kind aan de Kamer. Uren kon hij aan het woord zijn met een paar kattebelletjes en zonder dat hij zich liet influisteren door zijn ambtenaren. Hoe harder de oppositie op hem inhakte, hoe venijniger hij werd. ‘Ze moeten niet janken als ik met gelijke munt terugbetaal’, vond hij. De Kamer vreesde de straatvechter met de scherpe tong die vliegensvlug van degen kon wisselen.

Door niets en niemand liet hij zich opjutten, steevast kwam hij te laat, ook in de Kamer. Op het departement puilde de antichambre van de ministerskamer vaak uit. Niet zelden was de minister dan op zolder aan het tafeltennissen met zijn chauffeur. Behendig als hij was, wist hij zich altijd te verontschuldigen.

Ook zijn ambtenaren ontzag Pais niet, hij viel hen in het openbaar af. ‘Hier staat dat ik tegen moet zijn, maar ik vind het een goed idee’, zei hij dan. Waarna hij zich omdraaide naar zijn onthutste ambtenaren om ze te vertellen wat er schortte aan hun advies.

Laat op de avond kon hij bellen naar de rechterhand van de secretaris-generaal met het consigne dat de volgende ochtend om half negen een rapport kant en klaar op zijn bureau moest liggen. Zelf arriveerde hij doodgemoedereerd een paar uur later.

De geheelonthouder Pais dronk vooral water, reden voor de koffiejuffrouw om de minister buiten gehoorafstand guppie te noemen. Pais mocht dan geen druppel alcohol drinken, hij kon zo’n gemene cocktail mixen dat een doorgewinterde kroegtijger ervan achteroversloeg.

Pais trok zijn plan, het kon hem niet schelen hoe het gebeurde als hij maar zijn zin kreeg. Een keer lag hij de nacht voor Prinsjesdag tot drie uur ’s nachts dwars in de ministerraad, hij weigerde te tekenen voor de bezuinigingen die zijn collega van Financiën van hem eiste. Op het laatste moment werden de cijfers in de begroting met inkt ingevuld.

Doordrammen

Zijn doordrammen heeft geresulteerd in veel wetgeving. Pais richtte niet alleen het wetenschappelijk onderwijs opnieuw in, hij voegde het kleuter- en lager onderwijs samen en voerde collegegeld in voor het hoger beroepsonderwijs. De wet die de medezeggenschap in het basis- en voortgezet onderwijs moest regelen, lag bij zijn aftreden bij de Eerste Kamer.

De beteugeling van het universitair onderwijs was de krachttoer die Pais het meest genoegen had verschaft. Hij had niet alleen de eeuwige student onder handen genomen, maar – in zijn woorden ­– ook ‘hoogleraren die hun denkperiode voornamelijk aan de Rivièra doorbrachten en wetenschappelijk medewerkers die alles deden behalve wetenschappelijk meewerken’.