‘Verliefd? Nee. Maar ik vind het wel leuk dat mijn ouders verliefd zijn’

Kiam Tan Beeld Adriaan van der Ploeg

Waar en met wie woon je?

‘In Alkmaar met mijn moeder Arnesa (36), vader Ryan (43) en broertje Kenji (4).’

Is het leuk om een broertje te hebben?

‘Ja, maar soms ook niet. Dan zit hij rustig op de bank en vraag ik aan mijn moeder of ik met vrienden naar het schoolplein mag, en dan wil hij ook opeens mee. Als we dan een potje voetbal gaan doen, zit hij in mijn team, maar doet-ie helemaal niks. Dan zeg ik: ‘Kenji, naar voren, naar de bal!’ Want dan kan-ie hem naar mij passen om te scoren. Dat lukt hem wel vaak.’

Ben je goed in voetbal?

‘Heel goed. Ik scoor vaak en kan heel hard sprinten. Voetbal is heel leuk, maar wat ik niet leuk vind, is als kinderen in plaats van ‘goed gespeeld’ ‘slaap lekker’ zeggen. Dat vind ik raar. Dat gebeurde laatst, toen zeiden de tegenstanders dat. Misschien om ons te plagen, want wij hadden gewonnen. Ik denk dat ik later, als ik weer tegen dat team moet, in plaats van ‘goed gespeeld’ ‘fijne vakantie’ ga zeggen.’

Heb je naast voetbal nog hobby’s?

‘Gamen. Het meest speel ik Fortnite. Hoe dat werkt, is moeilijk om uit te leggen, eigenlijk is het gewoon een schietspelletje. Mijn hoogste score is 10. Minecraft is ook leuk, want er zijn zombies die achter je aan rennen en je proberen te pakken. Of je kan een dorp tegenkomen: daar kan je alles meenemen, of juist laten staan. Meestal speel ik alleen, maar soms ook met mijn neefjes of met vrienden.’

Wie is je beste vriend?

‘Damon, Tim, Michael, George, Dex, Mats en Lola. En alle vrienden van voetbal. De meesten zitten bij mij op school, maar Damon niet. Die ken ik van een keer toen ik naar buiten ging. Toen zag ik opeens Damon, maar ik wist niet wie hij was. Dus vroeg ik: ‘Wil je een potje voetballen?’ En toen zei hij ja. En vroeg hij of ik vrienden wilde worden. Wat leuk is aan Damon, is dat hij op voetbal zit en dat hij kan voetballen. Net als ik.’

Ben je verliefd?

‘Nee, en dat zou ik ook niet willen worden. Maar ik vind het wel leuk dat mijn ouders verliefd zijn.’

Wat vind je nog meer leuk aan je ouders?

‘Aan mijn vader, dat-ie soms stoeit met ons. En als ik met mama naar de Hema ga, mag ik soms een kaasbroodje. Dat is heel lekker. Maar mijn lievelingseten is McDonald’s. Dat mag ik niet vaak eten: ik heb het al een jaar niet gegeten. O nee, een halfjaar. Nee, een kwart jaar.’ Na overleg met zijn moeder: ‘Ik heb al twee weken geen McDonald’s gegeten.’

Hoe ziet je leven er over tien jaar uit?

‘Net zoals dat van Messi!’