Van outsider in de architectuur tot rolmodel voor de nieuwe generatie

Petra Blaisse Beeld Oof Verschuren

Met een grijs met goud gestipt toneeldoek luidde ze de ‘emancipatie van het gordijn’ in, van raamdecoratie tot textielarchitectuur. Het kwam in 1986 te hangen in het (inmiddels gesloopte) Nederland Dans Theater in Den Haag – het eerste gebouw dat architect Rem Koolhaas ontwierp.

Al snel verbreedde Blaisse haar werkveld naar de ‘stoffering’ van buitenruimtes, waarbij ze opviel door de keuze voor inheemse planten. Met deze unieke combinatie van interieur- en landschapsontwerp – Inside Outside, zoals ze haar in 1991 opgerichte bureau doopte – maakte ze de afgelopen dertig jaar internationaal naam.

Ze werkte met bekende bureaus als het Japanse Sanaa en realiseerde samen met Koolhaas, die ook haar levenspartner werd, prestigieuze projecten als de bibliotheek in Seattle en het onlangs geopende theater in Taipei. De LocHal Tilburg, een voormalige locomotiefhal die ze met architectenbureaus Civic en Braaksma&Roos tot bibliotheek transformeerde, met een hoofdrol voor haar als flexibele binnenwanden ontworpen gordijnen, werd in 2019 uitgeroepen tot World Building of The Year.

Assistent-curator Stedelijk

Blaisse begon haar loopbaan in 1978 bij het Stedelijk Museum Amsterdam als assistent-curator – een woord dat afgeleid is van curare, Latijn voor zorg.

‘Het was duidelijk dat Petra het vermogen had om te zorgen en dingen er buitengewoon goed uit te laten zien, bijna onafhankelijk van hun kwaliteit’, blikte architect Koolhaas in een lezing terug op hun eerste ontmoeting, toen ze samenwerkten aan een tentoonstelling over zijn bureau OMA.

Woensdag ontvangt Blaisse de Arc Award 2022, de oeuvreprijs van het Nederlandse vakblad De Architect. De jury noemt haar een ‘gamechanger’ die ‘de grenzen van het vak heeft opgerekt’ en ‘het publieke interieur tot nieuwe hoogten heeft gebracht’. Hoe is ze zo ver gekomen?

Blaisse, in 1955 geboren in Engeland, bracht haar schooltijd door op strenge Franse internationale lycea, waar ze leerde om hard en geconcentreerd te werken en de discipline ontwikkelde waar collega’s haar om bewonderen. Opleidingen aan het Hammersmith College of Art in London en de Minerva Kunstacademie in Groningen maakt ze niet af; ze kiest haar eigen pad in de ontwerpwereld. Door twee jaar in de tuin te werken bij de antroposofische keramiste Lily Ter Kuile in Olst leert ze alles over wat tegenwoordig duurzaam landschapsontwerp heet. ‘Autodidacten ervaren geen begrenzing van hun werkterrein, stoppen nooit met leren’, zegt Koolhaas over haar experimenteerdrift.

Het Taipei Performing Arts Center. Beeld Chris Stowers / OMA

Blaisse’s bureau ontwikkelde doeken met geïntegreerde zonnecellen en textiel waarin planten kunnen wortelen. Voor het park dat ze in Milaan ontwierp, kreeg de ontwerper het idee om een ‘bibliotheek van bomen’ aan te leggen.

‘Ze is opgewekt en nieuwsgierig, brengt een lyrische verwondering mee en durft schijnbaar onmogelijke dingen voor te stellen’, zegt architect Gert Kwekkeboom van Civic architects over hun samenwerking aan de LocHal. Zo bedacht Blaisse om alle boekendepots op te hangen aan de oude (hijs)kranen – constructief onmogelijk. Kwekkeboom: ‘Dat wist zij vast ook. Maar door het idee te opperen, legde ze de lat voor het ambitieniveau van het project.’

Bij haar ambitie hoort een veeleisend karakter. Kwekkeboom: ‘Werktijden doet ze niet aan.’ En haar vriendin Rebecca Gomperts, arts en oprichter van non-profitorganisatie Women on Waves: ‘Als een opdrachtgever vraagt om een aanpassing, draagt ze net zo lang alternatieven aan tot ze er zelf ook tevreden mee is. Daarin doet ze geen concessies.’

Gomperts denkt ‘dat mensen weleens door haar geïntimideerd kunnen zijn’. ‘Petra heeft veel bereikt, in een wereld waarin dat lastig is. Of ze hobby’s heeft? Ze leeft vanuit haar fascinaties: planten, smaken, stoffen, de verbintenis daartussen – dat analyseren, nieuwe combinaties vormen, een andere toekomstvisie creëren.’

De Biblioteca degli Alberi, in het park Milaan. Beeld Andrea Cherchi

In 2018 nodigde de Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) in Zürich Blaisse uit voor een retrospectieve tentoonstelling in het beroemde hoofdgebouw, ontworpen door architect Gottfried Semper. ‘Als eerste vrouwelijke ontwerper in deze tentoonstellingstraditie daagde ze niet alleen de canon van mannelijke architecten uit, maar ook het idee van architectuur als zwaar en stenig’, zegt de Zwitserse curator Niels Olsen. In de monumentale hal hing Blaisse twee gigagordijnen van luchtig, lichtdoorlatend plastic waarop beelden van haar werk werden afgedrukt.

Gold Koolhaas als voorganger van de Superdutch-architecten met hun conceptuele aanpak, die steevast uitmondde in spectaculaire gebouwen, 25 jaar geleden als groot voorbeeld, de nieuwe generatie ziet Blaisse als een rolmodel. ‘Jonge architecten weten dat de toekomst niet draait om nog een stadion bouwen, maar het werken met bestaande ruimtes en gebruikers’, zegt Olsen. Tweederde van de bouwopgaven betreft tegenwoordig transformaties. Met projecten als de gerenoveerde LocHal, waar ze de behoefte aan ruimtescheidingen, verbetering van de akoestiek en sfeer met haar gordijnen integraal oploste, toont Blaisse hoe je met weinig, betaalbaar en herbruikbaar materiaal veel kunt bereiken.

De LocHal Tilburg. Beeld Peter Tijhuis

Een groot bureau heeft ze nooit geambieerd; Blaisse koos bewust voor een artistiek georiënteerde studio die inmiddels twaalf medewerkers telt, van wie twee partners. Ze maken het meeste werk nog altijd met de hand.

In vervolg op de rondreizende overzichtstentoonstelling verschijnt in het voorjaar van 2023 een lijvige monografie. Op de tekentafels ligt onder andere een project voor een 22 hectare groot park rond de herbouwde Morandibrug in Genua, die in 2018 instortte, waarbij 43 mensen omkwamen. Blaisse, inmiddels pensioengerechtigd, lijkt nog niet over haar hoogtepunt. Gomperts: ‘Nee, Petra gaat niet stoppen. Haar werk ís haar leven.’

Drie werken van Petra Blaisse Taipei Performing Arts Center. Architect: OMA. Interieur en landschap: Inside Outside. (2021). LocHal, Tilburg. Architecten: Civic en Braaksma&Roos. Ontwerp gordijnen: Inside Outside (2019). Biblioteca degli Alberi, park Milaan. Ontwerp: Inside Oustide i.s.m. Studio Giorgetta (2018).