Valentijn Hoogenkamp: ‘Ik heb mezelf op een verdrietige en zware manier gevonden’

Valentijn Hoogenkamp Beeld fotografie: Eva Roefs | visagie: Alexander de Heide

Het nieuwe boek, Antiboy, van Valentijn Hoogenkamp (35) is een ‘poging om keiharde non-fictie’ te schrijven. ‘Ik dacht: wat als ik niks mag liegen? Als alles eerlijk moet zijn, wat levert dat dan op?

De eerste zin van je boek luidt: ‘Ik kom uit een lang geslacht van leugenaars.’

‘Ik noem na die zin voorbeelden van liegen door mijn eigen voorouders: zo loog mijn overgrootmoeder in de Tweede Wereldoorlog dat ze niet Joods was en zo loog mijn vader dat hij en mijn moeder een gelukkig huwelijk hadden. Mijn vader is altijd naar de liefde van mijn moeder blijven verlangen, en houdt zelf vol dat dat niet zo is. Ik vroeg me als kind altijd af wanneer ze nou eens uit elkaar zouden gaan, maar dat deden ze niet, uit liefde of plichtsgevoel. Mijn ouders hadden een soort tolerantie voor verdriet.’

En hoe pas jij zelf in dat lange geslacht van leugenaars?

‘Je kunt op allerlei manieren tegen jezelf liegen, een verhaal van je leven maken dat niet klopt. Ik maakte ook een verhaal van mijn leven, want de vrouwenrol paste mij niet. Waar het om gaat is: wanneer besluit je dat het anders kan? Ik heb lang geworsteld, tot ik tot de conclusie kwam dat ik niets meer te verliezen had. Het vreemde is: sinds ik open probeer te praten over mijn gender, kom ik in allerlei gesprekken terecht waarin ik mensen moet bewijzen dat het bestaat, dat ik geen leugenaar ben, dat non-binariteit niet gewoon een diepgevoeld ongemak is bij de vrouwenrol.’

Van wie kwamen die vragen?

‘Van vrienden, van mensen die ik ontmoette, en ook van vreemden, die denken: ik heb nog wat vragen voor dat soort mensen, dus die kun jij mooi even gaan beantwoorden. En soms worden de vragen ook in het algemeen gesteld, in de media, laatst nog in een interview met hoogleraar psychologie Liesbeth Woertman in Volkskrant Magazine, zij meent dat vrouwen zichzelf labelen als non-binair of transgender uit ongemak met de aangeboden vrouwenrol, omdat ze denken niet te kunnen tippen aan het heersende schoonheidsideaal. Tegelijkertijd zegt ze, in hetzelfde interview: ‘Durf voorop te lopen, zonder je te veel van andere mensen en de gangbare mores aan te trekken.’ Van iemand die dat zegt, had ik meer solidariteit verwacht met mensen die zichzelf op een genderdiverse manier laten zien. Blijkbaar, als zij zegt dat je je ware zelf moet laten zien, moet dat op haar voorwaarden, dat ware zelf moet wel een man óf een vrouw zijn. Veel mensen die ik ken waren geraakt door die uitspraken. Het is niet leuk om in de zaterdagkrant te lezen dat je niet bestaat. Het doet pijn.’

Woertman ziet het als een modeverschijnsel: kinderen die vroeger voor gothic kozen, kiezen nu voor non-binair.

‘En ik wás vroeger gothic, kun je nagaan. Genderbeleving is een dynamische wisselwerking tussen biologie, sociale factoren en psychologie. Dat vind ik een fijn idee – het is niet zo simpel. Je kunt niet zeggen dat het door het schoonheidsideaal komt, of door Instagram. Genderdiversiteit is eeuwenoud en komt in alle culturen voor. Opiniemakers verspreiden spookbeelden – alsof kinderen met twijfels over hun gender meteen op de achterbank worden geladen en onomkeerbaar worden geopereerd, omdat ouders geen nee durven zeggen. Terwijl er jarenlange wachtlijsten zijn, en er geen operaties plaatsvinden zonder grondig onderzoek door experts. Een ander spookbeeld is dat het eenvoudiger kunnen aanpassen van het geslacht in het paspoort zal leiden tot identiteitsfraude, dat mannen dit zullen misbruiken om zich voor te doen als trans vrouwen zodat ze vrouwenwc’s kunnen binnendringen; er is geen enkel onderzoek dat daarop wijst. Sowieso hoef je geen paspoort te laten zien voordat je een wc of kleedkamer betreedt. Het spookbeeld beklijft helaas altijd beter dan de genuanceerde werkelijkheid. Eerlijk gezegd begrijp ik niet waar mensen zo bang voor zijn.’

Valentijn Hoogenkamp schreef toneel en poëzie, voor hij in 2021 debuteerde met de autobiografisch geïnspireerde roman Het aanbidden van Louis Claus, een boek over rouw, eenzaamheid en je verliezen in een obsessieve verliefdheid. ‘Dit is het begin van echt schrijverschap’, schreef Elma Drayer in een viersterrenrecensie in de Volkskrant. Ook NRC gaf Hoogenkamp vier sterren. Hoogenkamp: ‘Er was geen enkele wanklank over mijn debuut. Ik kreeg allerlei lovende en intieme mails van lezers. Toen merkte ik dat ik niet op complimenten ben gebouwd. Ik heb het maar een beetje genegeerd. Nu denk ik: ik had veel meer rondjes moeten geven.’

Zijn nieuwe boek, Antiboy is een ‘coming of gender’, volgens de aankondiging van De Bezige Bij, non-fictie dus, een essay over hoe Hoogenkamp tot het besef komt niet langer als vrouw te willen leven, een besef dat tot verwarring leidt bij artsen, vrienden, familie en zijn geliefde. In maart van dit jaar maakt hij op Instagram bekend non-binair te zijn. Zijn naam is Valentijn, zijn voornaamwoorden zijn hij en hem. ‘Een tijdje zei ik tegen iedereen: kies zelf maar welk voornaamwoord je wil gebruiken, ik vind alles best. Ik zou het prima vinden als jij in je interview ‘zij’ en ‘hij’ zou afwisselen, maar dat werkt gewoon niet, je moet mensen een beetje houvast geven. Ook op de achterflap van een boek. Ik vond ‘hen’ niet bij mezelf passen, dus is het ‘hij’ geworden.’

Je hebt dit boek geschreven over een proces waar je eigenlijk nog middenin zit.

‘Ja, ik ben voorover van een berg af gerold. Maar het was als onderwerp onontkoombaar, ik zou niet weten waar ik dit jaar anders over had moeten schrijven. Mijn moeder is in 2018 overleden aan eierstokkanker. Zij bleek drager van de erfelijke BRCA1-genafwijking. Daarna werden mijn zus en ik ook getest, zij had het niet, ik wel. Dat betekende voor mij een ernstig verhoogd risico op eierstok- en borstkanker – 60 tot 80 procent borstkankerrisico, en 30 tot 40 procent kans op eierstokkanker. Eierstokkanker kan in een vroeg stadium niet gedetecteerd worden, dus dat is bij ontdekking altijd dodelijk. Ik moest kiezen of en wanneer ik me zou laten opereren. Dat was doodeenzaam, maar ergens ook emancipatoir. Voor het eerst moest ik een grote beslissing helemaal zelf nemen, voor het eerst was er niemand die zei wat ik moest doen.’

Hoe reageerde je op die diagnose?

‘Ik was heel boos. Ik was elke dag bang om ziek te worden. Na drie jaar dacht ik: ik wil niet meer elke dag bang zijn. Ook was ik teleurgesteld in mezelf, omdat ik nog steeds niet wist hoe het nou zat, met mijn gender en mijn geaardheid. De tijd om het uit te zoeken voelde niet meer oneindig. Ik wist dat daar iets zat waar ik niet graag naar keek, maar ik kon er niet over praten. Ik kon überhaupt niet goed met mensen praten over wat me bezighield. Je kunt moeilijk, elke keer als een vriend aan je vraagt hoe het gaat, zeggen dat je zo bang bent om dood te gaan. Soms nam ik me voor mijn vrienden te vertellen dat ik een borstamputatie overwoog, en dat dat niet alleen met het kankerrisico te maken had, maar ook met gender. Maar op zo’n avond werden we dan dronken en dan kregen we ruzie over de geaardheid van Mark Rutte, en of het oké is om daarover te speculeren als hij er zelf niets over zegt. Zo’n discussie leidde tot huilen en het weer goedmaken. Voor mij zat er van alles onder. Ik was gespannen, zat snel tegen tranen aan, ik kromp ineen als iemand me aankeek. In die tijd ben ik aan dit boek begonnen.’

In Antiboy beschrijf je bevreemdende gesprekken in het ziekenhuis, met een gerenommeerd plastisch chirurg. Hij noemt een borstamputatie zonder implantaten ‘esthetisch ongewenst’.

‘Heel gek. Ineens werd er een medisch gesprek over mijn vrouwelijkheid gevoerd. Wil je kinderen, wil je implantaten? Ik moest helder en duidelijk formuleren wat ik wilde, iets wat me nou juist steeds niet lukte. Het is sowieso best vreemd – je komt in een ziekenhuis omdat je doodsbang bent om kanker te krijgen, en het enige wat je te horen krijgt, is: je gaat niet lelijk worden hoor, je zal nog steeds een mooie vrouw zijn. Ik raakte daar erg van in de war, het lukte me niet om een actief tegengeluid te laten horen. Ik heb dat gesprek met die plastisch chirurg opgenomen, en als je dat terugluistert, hoor je twee mensen wier wereld op geen enkele manier overlapt. Terwijl die arts iemand is die potentieel in je gaat snijden.’

Werd je daar boos van, dat een arts in een ziekenhuis bepaalt wanneer jouw lichaam mooi of niet mooi is?

‘Dat gebeurt toch voortdurend, dat mensen dat voor je doen? Alleen meestal implicieter. Ik heb een aantal keer gezegd dat ik geen implantaten wilde, maar dat kwam niet aan. Daarna heb ik gebeld en gevraagd om een gesprek met een andere arts, iemand die open moest staan voor de optie ‘geen implantaten’. Die andere arts liet me vervolgens foto’s van trans mannen zien na hun borstamputatie, maar dat dat trans mannen waren werd verder helemaal onbenoemd gelaten. Als je een expert op het gebied van gender wil spreken, moet je jaren op een wachtlijst.’

Besprak je met vrienden wat er in het ziekenhuis gebeurde ?

‘Ja, dat wel. Bij vrouwelijke vrienden riep het woede op, dat aandringen op implantaten. Ze zeiden dan, uit een soort zusterschap, dingen als: ‘Ook zonder borsten ben je nog steeds een vrouw, hoor!’ Terwijl ik dacht: hoe moet ik het ze vertellen? Ik wilde helemaal geen beschermheilige worden van vrouwelijke vrouwen zonder borsten. Ik wilde iets anders. Non-binair vond ik ook weer een lastig woord, omdat het me aan computertaal doet denken. Het woord leek daardoor niet helemaal voor mij. Ik omschrijf het zelf liever als: ertussenin zitten en erbuiten vallen. Het bekendmaken heeft best een lange aanloop gehad. Ik wilde in mannenkleren lopen, mijn haar afknippen, alles over het onderwerp lezen, maar ik wilde het niet benoemen. Ik wilde onder de radar vliegen, maar tegelijkertijd dacht ik alleen maar: vraag het me, vraag het me! En dat ik dan alleen maar zou hoeven te knikken.’

Je noemt dit boek een ‘coming of gender’. Waarom?

‘Omdat het, net als de weg naar volwassenheid, gaat met vallen en opstaan. Voor mij in ieder geval wel. Het was niet zo dat ik 3 jaar oud was en het wist. Dat is wat mij het meest wordt gevraagd: wist je altijd al dat je non-binair was? Mijn WhatsApp-status heb ik nu veranderd in ‘since forever’, want ja, ik wist het altijd, maar ik noemde het anders. Eigenlijk had ik er geen taal voor. Een leegte, die was er, het gevoel dat er iets ontbrak wat anderen wel hadden. Ik voelde me niet verbonden met mijn gender, het voelde als iets wat ik aantrok, elke ochtend, niet als iets wat mijn identiteit versterkte.’

Vanaf welk moment ervaarde je die leegte?

‘Ik denk dat ik een jaar of 7 was toen ik het als een probleem begon te zien. Ik had gehoord dat Vincent van Gogh kleuren kon zien die er niet waren en dat hij daarom zelfmoord pleegde. Ik dacht dat ik hetzelfde had als hij. Ik weet nog dat ik me drie keer per dag verkleedde, omdat ik elke keer dacht: dit klopt niet. En ik weet nog dat ik rond die tijd obsessief begon te bestuderen hoe meisjes in elkaar zaten, door tijdschriften te lezen, de Fancy, maar ook de Margriet, alles wat naar vrouwelijkheid riekte, vanuit het idee: als ik me erin verdiep, kan dat vanzelfsprekende gevoel misschien nog komen. In de puberteit begon ik verkleedkleren te dragen. En ik zocht vaak juist het hypervrouwelijke op, met kleding. Een paar jaar geleden stond ik nog in een zilveren avondjurk in een veld te poseren, met veel make-up op.’

Je schrijft dat je weet hoe je van jezelf een meisje ‘kunt maken’. ‘Het belangrijkste aan dit meisje is dat ze tussen mij en de anderen in bestaat. Zij kijken naar haar en ik kijk naar haar.’

‘Het gaf me houvast. Er zijn veel ongeschreven regels over hoe je een vrouw moet zijn – ook geschreven regels, trouwens. Ik vond het prettig dat er een manier was waarop je het goed kon doen, vrouw zijn. Het is makkelijk als mensen denken te snappen wie jij bent. Dat leidt tot automatisch zusterschap onder meisjes en vrouwen, de heterojongens zien je als iemand om op te kunnen vallen. Het is heerlijk als mensen op je vallen, ik wil graag begeerd worden. Maar er klopte iets niet. Toen ik die diagnose kreeg, dacht ik: mensen kennen me niet. Straks ben ik dood en laten ze op mijn begrafenis foto’s zien waarop ik mezelf niet herken, foto’s van een leuk meisje met lang haar dat verdwaald voor zich uit staat te staren.’

Een korte hoestbui. ‘Sorry hoor.’ Hij pakt het notitieboekje dat voor zijn neus ligt. ‘Vind je het goed als ik even hierin kijk?’

Ja natuurlijk.

‘Ik dacht, omdat ik er moeilijk over praat, dat ik er ook met jou misschien moeilijk over zou kunnen praten. Dus ik heb wat dingen opgeschreven die ik erover wil zeggen. Maar ja, hoe moet je die dingen dan zeggen, hè?’ Weer een hoestbui. ‘Ik heb opgeschreven dat er heel veel voor nodig is om mensen in jouw menselijkheid te laten geloven, en heel weinig om je af te wijzen, om ze te laten denken: het is niet waar.’

In Antiboy vraag je aan een heleboel vrouwen wanneer ze zich vrouw voelen. Wat viel je op aan de antwoorden?

‘Dat veel vrouwen, zonder een seconde na te denken, zeggen: als ik word lastiggevallen. Blijkbaar is de vrouwelijke ervaring voor een deel dus: je niet veilig voelen. Van de winter liep ik met een capuchon op mijn hoofd over straat, en ik zag een vrouw een paar keer naar me omkijken en daarna oversteken om aan de overkant te gaan lopen. O, ík ben het, voor wie je oversteekt. Op straat word ik niet meer als vrouw gezien, maar laatst had ik een telefoongesprek met een man die ik niet kende, en toen was er gewoon weer ouderwets seksisme. ‘Lach jij wel genoeg, wijffie? Je klinkt als iemand die niet genoeg lacht.’ Zo’n interactie had ik een jaar niet gehad. Ik had van dat lange zeemeerminnenhaar, en ik staar vaak voor me uit, dus mensen kwamen me altijd helpen op straat. Ze dachten dat ik verdwaald was en begonnen mijn sjaal goed te knopen. Ik werd niet alleen als vrouwelijk gelezen, maar ook als jong, popperig en hulpeloos.’

Dit boek moest keiharde non-fictie worden. Heb je helemaal geen concessies gedaan in het schrijven?

‘Iets wat niet het boek heeft gehaald, is dat ik in het zoeken van aansluiting bij queers veel eenzaamheid ervaarde. Het was niet alsof er een welkomstcomité klaarstond. Dat heb ik niet opgeschreven. Ook omdat ik denk dat het voor een groot deel in mij zit – ik ben altijd, al een leven lang, aan het zoeken naar aansluiting. Als ik op zondag naar De Trut (queer disco, sinds 1985, in Amsterdam, red.) ga, dan staan er een heleboel mensen al snel met elkaar te zoenen, en ik beland alleen maar in diepe gesprekken. Ik heb best veel last van somberheid, dacht vaak: wat doe ik op deze planeet en wanneer komen mijn soortgenoten mij ophalen? Vroeger kon ik denken dat het kwam door hoe kut heteroseksualiteit was – sorry, nee, ik bedoel: ik ervaarde knellend ongemak in die heteroseksuele vrouwenrol. Nu denk ik: shit, als ik door de wereld word gezien als queer, als onderdeel van een groep, wil ik daar trots op zijn en dat kunnen uitdragen. Maar ik voel me helemaal niet zo trots op mezelf, ik voel me vaak als de brekebeen in het team.’

Nog een hoestbui, hij staat op van de tafel, begint langzaam door de ruimte te lopen en met z’n armen te zwaaien, cirkels te draaien met zijn hoofd. ‘Even kijken wat er gebeurt als ik een rondje loop. Misschien dat er dan iets loskomt. Misschien wil mijn lichaam niet dat ik met je praat, een soort sabotage, dat mijn lichaam zegt: stop, stop, met al je geheimen vertellen! Ik vind het ook lastig hoor, dit, het moet lijken alsof ik alles heel goed weet, en dat is helemaal niet zo. Ik twijfel over alles, dus hierover ook. Maar hoe kun je experimenteren met gender zonder anderen een onvast gevoel over jou te geven? Bij dit onderwerp is er helaas bijna geen ruimte om twijfel openlijk te bespreken, ook door dat giftige debat eromheen. In Het aanbidden van Louis Claus schrijf ik over abortus. Dat is geen tandartsafspraak – het veroorzaakt rouw en laat soms diepe sporen na. Dat opschrijven is moeilijk, want ik wil het anti-abortuskamp geen munitie geven. Hetzelfde gevoel had ik nu weer – ik wil schrijven over twijfel en zelfonderzoek, maar ik wil niet dat mijn twijfel tegen mij gebruikt wordt, of als stok om anderen mee te slaan.’

Heb je je afgevraagd hoe het was gelopen als je die genafwijking niet had gehad?

‘Dan weet ik niet of ik die borstamputatie had gedaan, ik ben veel te bang voor doktoren. Misschien had ik er wel over gefantaseerd, het gewenst. Verder hoop ik dat ik hetzelfde was gaan onderzoeken, maar dan vanuit een vreugdevolle plek. Ik heb mezelf op een verdrietige en zware manier gevonden. Tegelijkertijd zit er, denk ik, ook hoop in mijn verhaal, het gaat van zwart naar een soort licht. Kijk je wel eens RuPaul’s Drag Race (realityserie waarin drag queens strijden voor de titel Next Drag Superstar, red.)? Ik moet ineens denken aan de uitspraak ‘being in the bottom lit a fire under my ass’ uit dat programma – dat gevoel had ik ook.’

Over liegende (voor)ouders gesproken: je probeert in Antiboy ook te achterhalen of je moeder een geheim lesbisch dubbelleven leidde.

‘Na haar overlijden werd er een regenboogroos opgestuurd, anoniem. En er was een vrouw die tegen me zei, op de uitvaart: ‘Als jij je moeder echt wil leren kennen, moet je me bellen.’ Ik dacht: hier zit een ontzettend geheim, een eenduidig verhaal, een verklaring voor waarom het huwelijk van mijn ouders zo raar was, over waarom zij was zoals ze was.’

Hoopte je dat?

‘Gek genoeg wel, ik hoopte dat mijn moeder een queer icon voor me kon zijn, postuum. Maar ik kon geen eenduidig antwoord vinden. Ik zal je iets vertellen wat typisch is voor mijn moeder. Terwijl ik aan het repeteren was voor een dansvoorstelling, belde ze me op om te vertellen dat ze uitbehandeld was. Ik vroeg of ik die avond kon langskomen, maar dat wilde ze niet, ik moest geen repetities voor haar gaan afzeggen. Ze moest even in haar agenda kijken, want ze moest nog met vriendinnen naar de Keukenhof, en naar een buurtborrel, dus ze had weinig tijd. Uiteindelijk kwamen we erop uit dat ik met de trein naar de buurtborrel zou komen, en dat ik daarna met haar mee zou rijden naar vrienden van mij, waardoor we drie kwartier samen in de auto zouden zitten. Uiteindelijk stonden we bij die vrienden voor de deur en hadden we het niet besproken. Zij zei: ‘Die vrienden, kunnen die je een beetje troosten, denk je?’ Dat is mijn moeder.’

In een recensie over je romandebuut kwam de formulering ‘deftige verwaarlozing’ voor, als beschrijving van je jeugd.

‘Ja! Daar heb ik iets over opgeschreven.’ Pakt het rode opschrijfboekje erbij. ‘Ik zou het zelf liever ‘geplande chaos’ noemen. Er werd van alles gepland, met de beste bedoelingen, maar de uitwerking liet vaak te wensen over. Er werd mij verteld dat ik allergisch was voor melk, en dat ik daarom dubbelvla met slagroom moest eten om aan calcium te komen. Ik begreep zelfs als kleuter dat daar iets niet klopte. En ik hield niet van brood, dus ik mocht appeltaart mee naar school in mijn broodtrommel. Mijn ouders werkten allebei, mijn vader was huisarts en mijn moeder deed personeelszaken, dus er was een leger oppassen om me van school te halen en naar clubjes te brengen. Ik kan me niet herinneren dat er thuis veel toezicht was.’

Jullie aten nooit aan tafel, maar apart van elkaar.

‘Een oppas kookte, en als ik honger had warmde ik een bord eten op, en dat at ik op voor de tv. Iedereen gleed langs elkaar heen en had zijn eigen leven. Soms vraag ik me af hoe het was geweest als ik vroeger over mijn gender had kunnen praten. En meteen daarna denk ik: maar tegen wie? Bij leeftijdgenoten vond ik moeilijk aansluiting. Op de basisschool had ik geen goede vrienden, ik hoopte dat ik die op de middelbare zou ontmoeten, en daar had ik ook wel vriendinnen, maar we bespraken geen kwetsbare onderwerpen. Daarna hoopte ik dat ik ze op de universiteit zou vinden, toen ik psychologie ging studeren, of op de kunstacademie. Maar het gebeurde daar ook niet echt. Ik zat op het universiteitstoilet boeken te lezen, of ik hing rond in winkels en vroeg van alles aan de medewerkers, waardoor ik thuiskwam met spullen die ik niet nodig had. Eigenlijk ging het pas beter toen ik ging schrijven, toen ik meer van mezelf begon te laten zien.’

Sprak je met je moeder over haar ziekte?

‘Ze kon goed doen alsof er niks aan de hand was. Ze had jaren eerder al borstkanker gehad, ook zij heeft een borstamputatie ondergaan, maar daar praatte ze nooit over. Toen ik de diagnose kreeg, leefde ze nog, maar ook dat werd niet besproken. Pas vlak voor ze doodging heb ik haar gevraagd wat zij vond dat ik moest doen, me laten opereren of niet? Het antwoord dat ze gaf was dat ik bij mijn vriend moest blijven. Toen dacht ik: dat is geen antwoord. Nu denk ik van wel. Ze vond dat ik moest houden wat ik had, blijf veilig, blijf bij de mensen die voor je zorgen. Zoals zij bij mijn vader is gebleven.’

Jij wilde het ook, bij je vriend blijven. Voor de borstoperatie vraag je hem ten huwelijk. Hij zegt: ‘Nee, bedankt, ik heb geen zin om de vriendin van Freddie Mercury te worden.’

‘Ik heb heel erg moeten nadenken of ik hem in het boek wilde opnemen. Maar hij zat naast mijn bed toen ik bijkwam na de operatie, hij is belangrijk, dus ik wilde hem erin. Dat de relatie eindigt, moest er daarom ook in. Maar ik heb ervoor gekozen om daar in interviews verder niets over te zeggen.’

Hij had moeite met je non-binariteit. Vraag je je weleens af wat je moeder ervan had gevonden?

‘O ja, heel vaak. Ik denk dat het haar ongerust zou hebben gemaakt. Omdat voor haar al te zichtbaar afwijken gelijk stond aan gevaar. Maar als iemand anders er een opmerking over zou maken, zou ze me fel hebben verdedigd. Zelfs als ze me raar vond probeerde ze me altijd te beschermen tegen de buitenwereld. Ze wist precies wat ik deed, ze stuurde een taart toen er een novelle van me verscheen, maar ze las hem niet. Toen ze bijna zou sterven heb ik haar gevraagd of ze die novelle wilde lezen, dat deed ze, en het enige wat ze zei was: ‘Ik dacht dat het ergens anders over ging.’ Tegelijkertijd kwam ze altijd luisteren als ik ergens moest optreden. Twee weken voor haar overlijden sleepte ze zich de trap van een kraakpand op om naar mij te komen luisteren, dat heeft me diep geraakt.’

Zei ze iets over wat je voorlas?

‘Niks, helemaal niks. Ze zat alleen maar te kijken of andere mensen me leuk vonden. De tegenstellingen vind ik interessant: niet over de inhoud van mijn gedichten willen praten maar wel steeds in de zaal komen zitten. Of het huwelijk van mijn ouders: elke dag ruzie maken, toch bij elkaar blijven. Die complexiteit zegt mij dat je van je eigen leven niet zo makkelijk een plot met duidelijke personages kunt maken. Dat heb ik voor Antiboy natuurlijk wel geprobeerd. In de hoop dat als ik het zelf beter zou begrijpen, ik het ook beter kan uitleggen aan anderen.’

Kwam je vader luisteren als je moest voordragen?

‘Ze zaten er allebei altijd. Ook hij zei nooit iets inhoudelijks, het was net alsof ik tegen de lucht stond te praten. Daardoor ging ik juist steeds persoonlijker schrijven, over hun huwelijk, over mijn jeugd, over hoe ik dacht dat ik niet hun lievelingskind was, over nare seks die ik had gehad, maar ik kon het zo persoonlijk maken als ik wilde, ze reageerden niet. Ik ben daar jaren mee doorgegaan, tot ik zelf op een gegeven moment dacht: nu weten we het wel. Nu hebben ze vaak genoeg gehoord dat ik moeite had met hun opvoeding. Mijn hele schrijven is eigenlijk ontstaan uit het idee dat ik alles kon zeggen wat ik wilde, en dat er toch geen reactie zou komen. Inmiddels is er wel wat veranderd, mijn vader en ik zijn closer nu. Toen ik een keer was vergeten een verjaardagscadeau voor hem te kopen, heb ik hem een post-it gegeven waarop ik had geschreven dat ik mijn eerste boek aan hem zou opdragen. Die post-it bewaart hij in een brandveilige kluis.’

Maar je deed het niet.

‘Ik heb het boek aan mijn moeder opgedragen, omdat ze toen net dood was. En Antiboy is aan niemand opgedragen. Maar pap, geen zorgen, er komt nog een boek voor jou. Hij is over de 70, maar hij oefent heel goed met mijn nieuwe naam. Dat was een enorme opluchting, want je bent toch bang dat iemand je bij het grofvuil zet. Toen ik hem voor het eerst over mijn non-binariteit wilde vertellen, had ik niet het idee dat het aankwam, dus ik dacht: ik ga hem echt even neerzetten in een stoel, dit moet hij weten voor ik het ergens in een interview vertel. Ik had een regenboogvlag om mijn schouders gehangen, als een cape. Toen vertelde ik het en hij zei: ‘Dat wist ik in mei al.’ En ik kon alleen maar denken: wat was er dan in mei? Wat was er in mei?! Dat was het gesprek. Misschien wel een goed recept om een schrijver te creëren, wat mijn ouders hebben gedaan. Ik ben altijd op zoek naar betere taal om mezelf duidelijk te maken.’

Hij pakt een banaan uit zijn tas en begint die op te eten. ‘O, sorry, wil jij ook een banaan? Ik heb het je niet eens aangeboden. De eenzijdigheid van dit gesprek verwart me gewoon. Het is vreemd. Ik zou ook allerlei dingen aan jou willen vragen, snap je? Ik heb ter voorbereiding op dit gesprek allemaal interviews van je gelezen, en dan denk ik steeds: beseffen die mensen dan niet dat ze jou niet kennen? Ik ben me daar voortdurend bewust van. Ik kan ademloos luisteren en kijken naar mensen die ongefilterd zijn, die geen zelfreflectie lijken te hebben. Dan denk ik: jij dúrft gewoon. Jij bent niet, zoals ik, altijd bezig met hoe het voor iedereen is dat jij bestaat, jij bent gewoon lekker aan het bestaan!’

Ben jij weleens gewoon lekker aan het bestaan?

‘Ja, ik denk dat ik dat soms wel kan. Het gaat steeds beter.’