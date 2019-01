Vijf redenen waarom u Juan Guaidó moet leren kennen

Juan Guaidó. Beeld Berto Martinez

1. Hij wil interim-president van Venezuela worden

President Nicolás Maduro is op 10 januari beëdigd voor een tweede termijn. Het Congres, de Europese Unie, de Verenigde Staten en een groot deel van Latijns-Amerika erkennen hem niet als president, omdat de verkiezingen uitermate frauduleus zijn verlopen. Bij het ontbreken van een legitieme president en vice-president, is Kamervoorzitter Juan Guaidó (35) de eerste in lijn.

‘De grondwet geeft mij het recht als president van de republiek op te treden en vrije verkiezingen uit te roepen’, zei hij daarom na de beëdiging van Maduro. ‘We vragen het Venezolaanse volk en de strijdkrachten om hulp bij het bereiden van de weg naar dit grondwettelijke mandaat.’

2. Hij is de jongste Kamervoorzitter ooit

Guaidó begon zijn politieke carrière als studentenleider, in 2009 was hij medeoprichter van oppositiepartij Voluntad Popular, en in 2015 werd hij parlementslid. Dat jaar behaalde de oppositie een tweederde meerderheid in het parlement, dat vervolgens monddood werd gemaakt door Maduro.

Desondanks zijn de Kamerleden actief gebleven. Voluntad Popular was dit jaar aan de beurt voor het voorzitterschap. Maar partijleider Leopoldo López zit in de gevangenis, de nummer twee is het land uit gevlucht en de nummer drie zit ondergedoken in de Chileense ambassade. Zo werd Guaidó op 5 januari de jongste Congresvoorzitter ooit.

3. Hij is het nieuwe gezicht van de Venezolaanse oppositie

Guaidó noemt zichzelf bewust nog geen president, hij wil eerst voldoende steun vergaren voor zijn plan en het leger mee krijgen. Anderen deden dat wel: ‘We verwelkomen het aantreden van Juan Guaidó als interim-president van Venezuela’, twitterde Luis Almagro, voorzitter van de Organisatie van Amerikaanse Staten. De Braziliaanse regering kwam met een soortgelijke boodschap.

Ook in eigen land heeft Guaidó de ingeslapen hoop op verandering wakker gekust. Drie weken geleden was hij een onbekende parlementariër, nu is hij de ‘interim-president’ die de democratie moet redden.

4. Hij belooft amnestie voor militairen

Guaidó probeert militairen en andere bondgenoten van Maduro aan zijn kant te krijgen door hun amnestie te beloven: ‘Alle ambtenaren, politieagenten en militairen die de democratie willen helpen herstellen, zijn welkom.’

‘Onze militairen zijn bereid te sterven voor Nicolás Maduro’, reageerde minister van Defensie Vladimir Padrino. Maduro zelf verscheen in legeroutfit op de staatstelevisie. ‘Degenen die ons vaderland bedreigen zullen daar nog duizend jaar spijt van hebben.’

5. Hij werd opgepakt door ‘opstandige’ agenten van de geheime politie

Zondag werd Guaidó door agenten van de geheime dienst uit zijn auto gesleept en opgepakt. Veertig minuten later lieten ze hem weer gaan. Volgens Maduro handelden de agenten op eigen houtje en in samenspraak met de oppositie, met als doel een mediacircus te creëren. Guaidó ziet de gebeurtenis als bewijs dat Maduro de macht over zijn ordetroepen is verloren.