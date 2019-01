Vijf redenen waarom u Evan Mawarire moet leren kennen

Beeld Berto Martinez

1. Hij zou de Zimbabwaanse regering omver willen werpen

De 42-jarige predikant Evan Mawarire is vorige week gevangen genomen op verdenking van het aanzetten tot geweld met als doel de regering van Zimbabwe omver te werpen. Hiervoor kan hij twintig jaar gevangenisstraf krijgen. Volgens burgerrechtenactivisten en advocaten zijn tijdens de rellen van afgelopen weken meer dan zeshonderd mensen gearresteerd en vastgezet. De opstand begon toen de regering van president Emmerson Mnangagwa ineens de benzineprijs verdubbelde, en is door het leger met harde hand neergeslagen.

2. Hij stond aan de basis van de val van oud-dictator Robert Mugabe

De vrome Mawarire kreeg nationale bekendheid in de volksopstand van 2016 tegen het beleid van Robert Mugabe. Met zijn #ThisFlag wist hij de bevolking massaal op de been te brengen om te protesteren tegen de economische en politieke impasse waarin het land na bijna 40 jaar Mugabe was beland. De volksopstand leidde uiteindelijk tot een militaire staatsgreep en nieuwe verkiezingen in november 2017, die werden gewonnen door Mnangagwa, een partijgenoot van Mugabe.

3. Hij bleef als christenactivist lang buiten de politiek

Mawarire werd twee keer eerder gevangen gezet, in 2016 en in 2017. Voor de rechter verscheen hij steevast met de Zimbabwaanse vlag om zich heen gewikkeld en een bijbel in de hand. Vreedzame diplomatie is zijn motto. Hij groeide op in een streng christelijk gezin, volgde een technische opleiding, maar besloot in 2002 zijn leven aan de kerk te wijden. In 2010 stichtte hij zijn eigen kerk in de hoofdstad Harare waar hij al snel populair werd onder met name jongeren. In Zimbabwe wordt hij wel vergeleken met Martin Luther King, maar volgens boze tongen maakt hij zich schuldig aan belastingontwijking.

4. Hij wil nu de politieke arena betreden

Jarenlang hield Mawarire zich ver van zowel de zichzelf verrijkende elite rond Mugabe als de politieke oppositie, die eveneens van vriendjespolitiek wordt verdacht. Maar in een interview met France24 zei hij onlangs niet langer uit te sluiten de politiek in te gaan. ‘Het is onmogelijk om niet in politiek betrokken te raken als je eenmaal aan activisme bent begonnen. Dit is juist wat wij willen als jongere generatie: actief deelnemen aan de politieke arena om Zimbabwe een andere kant uit te laten bewegen.’

5. Hij wordt met een smoes vastgehouden

De behandeling van zijn verzoek om op borgtocht te worden vrijgelaten werd woensdag uitgesteld omdat er meer onderzoek nodig zou zijn, vrijdag besloot het Hooggerechtshof dat hij moest worden vrijgelaten. Volgens tegenhangers van de regering is het een beproefde manier om tegenstanders de mond te snoeren. Met dezelfde smoes worden honderden anderen vastgehouden.