Ze is te vroeg wakker. Ik zeg tegen haar dat het nog nacht is, dat ze nog even verder moet slapen. Ze gaat weer liggen en kruipt tegen me aan. Ik sla mijn armen om haar heen, druk haar lijfje tegen me aan en pak met mijn vrije hand een van haar voeten vast. Ze passen nog in mijn hand, net als haar onderbenen nog net tussen mijn duim en middelvinger passen. Ik leg mijn hoofd in haar nek en zo liggen we een paar stille minuten. Maar ze is niet te houden, natuurlijk niet.

We staan op en ze maakt haar moeder wakker, die in haar bed ligt te slapen, daarna haar zus. Die is gisteravond laat opgebleven om de woonkamer te versieren en nog in diepe slaap. Ze springt bij haar op bed en neemt haar in een klemmende omhelzing. ‘Ik ben jarig’, fluistert ze, ‘ik ben jarig.’

Vijf jaar is ze er nu, maar omdat ze de tweede is voelt ze altijd nieuw. Vaak zetten we onze hoofden tegen elkaar, als twee bokken, en proberen we elkaar weg te duwen. Zij wint altijd. Ze zingt hard mee en bij elke hoera gooit ze haar handen in de lucht. Op haar hoofd een kroontje van papier dat haar zus heeft gemaakt. We eten taart die zo zoet is dat ik bijna weer in slaap val.

Even later zit ze voorop bij me op de fiets. Ze denkt dat ze droomt, zegt ze, dat ze jarig is. In het krat voor zit een doos met cakejes die ze gaat uitdelen. Ik heb ze gebakken. De hele avond mee bezig geweest, maar ze zien eruit alsof zij ze heeft gemaakt – in vijf minuten. De cakejes trillen in het krat. ‘Ze hebben het koud’, zegt ze.

Niet knipperen nu. Dat deed ik een keer toen ze net geboren was, en nu zijn we opeens hier. Als ik het nog een keer doe, gaat ze naar de middelbare school. Kort daarna zal ze niet meer tegen me aan willen kruipen in bed, of dat spelletje met onze hoofden willen doen. Ze zal zich van me afkeren, zoals dat gaat en zoals het hoort. Dus ogen open houden en blijven kijken, zo lang en zo veel mogelijk. Het zal altijd te weinig zijn. En bovendien, mijn telefoon wil ook aandacht.

We komen aan bij school. Ik til haar van de fiets. Ze is zwaarder dan gisteren, maar nog lichter dan morgen. Alleen haar moeder mag mee naar binnen, zegt ze, ik absoluut niet. Als ik aanstalten maak om toch mee te gaan, wordt ze woedend. Zie je, daar begint het al.