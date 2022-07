‘Van de enorm succesvolle, slimme en charismatische man was niets meer over, het was afschuwelijk’

Beeld Krista van der Niet

Pascal Peters Pascal Peters (44, fiscaal jurist bij Shell) overleed op 30 mei 2014 aan de gevolgen van leukemie. Hij was getrouwd met Liesbeth Peters-Metsaars (toen 39, financieel adviseur). Hun drie dochters Anne, Sophie en Lara waren 4,3 en 1 jaar oud.

Liesbeth: ‘De vonk sloeg over tijdens een conferentie van Shell in Engeland. Pascal had voor mij een elftal aan vriendinnetjes gehad, maar na zijn aanvankelijke bindingsangst gaf hij zich gewonnen en eind 2007 zijn we getrouwd. Het was een sprookjeshuwelijk. Pascal was heel emotioneel, hij was een oester die ik had geopend en hij was ongeremd gelukkig. We gingen naar Nieuw-Zeeland op huwelijksreis, waar we met een camper rondreisden. In een prachtige lodge zei Pascal: ‘Als we 25 jaar getrouwd zijn, gaan we hier met ons gezin naartoe.’

We wilden graag kinderen, en toen dat na een jaar nog niet was gelukt, lieten we uitzoeken hoe dat kwam. Via een regulier bloedonderzoek kwamen we erachter dat Pascal leukemie had. Na de aanvankelijke schok bleek dat het een chronische vorm van leukemie was waar je heel oud mee kunt worden. We stonden op het punt om naar Londen te verhuizen. De artsen adviseerden hem iedere drie maanden een bloedonderzoek te laten doen en vooral door te leven alsof er niks aan de hand was. Een jaar later, ik was inmiddels zes maanden zwanger, bleek dat Pascals bloedwaarden niet goed waren. Toen ik hoogzwanger was, lag hij in het ziekenhuis voor chemotherapie. Pascal raakte in die periode erg in zichzelf gekeerd. Als ik de verbinding zocht, reageerde hij vaak heel onvriendelijk.

Pascal en Liesbeth met hun drie dochters Beeld Privéfoto

Toen Anne begin 2010 werd geboren, waren de chemo’s afgerond. De verwachting was dat hij daar heel lang mee voort zou kunnen. We waren dolgelukkig met de baby en hadden vertrouwen in de toekomst. Omdat we al wat ouder waren en graag een groot gezin wilden, zijn we meteen doorgegaan en een jaar later werd Sophie geboren. De zomer van 2012 kan ik me nog heel goed herinneren omdat we erg gelukkig waren. Het was mooi weer en we zaten ’s avonds vaak samen in onze Londense tuin met een glaasje champagne en een sigaretje. Op een van die zomerse avonden is onze derde dochter verwekt. Een maand nadat ik wist dat ik zwanger was, kreeg Pascal van zijn artsen te horen dat dit het beste moment was om een beenmergtransplantatie te ondergaan. Omdat hij nog jong was, waren zijn kansen op herstel het beste. Om de transplantatie te kunnen uitvoeren, moest hij eerst een aantal zware chemokuren krijgen. Fysiek werd hij niet ziek van die chemo’s, maar hij werd er wel chagrijnig van, zijn humeur hing als een donkere wolk boven ons gezin.

Beenmergtransplantatie

In september 2013 kreeg hij zijn beenmergtransplantatie en hij wilde niet dat ik daarbij aanwezig was. Ik vond het heel moeilijk dat ik hem niet mocht steunen en voelde me erg buitengesloten. Na twee weken kwam hij thuis en hoewel zijn immuunsysteem verzwakt was, ging het best goed met hem. Hij was niet ziek. Hij was alleen erg afwezig, ik kon helemaal geen contact met hem krijgen. We hadden in Londen een druk huishouden met drie jonge kinderen, twee hondjes, een nanny en ik had een fulltime baan. Ik trok het bijna niet meer, was alleen maar aan het zorgen en aan het overleven.

Op een gegeven moment zei ik: ‘Ik begrijp dat jij het zwaar hebt, maar we hebben samen een gezin, en jij bent er helemaal niet voor mij.’ In plaats van lief of begripvol te reageren, was zijn oplossing om een tweede nanny te nemen, ook eentje voor het weekend.

Een maand na de transplantatie ging het opeens slechter met Pascal. In eerste instantie kon hij niet goed meer horen, even later sprak hij met een dubbele tong en verloor hij zijn evenwicht en eetlust. We begrepen niet wat er aan de hand was, hij was heel onrustig en boos, maar kon zich niet meer uiten. In december werd hij opgenomen in het ziekenhuis. Ik herinner me dat ik met Lara in de maxicosi bij hem op bezoek ging. Toen ik zijn kamer binnenkwam, kreeg hij een soort woedeaanval en gooide al zijn pillen naar mij. Ik zie mezelf nog zitten in een hoekje van het ziekenhuis met mijn baby. Ik moest heel hard huilen omdat ik me realiseerde dat ik hem kwijt was.

Virus

Hij was een soort psychiatrische patiënt geworden en omdat hij zo onrustig was, is hij in slaap gebracht zodat ze hem zijn medicatie en voeding konden toedienen. Terwijl hij in comateuze toestand was, hebben ze een hersenbiopt genomen. Begin januari heb ik besloten mijn baan op te zeggen en terug te verhuizen naar Nederland. Pascal lag op de intensive care in Londen en is met een ambulancevliegtuig overgevlogen naar een intensive care in Leiden. Anderhalve maand later bleek uit het biopt dat in Amerika onderzocht was, dat er een virus in zijn hoofd was gekomen dat zijn hele communicatiesysteem had aangetast. In het ziekenhuis konden ze niks meer voor hem doen, dus hij moest naar een verpleeghuis. Van de enorm succesvolle, slimme en charismatische man was niets meer over, het was echt afschuwelijk.

In samenspraak met zijn moeder, zus en goede vrienden hebben we besloten dat het mensonterend was om hem in leven te houden. Hij was niet eens een kasplantje, want dan zou hij in ieder geval nog rustig en vredig zijn. Hij was ontzettend onrustig, viel doorlopend uit zijn bed, trok de sondevoeding er steeds uit en kreunde de hele dag. Het was een gedragen beslissing om de medicatie te stoppen waardoor hij zou overlijden. Hij kwam op donderdag op Hemelvaart thuis om te sterven, de verwachting was dat het best een tijdje kon duren. Maar vanaf het moment dat hij boven in bed lag, ging het heel hard. Alsof hij had gewacht tot hij weer bij ons thuis zou zijn. Terwijl de familie en vrienden beneden in de huiskamer wijn dronken, ben ik in zijn armen gaan liggen. Op een heel liefdevolle manier kon ik afscheid van hem nemen, hij kon me nu niet meer wegduwen.

Om half drie ’s nachts heeft hij te midden van familie en vrienden zijn laatste adem uitgeblazen. Nadat de begrafenisondernemers hem een pak hadden aangetrokken en hij stijf op zo’n plank lag, zei een vriend: ‘Je kunt dit je kinderen niet aandoen’. Hoewel het voor mij allemaal veel te snel ging, liet ik Pascal door de begrafenisondernemers meenemen. Toen de kinderen wakker werden, vertelde ik dat papa was doodgegaan. ‘Waar is-ie dan?’ ‘Nou, hij is weggevlogen.’ Dat is natuurlijk een raar verhaal en dat voelde niet goed voor de kinderen. In het mortuarium lag hij in de kist als een prins met zijn ogen dicht, hij zag er echt goed uit. Ik zei: ‘Ik wil niet dat hij hier blijft, hij gaat met ons mee naar huis.’ Ze wisten niet of dat nog wel kon, waarop ik antwoordde: ‘Het maakt mij niet uit, ik heb een grote auto, ik schuif hem er zo in.’ Het bleek natuurlijk wel te kunnen, dus hij kwam weer thuis, wat ontzettend fijn was. Ik vertelde de kinderen: ‘Ik heb papa heel veel kusjes gegeven, maar hij wordt niet meer wakker.’’