Vlieg- en plasticschaamte, te snel iets getwitterd en niet snel genoeg iemand gecomplimenteerd

Het schuldgevoel werd Cindy Hoetmer de laatste tijd een beetje te veel.

Op een mooie zomeravond zat ik in de kroeg, aan de lange tafel bij het open raam, met een aantal mensen die ik ken.

‘Vind jij Anneke ook zo knap?’, vroeg iemand aan het andere eind van de tafel, die met de betreffende Anneke zat te praten.

‘Nee’, zei ik. ‘Ik vind haar normaal, net als de rest van ons.’

We zijn geen lelijke mensen, en sommigen zijn wat knapper dan anderen maar op deze leeftijd zouden we ons niet bezig hoeven houden met lichamelijke schoonheid. Er zijn belangrijkere zaken. De volgende dag had ik spijt. Als je de kans hebt iemand volkomen gratis een aardig compliment te geven moet je die aangrijpen, maar ik had gekozen voor mijn fletse waarheid. De hele dag voelde ik me een beetje schuldig. Ik vertel dit onbenullige verhaal om duidelijk te maken dat er tobberige mensen bestaan die zich over van alles, en ook over niets, schuldig voelen. Schuldgevoel is gemakkelijk op te wekken, en dat gebeurt de laatste tijd nogal vaak.

Tijdens de lockdowns bijvoorbeeld, keek ik elke keer naar die malle persconferenties waarbij de gebaren van de doventolk gebruikt leken te worden gebruikt om boodschap ‘samen krijgen we corona onder controle’ die met witte letters op een blauwe achtergrond stond in je hoofd te hypnotiseren. Hugo de Jonge wist, met zijn spatiërende manier van spreken, altijd de schuld van de toenemende besmettingen op de kijker te projecteren. Het beleid was uiteraard goed, maar het volk had zich niet aan de regels gehouden. Als het de bedoeling was om mensen, die de regels keurig volgden, zich schuldig te laten voelen dan lukte dat bij mij prima.

Pas nadat ik er tientallen had bekeken, besloot ik mezelf niet langer te kwellen en de tv uit te zetten tijdens de persconferenties. Na de recente piek (tenminste, ik hoop dat het een piek was) probeerden ze het nog eens. Ja, er was gezegd dat je na een vaccinatie met Janssen meteen kon gaan dansen, maar dat hadden we echt niet zo letterlijk moeten nemen. Het was natuurlijk onze schuld. Ikzelf had ik dat ene weekend mijn verjaardag gevierd met een stuk of twintig gevaccineerde vijftigers, en hoewel niemand besmet raakte, wortelde de schuld zich weer in mijn brein. Pas na een tijdje begonnen de premier en de minister van Volksgezondheid ook wat verantwoordelijkheid te voelen, of tenminste toen gaven ze pas toe dat de versoepelingen misschien een beetje te enthousiast waren ingevoerd.

Voor de pandemie kende ik naast mijn dagelijkse microschaamte natuurlijk ook al het milieuschuldgevoel, voor elk plastic bakje dat in mijn vuilnisbak terecht kwam, bij elke vliegreis die ik ondernam (en dat waren er niet veel).

Op dezelfde avond dat ik die vriendin dat compliment door de neus boorde, dronken-twitterde ik dat ik Peter R. de Vries een held vond. Normaal gesproken houd ik me verre van bewieroking van dode of levende beroemdheden, maar de alcohol en de warmte hadden me kennelijk sentimenteel gemaakt. Hij was toen nog niet dood. Later schreven verschillende columnisten, en andere moraalridders, dat iedereen die wel eens cocaine gebruikt zich niet rot mag voelen over de dood van de misdaadverslaggever, want die hebben bloed aan hun handen. Zonder klanten zou die handel niet eens bestaan. Nu had ik, doordat ik hoogstens één keer per jaar op een feestje wel eens ja zeg tegen een lijntje, ook nog een misdaadverslaggever vermoord. En een broer, en een advocaat. Dit nog bovenop de klimaatschaamte, schuld aan coronabesmettingen en mijn schuldgevoel over alles wat ik zelf echt fout doe, vond ik een beetje veel worden.

Er zíjn mensen daadwerkelijk schuldig aan milieuvervuiling, slecht beleid of moord en vermoedelijk slapen ze er geen nacht slechter door. Aan hen zou ik graag wat van mijn teveel aan schuldgevoel doneren.