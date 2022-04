Van wereldse verzetjes voor vrouwen in Libië geen tekenen

Fotograaf Mahmud Turkia legde tijdens een voetbalwedstrijd een dag lang het straatbeeld van Tripoli vast. Ontbrekende factor: meisjes en vrouwen. Die spelen op foto’s uit Libië geen rol van betekenis, en vormen vrijwel nooit het onderwerp ervan.

Zelden komen er hoopvol stemmende foto’s uit het Noord-Afrikaanse Libië. Als het in het nieuws komt, is het vaak vanwege de gammele bootjes met migranten die vanuit het land, over de Middellandse Zee, Europa proberen te bereiken. Niet zelden eindigt zo’n reis in de verdrinkingsdood. Vaak ook worden de bootjes opgespoord door de Libische kustwacht, die de illegale opvarenden terugbrengt naar de kust, waarna ze worden opgesloten in mensonterende detentiecentra. Daar wordt gemarteld en verkracht. Italië geeft – met flink wat EU-geld – financiële en technische ondersteuning aan de Libische kustwacht, het resultaat van een overeenkomst die werd gesloten tijdens de vluchtelingencrisis in 2015.

Fijn dus, als de treurige stroom beelden die de wereld vanuit Libië doorgaans bereiken een enkele keer wordt doorbroken door een foto waarop iets vrolijks is te zien. Afgelopen week was het zover. Leek het zover. Op het Martelarenplein in de hoofdstad Tripoli had zich een menigte verzameld om op een reuzen-tv-scherm de kwartfinale te volgen om de Afrikaanse Confederation Cup tussen Ittihad Tripoli en al-Ahli Tripoli. De voetbalwedstrijd vond plaats in het Martelaren van Februari-stadion in de oostelijke plaats Benina.

Aan martelaren geen gebrek, in Libië.

Fotograaf Mahmud Turkia van persbureau AFP was er al toen de eerste supporters zich bij daglicht aandienden. Verkopers ventten met clubvlaggen van beide ploegen – er waren aanhangers van zowel Ittihad als al-Ahli op het plein. Nergens was rivaliteit, laat staan de vijandigheden die we zo goed kennen van Nederlandse voetbalsupporters. Links op de foto domineert het rood van Ittihad, rechts het groen-wit van al-Ahli. Een idylle in Tripoli, één harmonische broederschap.

Toch wringt er iets.

Bekijk de massa van nabij, en er valt iets op. Uiteraard, het zijn vooral jongens en mannen. Nog een keer kijken, beter: nee, nog geen vrouw of meisje te zien. Nog eens: daar uiterst rechts, een hoofddoekje, o nee, dat is een hoodie op het hoofd van een jongen met de clubvlag om zijn nek. De foto uitvergroten en alle details bestuderen? Ik zie jonge jochies, kinderen nog, twee jongens met pruik in groen-wit, enkele mondkapjes en honderden devoot naar het scherm kijkende gezichten. Maar hoe lang ik ook zoek: niemand van het vrouwelijk geslacht.

Traditie viert hoogtij

Het is een bekend gegeven dat in grote delen van de Arabische wereld de vrouw het, om het eufemistisch te zeggen, niet altijd gemakkelijk heeft. Dat de traditie wil dat vrouwen thuis blijven, of zich slechts onder begeleiding van hun man of een mannelijk familielid buitenshuis begeven. In Libië viert die traditie, het kan niet anders gezien deze foto van Turkia, hoogtij. Aan de vrolijke openbare bijeenkomsten die er toch al dun gezaaid lijken te zijn, hebben zij geen deel.

Ik vroeg me af wat de meisjes en vrouwen deden, terwijl de duizenden zich op het plein vermaakten. De iftar bereiden, zodat de mannen thuis meteen kunnen aanvallen? Wellicht, alhoewel de wedstrijd tot 22.00 uur duurde, terwijl de zon tijdens de ramadan al rond 19.30 uur ondergaat. Tegelijk is er op het hele plein slechts één flesje met water te ontdekken en wordt nergens één sigaret gerookt. Vermoedelijk is dus toch pas na afloop van de wedstrijd het vasten gebroken.

Ik bekeek de 189 foto’s uit Libië die de persbureaus sinds het begin van 2022 hebben aangeboden. Vrouwen spelen op die foto’s geen rol van betekenis, en vormen vrijwel nooit het onderwerp ervan. Met als lichtpuntjes een foto van de 29-jarige Majda Al-Riyani, die in Benghazi bij Jawak FM een radioprogramma presenteert. Ze geeft tevens les aan andere vrouwen in Arabisch kalligraferen. Een andere reportage toont vrouwen die antieke korans restaureren.

Van wereldse verzetjes voor vrouwen geen tekenen - misschien houden ze zich domweg schuil, in het land dat voor iederéén als onveilig geldt. En een martelarenplein vol voetbalfans is waarschijnlijk wel de laatste plek waar je jezelf als vrouw wilt terugvinden. Hoe beheerst de sfeer ook was ten tijde van Ittihad tegen al-Ahli. Nergens gejuich, nergens afgunst, het was een tamme bedoening. Kwam vast doordat de wedstrijd eindigde in een 0-0 gelijkspel.

Voorlopig zijn het de vrouwen die op achterstand staan.