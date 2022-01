Vlaamse bourgondiër imponeerde de Volkskrant-redactie met zijn eruditie en bloemrijke taal

Paul Depondt Beeld Veselina Giorgieva

Paul Depondt was een opvallende verschijning op de redactie, waaraan hij tot 2005 verbonden was. Aanvankelijk als redacteur beeldende kunsten, later als boekenredacteur.

Nog meer onderscheidde hij zich door zijn fabelachtige kennis en eruditie. Met twee vingers het toetsenbord geselend, monkelend en aan zijn snor draaiend, componeerde hij doorwrochte artikelen, bloemrijk verwoord en gelardeerd met veel citaten. Depondt, die plastische kunsten (‘met grote onderscheiding’ voltooid) en journalistiek had gestudeerd, was vooral een beschouwer en bewonderaar, minder een recensent, daarvoor was hij te zachtaardig.

Als op een redactievergadering een stuk van een collega werd afgekraakt, keek Depondt verschrikt op en hield hij zich afzijdig. Kwamen de plannen voor volgende katernen aan bod, dan stak hij een gloedvol betoog af. Ariejan Korteweg, voormalig adjunct-hoofdredacteur: ‘Paul kwam uit een andere wereld. Hij deed me denken aan een schrijver uit de 19de eeuw en gedijde wonderwel in de harde Volkskrant-cultuur van die tijd.’

Franse kranten spelde Depondt. ‘Paul schreef diepgravende stukken over de grands travaux van Mitterrand, die miljarden had gepompt in kunst, cultuur en architectuur. We keken naar hem op’, zegt Erik van den Berg, destijds eindredacteur kunst.

Koppensneller

‘Grote verhalen, grote schilderingen, grote landschappen, grote bacchanalen, wilde orgieën, weidse vergezichten en dan opeens dat detail, die voetnoot, dat kleinood van de cultuurhistorie’, zei Michaël Zeeman, voormalig chef kunst, in 2005 toen Depondt vertrok bij de krant. Bij een bezoek aan de Volkskrant vroeg Henk Hofland, uitgeroepen tot de journalist van de 20ste eeuw, naar Paul Depondt, want die las hij met buitengewoon veel plezier.

Er sloop weleens een Frans woord of een Vlaamse uitdrukking in zijn verhalen. Als hij de reikwijdte van een Nederlands woord wilde weten, raadpleegde hij een collega. Is een koppensneller hetzelfde als een kannibaal? Antwoord: nee. Reactie Depondt: jammer.

Dagenlang sleutelde Depondt aan zijn verhalen. Steffie Kouters, ook een collega uit die tijd: ‘De eindredactie had geen werk aan zijn stukken. Sterker, als je er een komma uithaalde, viel zijn stuk uit elkaar, zo nauwgezet had hij het geformuleerd.’

Vuurtorenwachters

Even eten was er niet bij met Depondt, het was lang tafelen en genieten van spijzen en wijnen. Collega’s kunnen zich niet herinneren hem ooit in de bedrijfskantine te hebben gezien. Een broodje kaas en een kartonnetje melk waren niet aan hem besteed. Of hij zelf goed kon koken, zal altijd een raadsel blijven voor zijn kompanen van de Volkskrant. Een collega die voor wie Depondt thuis in Gent een exquis maal had bereid dat hij met veel aplomb serveerde, kwam er pas veel later achter dat de spijzen van een cateraar waren.

Depondt was een bourgondiër die graag en veel dronk. Toen hij na een zware operatie van de dokter het advies had gekregen dat hij nog maar twee glazen wijn per dag mocht drinken, zei hij monter dat hij heel grote glazen had aangeschaft.

De laatste jaren was de wereld klein geworden voor Depondt. Hij sleet zijn dagen in zijn appartement in het Klein Begijnhof in Gent, waar boeken rijen dik tot aan het plafond zijn opgestapeld. Af en toe ging hij wandelen in het park en naar het café. De laatste boeken die hij las, gaan allemaal over vuurtorens, zegt Sonja Vanoutryve, al veertig jaar zijn partner. ‘Vuurtorenwachters zijn mensen die ook binnen zitten.’

Het schrijven ging hem steeds moeilijker af. Op 25 januari overleed Depondt, die een zoon uit een eerdere relatie achterlaat, als gevolg van epileptische aanvallen. Zijn laatste idee voor een artikel, ‘Reizen in mijn kamer’, heeft hij niet meer kunnen uitwerken.