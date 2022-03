Vijf bikers bespraken de oorlog, eentje vierde de lente

Op een terras op de Amsterdamse Wallen streek een stel bikers neer, die na het verwijderen van hun bandana’s en motorjassen allemaal op Frans Timmermans bleken te lijken. Grijze baardjes, weldoorvoede buiken, zachte g’s om het af te maken. Ze bestelden bier en bespraken de oorlog, waar ze allemaal net iets meer van meenden te weten dan de ander. Behalve dan die ene, die had besloten te genieten.

‘Ach jongens’, onderbrak hij de stelligheden van zijn vrienden. ‘Net waren we nog allemaal viroloog, nu weten we alles van geopolitiek. Maar intussen hè…’ Daarna viel hij veelbetekenend stil, en wentelde zich met toegeknepen oogjes in de middagzon.

Er werd even gezucht over deze passief agressieve interventie. Toen daagde het besef dat hun vriend een punt had. Zwijgend keerden de mannen een voor een hun stoelen richting de warme stralen, als zonnebloemen. Zes Fransen Timmermans op een rij, met stomheid geslagen door wat er ook nog aan de hand was: lente.