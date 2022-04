Violist en Poetin-criticus Lisa Batiashvili heeft geen begrip voor artiesten die zich niet uitspreken

Lisa Batiashvili speelt in september 2021 in Bologna, Italië. Beeld Roberto Serra / Getty

De klassieke concertzaal is doorgaans geen plek waar je op statements stuit. Het moet om de kunst gaan, is het devies: waarom zou je je als musicus bezighouden met zoiets banaals als politiek, de waan van de dag, als jij het voorrecht hebt om muziek van eeuwigheidswaarde te vertolken?

Maar voor Lisa Batiashvili, die woensdagavond soleert in het Eerste vioolconcert van Karol Szymanowski bij het Concertgebouworkest, is het bittere noodzaak om zich uit te spreken. Als Georgische weet ze hoe het is als je land wordt binnengevallen door Rusland. Al jaren waarschuwt ze voor Russische agressie.

Haar bekendst geworden daad van verzet speelde zich af in Rotterdam, september 2014. Batiashvili, algemeen beschouwd als een van de beste violisten ter wereld, is uitgenodigd om te soleren op het Gergiev Festival. Het is twee maanden na de aanslag op vlucht MH17 in Oekraïne, een halfjaar na de Russische invasie van de Krim. Het Gergiev Festival is het festival rond Valery Gergiev, de veelgevraagde oud-dirigent van het Rotterdams Philharmonisch Orkest – en vertrouweling van de Russische president Vladimir Poetin.

Gergiev heeft het festival weliswaar opgedragen aan de slachtoffers van MH17, ‘maar zolang je in het midden laat wie daarvoor verantwoordelijk is, is dat een nogal gratuit doekje voor het bloeden’, schrijft de Volkskrant in een recensie. En had Gergiev zich niet ook positief uitgelaten over de Russische inval in het Georgische Zuid-Ossetië in 2008?

Batiashvili soleert in het Eerste vioolconcert van Sergej Prokofjev. Tot zover niets aan de hand. Maar dan, de toegift. Ze speelt geen kort stukje Bach of Paganini, maar het door haar aangevraagde solostuk Requiem for Ukraine van Igor Loboda – een weinig subtiele verwijzing naar de dirigent met wie ze zojuist heeft samengewerkt. Haar actie haalt de wereldpers.

Cultureel ambassadeur

Batiashvili wordt in 1979 als dochter van musici geboren in Tbilisi. Omdat ze bij voetbalwedstrijden het nationale team van Georgië niet kan aanmoedigen – dat is er niet, want onderdeel van de Sovjet-Unie – wordt ze supporter van Duitsland. Dat is ook het land dat haar ouders in 1991 uitkiezen om zich te vestigen – op het uiteenvallen van de Sovjet-Unie volgt een exodus van muzikaal talent. Batiashvili studeert viool in Hamburg. Op haar 16de krijgt de internationale vioolgemeenschap haar in het vizier als ze tweede wordt op het Jean Sibelius-concours.

In 2000 debuteert ze op de BBC Proms. Er volgen vele albums, voor grote labels als EMI, Sony en Deutsche Grammophon, en ze soleert bij de beroemdste orkesten, zoals de Berliner en Wiener Philharmoniker. Ze profileert zich als pro-Europees, maar vooral als cultureel ambassadeur van Georgië door zich in te spannen voor de composities van landgenoten als Tsintsadze en Kantsjeli. Grote indruk maakt ze vooral in het laat-romantische repertoire, de concerten van Tsjaikovski en Sibelius. Recensenten prijzen haar rijke, soms verzengende toon, en haar feilloze techniek.

Gedachten in Oekraïne

Maar voorlopig komt de viool niet op de eerste plaats, vertelt ze aan de telefoon vanuit haar huis in München, waar ze samenwoont met haar man, de Franse hoboïst François Leleux, en hun twee kinderen. Ze is in haar gedachten in Oekraïne, ze volgt al het nieuws en heeft er een dagtaak aan om de wereld op de Russische misdaden te wijzen. ‘Het is moeilijk om me te concentreren op iets anders. De viool is nu een welkome afleiding voor me. Die zorgt ervoor dat ik in gedachten op een andere plek ben.’

Ze stoort zich aan musici die zich afzijdig houden, die zeggen dat ze zich niet hoeven uit te spreken omdat ze zich niet bezig zeggen te houden met politiek. ‘Het punt is dat deze situatie niet om politiek gaat, maar om ons voortbestaan. Hoe is het mogelijk om daar geen mening over te hebben? Wij kunnen als artiesten niet doen alsof we geen onderdeel van de wereld zijn, we weerspiegelen de wereld in ons werk.’

Op veel plekken zijn Russische musici voorlopig niet welkom meer. Zou ze nog wel met Russische musici willen samenspelen als zij geen kleur bekennen? ‘Dat is tricky. Voor iedereen is het duidelijk waar ik sta. Ik verlang niet van musici dat ze allemaal luid van de daken schreeuwen wat ze vinden, wel verwacht ik een bepaalde openheid, dat we bereid zijn om naar elkaar te luisteren en interesse te tonen. Stilte vind ik een heel slecht teken in een crisis zoals deze.’

Stichting

Na Poetins invasie in februari werd het Valery Gergiev aangerekend dat hij zich niet tegen het Russische regime keerde, met als gevolg dat zo ongeveer al zijn concerten in het Westen werden geannuleerd. Het Gergiev Festival, waar Batiashvili met hem optrad, houdt op te bestaan. Zou ze ooit nog met hem het podium kunnen delen? ‘Die keer in Rotterdam was ook echt de laatste. Het was doelbewust. Ik had mijn besluit al genomen.’

Ze heeft een stichting opgericht om Oekraïense musici te ondersteunen, onder meer door hen van nieuwe instrumenten te voorzien. ‘Daar zit veel tijd in. Sommige musici zijn gewond geraakt. Het lijkt erop dat de wereld nu wel wakker is. Ik had altijd nog ergens de hoop dat het niet zover zou komen. Dit is allemaal het gevolg van een gebrek aan bewustzijn in het Westen van hoe de Oost-Europese landen zich na de val van de Sovjet-Unie hebben ontwikkeld. Het is zo’n luxe om je nooit zorgen te hebben hoeven maken over het voortbestaan van je land.’