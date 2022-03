Vic Bonke ging voor Pim Fortuyn de Tweede Kamer in, maar profileerde zich liever als hoogleraar en rector magnificus

Vic Bonke

De Bonkes zijn een trots geslacht van Amsterdamse huisartsen. Altijd geweest ook. Een van de vroegere Bonkes deed nog de ronde langs zijn patiënten in een koets.

Vic Bonke, enige zoon, had die familietraditie kunnen voortzetten. Maar hij besloot anders. Bonke wilde als fysioloog carrière maken in de medisch-academische wereld. Eerst in het Zwitserse Bern, waar hij aan zijn proefschrift werkte. Daarna in Limburg, waar hij opklom tot rector magnificus van de Universiteit Maastricht.

Een klein, gek uitstapje maakte Bonke in 2002. Plotseling bevond hij zich in de Tweede Kamer, als een van de 26 Lijst Pim Fortuyn-leden. Was het een carrièreswitch uit politieke overtuiging? Niet echt. Net als veel andere politieke avonturiers binnen LPF zat Bonke er vanwege een vriendschap met Pim Fortuyn, een collega van de Universiteit Maastricht.

‘Niemand heeft ooit wat van die LPF-flirt begrepen’, zegt zijn zoon, de orthopeed Harmjan Bonke. ‘Hij zat er ook een beetje hulpeloos bij, tussen al die grote ego’s als Herman Heinsbroek en Eduard Bomhoff.’

Bonke werd een beetje de LPF ‘in gepiepeld’, weet zoon Harmjan. De charmante en geestige huisvriend Pim Fortuyn had eigenlijk Bonkes vrouw Marjet in gedachten voor een LPF-zetel. Maar die had geen zin in dat politieke gedoe. Dus werd Bonke naar voren geschoven. Niet dat hij er maar wat zat te lummelen. Bonke had wel iets willen betekenen voor het hoger onderwijs. Hij was zelfs even in beeld als minister. Maar zo snel als de LPF kwam, zo snel tuimelde de partij ook in elkaar.

Bonke, die op 14 februari op 82-jarige leeftijd overleed, kwam daarna maar zelden terug op zijn LPF-tijd. Liever benadrukte hij dat hij een onderwijsman in hart en nieren is. Dat deed hij bovendien te pas en te onpas, herinnert Harmjan zich. Verplegend personeel, de buurman – iedereen moest weten dat Bonke het in zijn werkzaam leven had geschopt tot hoogleraar, rector magnificus en decaan van de Universiteit Maastricht.

Ook de eigenzinnige wijze waarop hij leidinggaf aan de universiteit was een bron van trots. Tegen de deftige universiteitsmores in zette hij in de jaren tachtig reclamecampagnes in om studenten te werven. ‘In Maastricht leer je je grenzen verleggen’, luidde een slogan. Maar die eigenzinnigheid trok ook conflict aan. Eind jaren negentig, hij was ingevlogen als interim-decaan, kostte een ruzie met het college van de universiteit hem zijn baan. Daarna hield hij zich voornamelijk bezig met advieswerk in het bedrijfsleven.

Bonke en zijn vrouw Marjet, die in 2016 overleed, hadden twee zonen en een dochter. In 1991 overleed hun jongste kind, een 21-jarige piloot in opleiding, bij een auto-ongeluk in België. Een ‘cesuur’ in hun leven, noemt zoon Harmjan de tragische gebeurtenis. ‘Dat heeft wel een wissel op ze getrokken. Maar naar buiten toe toonde mijn vader niet veel emotie. Hij was een binnenvetter.’

Het verdriet over hun overleden kind weerhield Bonke en zijn vrouw er niet van om tijdens hun samenzijn een licht en vreugdevol leven te leiden. Er waren geregeld etentjes voor vrienden en collega’s in huize Bonke. De onconventionele Pim Fortuyn kwam er vaak over de vloer om er de boel op stelten te zetten.

Het steekt Harmjan daarom een beetje dat zijn vader de laatste jaren van zijn leven nog maar weinig ondernam. Bonke was door een ongeluk verlamd geraakt aan zijn rechterarm. Hij zat vaak op de bank, zijn tijd uitzittend, leek het wel. Harmjan: ‘Dat viel mij een beetje van hem tegen. Ik kende hem als een doorzetter. Gelukkig is hij op een mooie manier overleden. Zonder pijn, en in de armen van een verzorger met wie hij het goed kon vinden.’