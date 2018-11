Vijf reden waarom u Ojoeb Titiëv moet leren kennen, een gevangene in Rusland

Tsjetsjeense mensenrechtenactivist Ojoeb Titiëv is een van 115 politieke gevangenen die in 2018 zijn vastgezet in Rusland.

Oyub Titiev Beeld Berto Martinez

1. Hij kan een prijzenkast beginnen

Ojoeb Titiëv (61) sleepte in oktober de Václav Havelprijs binnen, de mensenrechtenonderscheiding van de Raad van Europa bestaande uit een oorkonde, een beeldje en 60 duizend euro. En afgelopen dinsdag werd Titiëv opgenomen in de jaarlijkse lijst van politieke gevangenen in Rusland door mensenrechtenorganisatie Memorial - als je daarin staat, dan heb je wat bereikt, grappen activisten in Rusland weleens. De lijst groeide dit jaar van 117 naar 195 politieke gevangenen (37 kwamen vrij, 115 werden vastgezet).

2. Hij heeft de gevaarlijkste baan van Rusland

Titiëv werkt in Tsjetsjenië, het onstuimigste deel van Rusland. In Tsjetsjenië is het aantal mensenrechtenorganisaties de laatste jaren gedaald naar één. Titiëv is de voorzitter van die organisatie. Zijn functie bestond na 15 juli 2009 enkele maanden niet: de toenmalige voorzitter, Natalia Estimerova, was vermoord en de enige mensenrechtenorganisatie in Tsjetsjenië vond de veiligheidsrisico’s te groot om het werk voort te zetten. Titiëv haalde het Moskouse bestuur van Memorial over om hem toch te benoemen.

3. Hij vervoerde volgens de politie marihuana in zijn auto

Dat beweren de veiligheidsdiensten van Tsjetsjenië sinds januari 2018. Ze hielden de 61-jarige Titiëv aan in zijn auto op een dinsdagochtend en vonden naar eigen zeggen een tas met 180 gram marihuana. Op het politiebureau zei Titiëv dat zijn aanhouding illegaal was. ‘U wil dat we het allemaal legaal doen? Dan doen we het toch legaal’, zeiden de agenten volgens Titiëv en ze plaatsten hem en de drugs weer in de auto en hielden hem opnieuw aan, ditmaal met meer oog voor wettelijke procedures. Titiëv zit sinds januari in voorarrest en wordt vervolgd voor grootschalige drugssmokkel. Hij had eerder al voorspeld dat de veiligheidsdiensten drugs bij hem zouden verstoppen om hem te kunnen vervolgen.

4. De leiders van Tsjetsjenië hebben plannen met hem

Vlak voor de aanhouding schetste de voorzitter van het Tsjetsjeense parlement het toekomstperspectief voor mensenrechtenactivisten in Tsjetsjenië. ‘Als de doodstraf niet illegaal zou zijn in Rusland, dan zouden we ‘salaam alaikum’ tegen deze volksvijanden kunnen zeggen’, zei parlementsvoorzitter Magomed Daoedov, beter bekend onder zijn bijnaam ‘Lord’. De leider van Tsjetsjenië, Ramzan Kadyrov, schaarde zich in een tv-toespraak achter de woorden van Lord en voegde eraan toe dat Titiëv ook wel gezien kan worden als ‘de persoonlijke junkie’ van de Amerikaanse regering – Kadyrov staat op een sanctielijst van de VS en raakte daardoor zijn geliefde Instagramaccount kwijt.

5. Hij was net met een interessant onderzoek bezig

Titiëv onderzocht sinds de zomer van 2017 wat er gebeurd is met 27 verdwenen Tsjetsjenen. Memorial vermoedt dat deze mensen geëxecuteerd zijn door de Tsjetsjeense veiligheidsdiensten. Eerder legde Titiëv een database aan van vermiste mensen en van agenten die mogelijk betrokken zijn bij vermissingen. Ook bouwde hij scholen in de bergen van de republiek. Titiëv kan zijn werk voorlopig niet voortzetten: hij riskeert tien jaar celstraf voor zijn ‘drugssmokkel’.