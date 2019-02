Vijf redenen waarom u Wang Quanzhang moet leren kennen

Beeld Berto Martinez

1. Hij is een belangrijke mensenrechtenadvocaat in China

Quanzhang werkte bij het advocatenkantoor Fengrui, dat gespecialiseerd is in mensenrechtenzaken. Hij verdedigde arme dorpelingen wier land was afgepakt door projectontwikkelaars, mishandelde gevangenen uit strafkampen en slachtoffers van politiegeweld. Daarnaast richtte hij een website op over mensenrechtenzaken, en schreef hij regelmatig artikelen waarin hij de overheid bekritiseerde.

2. Hij is berecht in een showproces

Na zijn arrestatie in 2015, is er drie jaar helemaal niets van mensenrechtenadvocaat Quanzhang vernomen. Zijn vrouw en zoon wisten niet of hij nog in leven was, totdat vorig jaar bekend werd dat hij berecht zou worden. Zeven advocaten die zijn vrouw sindsdien aanstelde om haar man bij te staan, konden hem niet bereiken. Een advocaat die hem wél heeft ontmoet, Liu Weiguo, trok zijn handen van de zaak af nadat hij naar eigen zeggen ‘gevallen’ was en drie tanden had verloren.

Het is onduidelijk of Quanzhang zich uiteindelijk überhaupt heeft kunnen verdedigen in de rechtbank in Tianjin. Pers en familie mochten niet bij het proces aanwezig zijn. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken riep na het vonnis direct op tot vrijlating van Quanzhang. Yaqiu Wang van Human Rights Watch noemt het vonnis een ‘aanfluiting’.

3. Hij was een van de eerste advocaten die de spirituele beweging Falun Gong bijstond

Tijdens zijn studietijd al raakte Quanzhang gegrepen door het lot van de onderdrukte Falun-Gong-beoefenaars. De Chinese spirituele beweging – met wereldwijd tientallen miljoenen volgelingen – is in 1999 in de ban gedaan omdat deze een bedreiging voor de staat zou zijn. In de daaropvolgende jaren verdedigde Quanzhang veroordeelde beoefenaars door het hele land.

4. Hij is opgepakt bij de beruchte ‘709’-arrestaties

In 2013 is Quanzhang al gearresteerd tijdens de verdediging van een Falun-Gong-zaak omdat hij ‘de orde in de rechtszaal zou verstoren’. Door een protest van ruim honderd advocaten is hij drie dagen later weer vrijgelaten. Twee jaar later had hij minder geluk. Tijdens de zogeheten ‘709’-arrestaties van 2015 – vernoemd naar de dag waarop ze begonnen, 9 juli – zijn honderden mensenrechtenadvocaten- en activisten achter slot en grendel gezet.

5. Hij beschreef in detail hoe hij in de rechtbank in elkaar is geslagen

In een artikel dat hij enkele weken voor zijn arrestatie publiceerde, in vertaling verschenen op de website China Change, beschrijft hij hoe hij in juni 2015 in een rechtbank in elkaar is geslagen tijdens zijn verdediging van een Falun-Gong-zaak. Die ‘zwarte tien minuten’ van geweld beschouwde hij als het ergste dat hij tot dan toe had meegemaakt. ‘Ik heb dreigtelefoontjes gekregen dat ze mijn armen en benen zouden breken; mijn huis is overhoop gehaald en ik ben gearresteerd; ik ben opzettelijk aangereden door een auto; ik ben achtervolgd; ik ben door een rechter in het gezicht geslagen, ik ben opgesloten – dat heb ik allemaal meegemaakt, maar dat alles verbleekt bij het krijgen van wrede dreunen van een bende van gerechtsdienaren in een rechtbank.’