Valentina Tóth is pianist-af: ‘Dat ik me aanmeldde voor de toneelschool, voelde als een coming-out’

Valentina Tóth Beeld Siska Vandecasteele

Er zullen heel wat mensen met hun ogen hebben geknipperd toen in april in de krant stond dat Valentina Tóth (28) het Amsterdams Kleinkunst Festival (AKF) had gewonnen. Valentina Tóth, de klassiek pianist, die kenden we toch van Radio 4, van albums met muziek van Hongaarse componisten? Als prijswinnaar op het Prinses Christina Concours in 2009 kreeg ze een platencontract aangeboden, al op haar 18de kwam haar eerste uit. Zouden er dan twee Valentina’s Tóth zijn? Die uit de krant – zelfverzekerd, roodgeverfd haar en een gelukzalige blik – zag er behoorlijk anders uit dan de wat timide, blonde (vaak met vlecht) pianist.

Het bleek om dezelfde Valentina Tóth te gaan, en ergens toch ook weer niet. Het klinkt misschien iets dramatischer dan het is, maar ze is nu een andere versie van zichzelf, zegt ze. De juiste.

Op haar Wikipedia-pagina staat het tussen haakjes: ze is ‘(voormalig) pianiste’. Ze heeft er geen moeite mee. ‘Dat voelt als een ander tijdperk. Ik hou nog steeds zielsveel van muziek en er zal altijd muziek zijn in mijn voorstellingen. Ik blijf musicus, maar ik ga geen recitals meer geven. Ik heb altijd het theater in gewild, maar ik was goed in pianospelen. Ik dacht: dan moet ik dat maar doen, dit wordt er van mij verwacht. Mijn omgeving ging ervan uit dat de piano nou eenmaal mijn passie was. Ik ben er gewoon ingerold, eigenlijk. Ik was zeker fanatiek, maar ik was niet op mijn gelukkigst.’

Ze vertelt erover als ze op doorreis is (ze woont in Gent) in het café op de hoek van TivoliVredenburg in Utrecht – dicht bij de klassieke muziek, de wereld waarvan ze zich heeft vervreemd. ‘Ik durfde het niet toe te geven, maar de strakheid van de klassiekemuziekwereld paste niet bij mij. Ik had niet het gevoel dat het de bedoeling was om zelf dingen te maken. Het werd niet per se ontmoedigd, maar zeker niet aangemoedigd. Het voelde alsof er te weinig ruimte voor me was. Ook in het repertoire dat ik speelde, voelde ik me geremd. Dan vroeg ik aan mijn vriendje, die ook piano studeerde: mag ik die ene versiering wel maken? Je moet toch precies doen wat in de partituur staat. Ik had vaak het gevoel dat ik het alleen maar fout kon doen.’

Valentina Tóth Beeld Siska Vandecasteele

Theater

Wanneer kwam de interesse voor theater? ‘Die was er altijd. Toen ik 8 was, deed ik auditie voor een kinderrol in The Sound of Music, de Joop van den Ende-productie. Ik heb ook later in Annie gespeeld. Ik zat in de kindercast ‘Groep Noord’, zoals dat dan heette: als kind mocht je maar twaalf dagen per jaar spelen en ik mocht dan naar de theaters in Groningen, Drenthe en Friesland, waar ik vandaan kom. Dat magische gevoel dat je het toneel op loopt, vond ik het allermooiste wat er bestond en dat is nooit veranderd.

‘Toen ik op het conservatorium zat, droomde ik er stiekem van om naar de toneelschool te gaan, maar dan dacht ik: wie denk je wel niet dat je bent? Dat voelde heel ijdel. Ik merkte dat ik blijer was als ik liedjes zong dan als ik piano studeerde, maar verbond er geen consequenties aan. Dat ik me toch aanmeldde voor de toneelschool, voelde als een coming-out.’

Een theater was er niet in het dorp waar ze opgroeide. In Aldtsjerk, tussen Leeuwarden en Dokkum, had ze de piano om met haar vingers hele werelden op te roepen. Haar ouders maakten geen muziek. Haar moeder, kunstenaar, had gedanst, haar vader – driekwart Hongaars, ‘Tóth is een beetje het Jansen van Hongarije’ – nam deel aan vijf WK’s schermen en is nu belastingadviseur. Gepusht werd ze niet, zegt ze. ‘Maar ze vonden het wel heel leuk, die piano. Ik was een beetje bang dat ze het moeilijk vonden dat ik van het klassieke pad afweek, omdat ik er zoveel in had geïnvesteerd. Maar in de finale van het AKF hoorde ik mijn vader bij iedere grap al voor de rest uit lachen, dat stelde me heel erg gerust. Hij zei laatst tegen me: ‘Ik wist altijd al dat jij dit ooit zou gaan doen, het verbaasde me dat het zo lang duurde. Ik zie al zo lang dat je hart daar zo van gaat zingen.’’

Toneelschool

Haar theatervaardigheden ontwikkelde ze op veilige afstand, in België. ‘Na het tweede jaar op het Koninklijk Conservatorium in Den Haag had ik de knoop doorgehakt. Alleen waren de audities voor de toneelscholen in Nederland al geweest. Toen zag ik dat je je in Brussel nog wel kon inschrijven, dat heb ik gedaan. Ik werd toegelaten en kon dat combineren met het Brusselse conservatorium, want ik wilde mijn piano-opleiding wel afmaken. Ik vond de toneelschool geweldig, maar de mensen intimiderend en druk. Ik maakte mijn klassieke achtergrond helemaal waar: op tijd slapen, hard studeren, niet klagen. Ik ben van de gedegen voorbereiding en ik zie mezelf niet zo snel drugs doen. Ineens zat ik in een superheftige acteursomgeving, tussen stoere mensen met grote ego’s. Ik stond qua coolpoints tien punten achter.

‘Ik vond het onzin als mensen zeiden dat het een zware opleiding was, want vergeleken bij het conservatorium hoefde je weinig te doen. Wel moest je veel aanwezig zijn: als pianist doe je meer, maar wel in eenzaamheid. Ik zat van 10 tot 6 in de klas, maar was daar niet de sociaalste. Ik had geen vrienden. Of: ik had ze wel, maar kon ze nooit zien. ’s Avonds zat ik weer aan de piano. Mijn medestudenten bleken het toch cool te vinden dat ik klassieke muziek speelde. Toen ik ze uitnodigde voor mijn eindexamen op het conservatorium, was de examencommissie met stomheid geslagen. Ze hadden nog nooit gezien dat iemand zoveel bezoekers had gemobiliseerd. Dat is in Nederland traditie, in België niet zo.

‘Ik heb keihard gewerkt. Het eerste jaar was best moeilijk: ik moest leren loslaten, dingen durven. Nu vind ik het juist heerlijk om van die groteske, theatrale personages te spelen. Ik word vaak als een hysterische actrice omschreven. Ik weet dat ik in het echt best beleefd overkom, op scène valt alles van me af.’

Hysterisch

Die hysterie kwam ook terug in de voorstelling waarmee ze in de Amsterdamse Kleine Komedie zowel de jury- als de publieksprijs in de wacht sleepte. Ook de pers was unaniem in zijn oordeel dat Tóth met haar ‘ode aan de hysterische vrouw’, waarin ze speelt met stereotypen, de vanzelfsprekende winnaar was.

Valentina Tóth Beeld Siska Vandecasteele

De jury sprak van ‘een fenomenaal performer die snel en goed tussen de verschillende typetjes en nummers kan schakelen’ en van ‘virtuoos pianospel, een fantastische zangstem en goed gecomponeerde nummers’. De Volkskrant roemde haar ‘eigenzinnige mengsel van kleinkunst, klassieke muziek, opera en musical’. Tóth maakt geen identiteitstheater: het gaat niet over háár, ook al heten al haar personages Valentina. Ze speelde onder meer een K3-auditant en een lerares Nederlands die de ambitie koestert om de eerste Friese vrouwelijke rapper van middelbare leeftijd te worden. En met die prestatie mag Tóth zich in het rijtje scharen achter winnaars als Maarten van Roozendaal, Yentl & De Boer en Stefano Keizers.

Ineens zijn daar de spotlights, maar is er ook de verwachting. ‘Het is wel gek. Ik had nooit verwacht dat ik zou winnen, ik kwam gewoon steeds een ronde verder. Eerst moesten mensen eraan wennen dat ik van pianiste was veranderd in actrice, door het AKF denken mensen ineens dat ik in de cabarethoek zit. Maar ik weet heel weinig van cabaret. Ik voel me meer een performer. Het is niet zo makkelijk te pinpointen wat ik doe, maar het label kleinkunst vind ik best oké.’

Nu heeft ze een impresario en een beurs om zich te ontwikkelen. Filmambities heeft ze niet, hoewel ze (‘zet dat er maar in, dan bellen ze meteen’) een comedyserie best wil overwegen. Komend seizoen is ze met de voorstelling te zien in een finalistentournee. En zal ze werken aan een eerste avondvullende voorstelling. Maar haar twee cd’s met muziek van Bartók, Kodaly en Ernö Dohnányi zullen niet op de merchandisetafel terechtkomen.

‘Soms staat er een cd op bij mijn ouders of kom ik ineens voorbij op Radio 4. Dan is het van...’ Ze maakt een beweging alsof ze een rilling krijgt. ‘Mijn label had nog één album op de planning staan, dat had dit jaar uit moeten komen, maar dat heb ik afgezegd. Ik kan me er gewoon niks meer bij voorstellen.’