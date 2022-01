‘Van weten dat je meer aankunt dan je ooit dacht, kun je ook blij worden’

Beeld Anna Boulogne

Stel hè, dat Gerlies Nekeman (71) uit Meppel eind 2018 een lijstje gepresenteerd had gekregen met de tegenslagen die zij en haar man (73) in korte tijd te verduren zouden krijgen. Of dat dit een opdofferopsomming van iemand anders was geweest. Had ze dan gedacht: dat trek ik wel?

Januari 2019: operatie aan een gescheurd aneurysma (hij). Februari tot en met november 2019: dubbelzijdige borstkanker (zij), chemo, immunotherapie, operatie, bestraling. April en mei 2020: corona (allebei, zij was er twee maanden goed ziek van). November en december 2020: prostaatkanker (hij).

Sinds september 2021 heeft Nekeman uitgezaaide borstkanker, ze is ongeneeslijk ziek. Hij staat al sinds mei 2020 op de lijst voor een nieuwe knie, zou op 22 november eindelijk worden geopereerd, maar die operatie werd afgezegd door de toestroom van coronapatiënten. Rottigheid uit een andere categorie: hun dochter zou in de kerstvakantie met haar gezin naar Nederland komen om hun 50-jarige huwelijk te vieren, maar door de maatregelen moesten ze in Canada blijven.

Gerlies Nekeman: ‘Ik had gedacht: dat kan ik absoluut niet aan.’ Toch wel. ‘Ik ben weleens een dag of een paar dagen van slag geweest hoor, maar ik blijk het mentaal juist heel goed aan te kunnen.’

Verbaast u dat?

‘Als kind kon ik in paniek raken bij alleen al de gedachte aan doodgaan, dus als ik daaraan terugdenk wel. Die angst is met de jaren compleet weggevaagd.

‘Het zal een combinatie zijn van karaktertrekken, leeftijd en levenservaring. Ik heb als moeder van twee altijd fulltime gewerkt en mezelf ontwikkeld tot een doorzetterig type. Samenleven met een optimist helpt ook. Mijn man zit met een volledig kapotte knie, maar hij is nooit chagrijnig. Onvoorstelbaar.’

Beeld Anna Boulogne

Wat doet u op een minder moment?

‘Als ik me door de behandeling beroerd voel of heel vermoeid ben, kan ik wat somberder zijn. Ik richt me dan op de dingen die ik wél zelf in de hand heb. Als ik erg moe ben, probeer ik toch één activiteit te ondernemen, al is het een recept uitvogelen. Ik kook geen dag hetzelfde. Vanavond probeer ik iets uit met kapucijners en paksoi. Verder: wandelen, fietsen, lezen. En ik houd een dagboekje bij.’

Lacht: ‘Dat moet eigenlijk elke dag, maar nu het goed met me gaat heb ik vaak iets leukers te doen. Drie jaar geleden hield ik het beter bij, vooral op de dagen dat ik mezelf lichamelijk niet zo prettig voelde. Daar heb ik veel plezier van nu ik voor de tweede keer kanker heb. Af en toe pak ik dat boekje erbij om te lezen hoe beroerd ik me toen voelde. Nou, dan valt het erg mee. Terwijl ik er eigenlijk slechter aan toe ben, want ik word niet meer beter. Ik weet nu: van weten dat je meer aankunt dan je ooit dacht, kun je ook blij worden.’

En dat kun je dus van tevoren niet weten, zegt Nekeman. ‘Toch kan het misschien een opsteker zijn voor iemand anders: als die mevrouw het aankan, dan ik ook.’

Heeft u zelf iets gehad aan verhalen van anderen?

‘Ik heb me altijd verdiept in hoe dingen verlopen bij andere mensen, op andere plekken in de wereld. Misschien heb ik daardoor helemaal nooit gedacht: waarom overkomt mij dit? Eerder: waarom zou het mij niet overkomen, en de buurvrouw wél?

‘Van in jezelf kijken kun je een hoop leren, maar een valkuil als je ongeneeslijk ziek bent is, denk ik, om alleen maar met jezelf bezig te zijn. Door de wereld om je heen met interesse te blijven volgen blijf je erbij horen en plaats je jezelf niet in een uitzonderingspositie. Ik ben iemand die doodgaat, maar dat is straks. Nu leef ik.’