Vader hamsterde al ver voor de pandemie. Er lag sap, koek en bliksardien voor een half mensenleven

Hamsteren is door mijn vader uitgevonden, al ver voor de pandemie. Zijn hele leven moet hij een permanente hongerdreiging als het zwaard van Damocles boven zijn hoofd hebben gevoeld. Hoe anders moet ik zijn astronomische proviandvoorraden verklaren? Als er bommen zouden vallen, kon het hele gezin wegduiken onder bedden en in kasten. Daar lag sap, koek en bliksardien voor een half mensenleven.

Vader maakte in de jaren vijftig en zestig hongersnood mee in Marokko, toen wijlen koning Hassan II met zijn dozijn paleizen de scepter zwaaide. Met zijn kompanen vraten ze wilde cactusvruchten en onkruidgewassen in de berm en joegen ze op alles wat in het veld bewoog. Adders kon je smakelijk grillen als je maar de kop plus de lengte van een gespreide hand eraf hakte, in dat deel zat het gif. Vinkjes en tapuiten ving hij met een wormpje in ’n muizenval. Egels stoofden ze met stekels en al urenlang in de kookpot maar dat was verloren moeite; je kon nog eerder een autoband wegkauwen.

De honger verdreef hem eerst naar Algerije en later, na de Franse bloedbaden, naar Europa. Na korte verblijven in Duitsland en Frankrijk vond hij zijn heil in Nederland. In Zwijndrecht. Van alle mogelijke Europese metropolen bracht de zuiderwind hem naar dit aangeharkte, calvinistische slaapdorpje. Zwijndrecht. Een naam met precies de twee islamitische spijsverboden: zwijn en wijn. De ambiguïteit des levens in vol ornaat. Maar dit kon hij niet weten, cum laude analfabeet als hij was.

Toen na z’n dood zijn huurwoning, een Era-flat op negen hoog, leeg opgeleverd moest worden kwam er geen eind aan de stroom levensmiddelen. We verzamelden zeven dozen vuilniszakken, vijf dozen vochtige doekjes, vijftien dozen keukenrollen en wc-papier, zeven kratten azijn, zonnebloem- en olijfolie. Vlees, brood, pannenkoeken, bakken schepijs vulden twee grote vrieskisten. Ladekasten puilden uit van de koek, snoep, drop, pinda’s, chocoladerepen, chips. Alles lag verstopt in alle mogelijke hoeken en ruimtes verspreid over het hele huis. Het berghok voor de scootmobiel bood onderdak aan twaalf kisten zeep, chloor- en afwasmiddelen en in de schuur beneden lagen drieënzestig potten jam en ingeblikte groenten en zevenentwintig pakken macaroni, rijst, spaghetti, deels over datum maar nog prima eetbaar. (De houdbaarheidsdatum is de grootste commerciële leugen, wist ook vader.)

Lam gesjouwd hebben we ons. Maar hoeveel pakken biscuits en vermicelli wij ook verdeelden, de bodem kwam niet in zicht. Vaders huis bleek een filiaal van Jumbo. Ten einde raad belde ik aan bij alle buren op de galerij: ‘Komt u alstublieft boodschappen doen bij papa thuis, gratis en voor niks.’

Dagenlang was het een vrolijk komen en gaan van Afghaanse families met tassen vol sprits en doperwten. Hans en Paulien vonden dit ‘veel leuker dan de voedselbank’.