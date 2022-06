Victor Löw: ‘Ik had altijd een fascinatie voor gekte. Toen ging mijn vader dood en viel ik zelf uit elkaar.’

Victor Löw Beeld Imke Panhuijzen

‘Ik had de beste kamer van het huis. Vrij ruim, met een patiootje en een tv. Het was wel een ouwe zooi: afbladderende verf, versleten meubilair en een bedompte geur. Ik probeerde me zo veel mogelijk af te zonderen, maar ik ging ’s morgens wel naar de ontbijtzaal. Dan kijk je om je heen... De gezichten van de anderen waren uitdrukkingsloos, zonder enige emotie. Dodenmaskers. Als acteur heb ik mijn hele leven naar rariteiten gekeken, zo van: hé interessant, onthouden, dit kan ik een keer spelen. Nu wist ik: jij bent net zo, Vicske. Jij bent óók een patiënt.’

Hij schatert, luid en vol overgave. Twee maanden lang zat Victor Löw in een inrichting, in Heiloo bij Alkmaar, zomer 2019. ‘Jullie kennen de American way of thinking’, zegt hij. ‘Kijk in de spiegel, lach tegen jezelf en je denkt dat het alweer beter gaat. Nou, vergeet het maar. Ik was letterlijk niet in staat een grimas te maken. Ik kon ook niet huilen. Verwarring. Totale verwarring. Pas later kon ik de oorsprong achterhalen. Negen maanden eerder overleed mijn pa.’

Grote baby

Bob Löwenstein, zijn vader, was na de oorlog toneelacteur en later tv-regisseur van onder meer Kleine zielen en Sil de strandjutter. Wat is een kostbare herinnering?

‘Ik was 14. Ineens viel mij op dat vriendjes en vriendinnetjes verkering kregen. Ik dacht: moet ik hierin mee? Het was duidelijk dat je iemand moest inschakelen om aan een meisje te vragen of ze verkering met jou wilde. Deed ik dus ook maar. Dat jongetje kwam terug en zei: ‘Nee Victor, ze wil niet.’ Ik was opgelucht!’ Hij schatert opnieuw. ‘Ik ben toen naar mijn vader gegaan: ‘Papa, móét je verkering hebben?’ Hij was met iets anders bezig, hoorde mijn vraag niet goed. Blijkbaar associeerde hij van mij naar zijn eigen puberteit en meisjes, want hij begon over zijn ontmaagding te vertellen. Hij was 17 en deed het met een dame uit Wallonië van een paar jaar ouder. Daar probeerde hij een enorme show van te maken – om stoer te doen. Toen ze klaar waren, zei zij in alle rust: je bent een grote baby. Tu es un grand bébé.

‘De vraag of je verkering moet hebben, heb ik nooit meer gesteld. Over het antwoord doe ik al een heel leven. Los daarvan: mijn vader zag zijn ontmaagding als grap. Van tal van gebeurtenissen in zijn leven maakte hij een sappig verhaal – om het verteerbaar te houden. In het begin van de jaren dertig groeide hij op in een onrustig Wenen. Communisten, socialisten en nationaalsocialisten streden om de macht. Tanks schoten op arbeiderswijken. Het was zo gevaarlijk dat mijn vader met een groep kinderen door soldaten van school werd gehaald om naar huis te worden begeleid. Hij voelde zich veilig. Later, als volwassene, realiseerde hij zich dat-ie een menselijk schild was geweest: met die kinderen konden de soldaten veilig over straat. Hoe kun je na zo’n besef ooit nog op mensen vertrouwen?

‘In de oorlog kwam mijn vader in Antwerpen terecht. Op zijn 14de moest hij in het Duitse leger: hij werkte in een kazernekeuken. Terwijl er thuis, bij zijn moeder, een handvol onderduikers zaten! Op een dag kwam de Gestapo langs, toen moest hij die alle vijf snel naar buiten dirigeren en verstoppen in een wc-huisje. Mijn vader moet bij vlagen extreem bang zijn geweest, maar hij vertelde die verhalen alsof het een spannend jongensboek was. Dat was zijn systeem om te overleven: zo onthechtte hij zich van de rauwe realiteit en kon hij onderliggende angsten en emoties bezweren. Hij nam zelfs een andere naam aan: Daniël Friedrich Löw werd Bob Löwenstein – naar zijn stiefvader. Dat maakte voor hem de omgang met het verleden makkelijker.’

Vreemde dametjes

Drie dagen na zijn opname begon Löw ‘te stinken’, in die warme, benauwde kamer.

‘Ik was te bang om te douchen. Ik was overál bang voor – en had de kracht niet om überhaupt ergens aan te beginnen. ‘Je moet je nu echt gaan wassen’, zeiden de zusters. Waarop ik zei: ‘Nee, nee, nee, echt, ik ga zo.’ Maar ik deed niets. Depressieve, psychotische mensen kunnen geen besluiten nemen, hè. Ze staren een uur lang naar chocopasta en pindakaas om uiteindelijk alleen een sneetje droog brood te eten – als ze daar al aan toekomen. Ik moest moed verzamelen om onder een straal water te gaan staan.

‘Ik had me uit vrije wil laten opnemen. Vanuit het idee: dit is een soort hotel waar je een dag of tien achter elkaar kunt slapen. Ik weet nog dat ik binnenkwam. Ik stond in de ontvangstruimte van de inrichting voor twee vreemde oude dametjes die zo uit de jaren vijftig leken te komen. Zij moesten beslissen of ik kon worden opgenomen. Ik ben geen goede communicator als het slecht gaat, als ik naar mijn gevoel midden in een vaag verhaal zit zonder begin, midden en einde. Ik wil dan eigenlijk niet dat mensen mij zo zien, maar ik besefte dat ik hulp nodig had. Ik dacht: laat ik die dametjes maar eerlijk vertellen wat zich laatst heeft afgespeeld.

‘‘Wat is je scherpste mes?’, vroeg ik aan het meisje van de schmink. Ze wees er achteloos eentje aan, draaide zich om en zag niet dat ik het in mijn zak stopte. Ik was in Boedapest, op de set van de tv-serie Vliegende Hollanders. Onder acteurs is het altijd gezellig, maar ik was niet in staat contact te maken. Ik deed of ik meelachte met iedereen en liep naar buiten. In een dorre vlakte stond ik ineens in een viezig, klam huisje met vliegen. Ik pakte dat mes en zette het op mijn pols. Ik kan het doen. Zal ik het doen? Mensen zagen mij daar. Die schrokken zich te barsten: Vic, dit is toch geen spelletje meer? Op dat moment voelde ik hoeveel wanhoop en vernietigingsdrift je nodig hebt om dat mes werkelijk door te halen. Gelukkig had ik dat niet. Het gaf mij de zekerheid en geruststelling van: zie je wel, ik zal nooit de hand aan mezelf slaan. Alleen: niemand kon dat weten! Na dat verhaal besloten de dametjes van de inrichting dat ik mocht blijven. In de beste kamer.’

One flew over the Cuckoo’s Nest – de link is snel gelegd. Niet toevallig is het een van zijn lievelingsfilms.

‘Ik zat als jongen in de bioscoop en dacht: aha, je mág gek zijn. Dat is zelfs cool, want Jack Nicholson is cool, weetjewel. Dat vond ik bevrijdend. Ik heb die rol van de rebel Randle P. McMurphy, die in opstand komt tegen het rigide bewind van een gesticht, ooit zelf gespeeld in een theaterproductie van Joop van den Ende. En dan zit je dus op een dag zélf ‘binnen’. Om mij gerust te stellen zei een broeder tegen mij: ‘Zoals in One flew over the Cuckoo’s Nest gaat het nu niet meer, hoor.’ Opnieuw vult een woeste schaterlach de ruimte.

‘Gekte heeft mij altijd gefascineerd. Normaal of niet normaal, over grenzen gaan – ik ben dat niemandsland. Mijn vader deed vaak een soort realiteitscheck bij mij. Soms kwam ik met teksten, ideeën of interpretaties waarvan hij dacht: ‘Jezus, waar heeft-ie het nou weer over?’ Het maakte hem geen reet uit waarover het ging, al was het een theorie over aliens en het boek Genesis, zolang hij maar het idee had dat ik wist waarover ik praatte. Als ik wankelde, als hij dacht dat mijn gepraat voortkwam uit een verlies van mezelf... dan werd hij bang. Is Victor gek aan het worden?’

Hoe hecht was de band met zijn vader?

‘Nou ja, hij was vaak bezig. Als kind zag ik hem met potlood en gum tekeningetjes maken om de draaidag van morgen voor te bereiden. Jullie weten het: al die wederopbouwgasten van na de oorlog waren alleen maar aan het werk. De man die zondags het vlees komt snijden – dat zijn onze vaders. Toch vond ik het gezellig om hem zo bezig te zien. Hadden we diepgaande gesprekken over emoties en gevoelens? Nee. We zijn ‘pratersmensen’ – dan heb je eerder de neiging te benoemen dan te voelen. Pas de laatste tijd heb ik voor mezelf vastgesteld dat ons contact vooral non-verbaal was. Een gevoel van genegenheid dat níét benoemd hoefde te worden. Hoe stralend hij naar mij kon kijken...

Beeld Imke Panhuijzen

‘Hij was trots op mij. Op mijn spel. Dat voelde altijd heel goed. Ik heb hem verschillende keren in de zaal zien zitten. Eén keer had hij zijn arm in een mitella. Een paar dagen daarvoor was hij gevallen, tegen een boom ofzo, waardoor er een stuk hout van 10 centimeter in zijn arm was geschoten. Op weg naar de schouwburg had hij met één hand gereden omdat hij koste wat kost die voorstelling wilde zien. Een tweede keer was na een grote prostaatoperatie. Die ging goed, maar hij moest wel herstellen. Daar gebruikte hij een toneelstuk voor: Who’s Afraid of Virginia Woolf, dat ik speelde met Linda van Dyck. Een typisch acteursstuk, daar kun je vakmatig erg van genieten. Ik zag hem zitten. Op de eerste rij. Met zijn hand maakte hij een soort grijpbeweging, alsof hij de energie wilde pakken. Ik dacht echt: hij plugt in! Vrij snel daarna was hij alweer op de been.

‘In de laatste jaren werd mijn vader wankeltjes. Hij begon op te raken, ook door een aantal tia’s. Hij parkeerde zijn Renault zoals je een fiets tegen de muur zet. Die auto werd deukje genoemd. Op een gegeven moment kreeg hij een zware hersenattaque, waardoor hij een ernstige val maakte. In het revalidatiecentrum bleek dat hij eigenlijk niet goed meer kon lopen. Mijn vader voelde de bui al hangen: hij werd afhankelijk. Kon hij niet. Ondenkbaar! Op een gegeven moment was het buitengewoon moeilijk om hem nog aan het eten te krijgen. Hij zag er slecht uit. Mager. Ergens moet hij het besluit hebben genomen: het hoeft niet meer. Mijn laatste contact met hem was anderhalve dag voor zijn overlijden. Hij begon steeds meer Duits te praten. Ik zat aan zijn voeteneinde. Ins Bett, zei hij. Du, ins Bett. Mijn interpretatie is: wat doe jij zo laat nog op, jongen? Naar bed, jij! Dat was nog een heel mooi, liefdevol vader-kindmoment.

‘Het is gebeurd. Ik hoor het de zoon van mijn broer nog zeggen, over de telefoon. Het was 11 oktober 2018. Mijn vader was dood – ik was net te laat. Ik zat in de auto, ergens tussen Alkmaar en Zeeland. Heel operatesk barstte er toen een gigantisch onweer los. Ik heb de auto even gestopt. Niet vanwege de shock, maar omdat de ruitenwissers waren ontwricht door het watergeweld. Stond ik aan de kant van de weg die dingen recht te buigen in de plensregen. Ik voelde vooral... innerlijke chaos. Ik kom op geen ander woord. Kort daarna stond ik aan zijn bed. Daar lag hij. Weet je wat mij opviel? Als lijk zag hij er veel beter uit. Hij was echt opgeknapt, haha!’

Structureel bang

Aan surrealisme geen gemis, al helemaal niet in een gesticht.

‘Opeens verscheen er een lange, rijzige, donker geklede man op sandalen in mijn kamer die met een diepe basstem zei: ‘Hallo?’ Verplegend personeel had mij waarschijnlijk gegoogled. Zo zagen ze mij in een talkshow of iets dergelijks en meenden ze te kunnen concluderen: hij is wel spiritueel. Dus: ze stuurden een dominee. ‘Men heeft gesteld dat u mij nodig heeft’, zei de man gedragen. Maar ik geloof niet. Ik gelóóf niet! Ik denk. Zeker toen – ik zat alleen maar te malen en liep de hele tijd rondjes. ‘Ik ben niet moedig geweest. Ik ben niet moedig geweest.’ Waarop die man in alle ernst zei: ‘Moed... is een belangrijke waarde.’

Melancholische depressie, angststoornis, dwangneurose, schuldwaan – dat was de cocktail van symptomen waarmee hij elke dag te maken had.

‘Door de angststoornis was ik structureel bang. Letterlijk alles is dan te groot en te veel en dat probeer je te bedwingen met een dwangneurose. Dat rondjes lopen, bijvoorbeeld. Hardop tegen jezelf praten. Door de schuldwaan denk je: ik heb straf. Mij valt iets te verwijten. Het is gewoon een kwaal: je geest is ziek. Mijn zoon belde mij elke dag. Gilliam, toen 17 jaar – van mijn eerdere relatie met Mirjam de Rooij. Soms nam ik niet op. Omdat je geen stoere papa kan zijn die in staat is hem raad te geven. Ik schaamde me kapot! De volgende dag belde hij dan opnieuw. Ik moest echt iets overwinnen om hem te woord te staan. Dan was hij verontwaardigd en boos dat ik hem niet toeliet. Dat is mooi. Die momenten koester je voor het leven.

‘Ik kreeg veel bezoek. Mijn moeder kwam ook, samen met mijn broer. Zij hield het op een burn-out. Dat was háár overlevingsmechanisme: ze zat nog midden in de rouw – een zoon die gek was geworden kon ze er niet bij hebben. Na 62 jaar samenzijn gaat het gemis nooit meer over, denk ik. ‘Ik zat altijd maar te wachten tot je vader thuiskwam’, zei ze. ‘Nou Bob, nu ben je wel lang genoeg dood geweest.’ Ineens lag dat achter haar. Ze kwam uit de mist, het wachten was voorbij.’

Hoe reageerde hij zelf op de dood van zijn vader?

‘Heftig. Ik flikkerde helemaal uit elkaar, maar dat had ook andere oorzaken. Thuis rommelde het. Eind 2018 woonde ik nog in Alkmaar, samen met Marieke (Kieft) en onze zoon Bobby. We zaten daar in een apostolische geloofsgemeenschap. Die volgt de leer van Christus, zo van: behandel een ander zoals u zelf behandeld wilt worden, maar dan zonder bijkomende godsdienstige dogma’s. Heel humanistisch, eigenlijk. Niets mis mee, alleen: ik ging daar te veel in mee en in die overgave begon ik mijzelf te verliezen. Ook in de relatie. Hier kwam weer de vraag terug: papa, moet je verkering hebben? Past de traditionele verbondenheid van man en vrouw wel bij mij? Of ben ik eigenlijk meer loner, een overblijvertje, een gekke henkie zoals elke familie die wel kent?

‘Bobby had toen darmdingetjes – ik noem het landingsproblemen. Hij was een huilbaby. Twee jaar heb ik niet echt geslapen. Je komt om half een ’s nachts terug van een voorstelling, je krijgt een krijsend baby’tje in je handen geduwd, daar loop je dan twee, drie uur mee rond... Dat is een killer. Ik speelde toen met toneelgezelschap De Verleiders. Ik kan op commando slapen. In de bus, op een bankje in het theater, overal. Maar je haalt het niet meer in! Ik stond te spelen en dommelde zo weg. Ineens floepte ik dan weer bammerdebammerdebam aan. ‘Hé Löw, wat is dat?’, vroegen andere acteurs dan na afloop. ‘Zat je nou echt te pitten?’ Ik dacht: verdomme, ik moet opletten. De volgende dag ging ik mijn tegenspeler bewust heel helder en intens in de ogen kijken. Zij dachten: hij speelt fantastisch, maar hij is gek! Dat was ook wel zo. Ik heb in gekte toneelgespeeld.

‘Ik kreeg ook last van oorsuizen. Tinnitus. Auditieve hallucinaties. Op een gegeven moment was het suizen zo hard dat ik in paniek raakte omdat ik mijn eigen stem nauwelijks meer kon horen. Als ik tijdens de voorstelling even niet op hoefde, ging ik achter de coulissen rondjes lopen en hard in mezelf praten – als een soort illusie van controle. Tom de Ket stond zo verbaasd naar mij te kijken dat hij vergat op te gaan. Aan zijn reactie zag ik dat ik niet spoorde. En toen was er een technische storing van de bank. Nou ja, dat is ongemakkelijk, hooguit irritant, maar in mijn beleving was dat het einde van m’n leven. Ik kan niet meer bij mijn rekeningen! Ik bulderde door de telefoon en sloeg tegen de muur. Kort daarop stond ik voor die twee vreemde dametjes in Heiloo.’

Man uit een stuk

Zoekt hij nog verbinding met zijn vader? Is hij dichter bij hem gekomen misschien?

Hij knikt. ‘Ik draag zijn jas.’ Löw wijst naar een beige suède trenchcoat met bontkraag die over de stoel hangt. ‘Het is een oud ding, maar zijn geur zit erin, hè. In elk geval in mijn verbeelding.

‘Bij zijn kist heb ik gespeecht. Dat ging heel slecht. In mijn verwarring kwam ik niet verder dan een schets van de tijd, en toen, en toen, en toen. Ik had willen vertellen wat ik al eerder zei: hoe hij de verhalen van zijn persoonlijke geschiedenis zelf inkleurde, desnoods met de interpretatie van een kind, als een manier om zichzelf opnieuw uit te vinden, om zijn eigen identiteit te vormen. Wat ik nu pas begrijp: hij heeft het klaargespeeld om al die verhalen in zijn leven tot één verhaal samen te smeden, het verhaal van één persoon, Bob Löwenstein. Een man uit één stuk: eerlijk, oprecht en in balans, zoals je ze zelden ziet. Prachtig.

‘Als ik dan de parallel met mijzelf trek... Mijn leven, mijn identiteit, is óók opgetrokken uit verhalen. Als een puber een ander bewustzijn krijgt en zijn persoonlijke manier van denken ontwikkelt, moet hij dwars door het denken van zijn ouders heen. Dat maakt hem opstandig en weird – ook al door dat lijf vol gierende hormonen. Ik heb in die fase het denken en doen van mijn vader overgenomen – uit een gevoel van respect, gecombineerd met een groot verlangen naar veiligheid. Zijn ‘overleefplan’ stierf met hem mee. En toen... ja, toen begon mijn eigen bouwwerk te trillen, te schudden en in te storten. Zo intens was ik als zoon blijkbaar met hem verbonden. Dát is het verhaal van mijn rouw.’

In de versukkeling

De beste kamer in het huis was alleen voor zware gevallen, zegt Löw. Hoe beter het de patiënt vergaat, hoe vaker hij mag verkassen – naar een steeds kleinere en soberdere kamer. Toen hij de inrichting uiteindelijk mocht verlaten, was zijn relatie met Marieke voorbij. ‘Toch heb ik ook wel wat aan die rotperiode gehad. Zonder die ervaring had ik nooit zo veel diepte kunnen geven aan mijn rol in De openbaring.

‘De film gaat over een man van middelbare leeftijd die alleen woont en een sober leven leidt als ict’er. Hij is wel ergens in het autismespectrum te vinden, maar functioneert goed. Tijdens de coronalockdown ziet hij in een nachtmerrie zijn moeder aan de beademing liggen. Hij trekt bij haar in, en ze krijgt hem er niet meer uit. Zij mag niet meer naar buiten, omdat hij wil voorkomen dat ze besmet raakt. Op zijn jongenskamertje graaft hij zich in tussen computerspullen. We zien flashbacks van zijn pa die niet lang daarvoor is overleden. Eigenlijk was zijn vader degene die hem met beide voeten op de grond hield. Nu draait de man langzaam door.

‘Zestien jaar heb ik met vrienden aan dit scenario gewerkt. Hoe een zoon zijn vader verliest en geestelijk totaal in de versukkeling raakt. Al die tijd had ik daar blijkbaar een grote fascinatie voor. Onbewust, hè. Dat is toch raar? Als het jou dan zelf op een gegeven moment overkomt... alsof je het scenario hebt geschreven voor je eigen leven... Ik had geen enkele moeite met de psyche en het karakter van dat personage. Ik kan nu beter dan ooit spelen met de grenzen van gekte. Laten we het even pathetisch maken, dat kan er nog wel bij, en dat is wel gezellig: ik denk dat ik nog nooit zo veel van een rol begrepen heb. Kon m’n pa dit maar zien.’

Heeft hij nog vragen?

‘Voor als mijn vader terugkeert uit de dood en voor mij staat? Nou ja, ik hoef niet van hem te weten waarom hij dingen heeft gedaan of nagelaten. Of waarom hij voorbij ging aan mijn existentiële vraag of je verkering moet hebben, haha. Er zijn geen wonden. Er zijn geen trauma’s. Het is goed. Ontroert me, hoor. Ik vraag me wel af: wat is de zin van dit alles? Waarom worden we geboren, waarom gaan we dood? Waarom moeten we verhalen bedenken om het leven een beetje door te komen? Dus ik wil vragen: ‘Papa, weet jij nu meer?’’