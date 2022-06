Uitvinder van de ‘regenjas op wielen’, een haperend dwergautootje dat bijna een elektrische doorstart kreeg

Arnold van der Goot Beeld .

De Nederlandse dwergauto werd-ie genoemd, de uitvinding van Arnold van der Goot. De Shelter – die naam verwijst naar het dak van de auto – was een tweezitter op drie wielen die met een beetje geluk een topsnelheid van 80 kilometer per uur kon halen. Het had dé oplossing moeten worden voor het tekort aan vervoer dat na de Tweede Wereldoorlog was ontstaan.

Van der Goot bracht zijn kinderjaren door op Java, waar zijn vader als hulpplanter op een rubberplantage was gaan werken om in Nederland aan militaire dienst te ontkomen. Eenmaal terug begonnen zijn ouders een drogisterij. De liefde voor techniek bracht hem in Delft, waar hij vliegtuigbouwkunde ging studeren. De Shelter werd zijn afstudeerproject.

Er waren banen bij de KLM en de Rijksluchtvaartdienst, maar het idee van de Shelter liet hem nooit los. Zijn eerste prototype bestond grotendeels uit fietsonderdelen die waren gekoppeld aan een motor. ‘Dat reed wel, maar het was nog verre van optimaal’, zegt zijn zoon Erik. Na veel gesleutel werd het derde prototype de Shelter.

De wereldpers trok in 1958 naar de werkplaats van Van der Goot in Terborg, in de Achterhoek. Hij zou later zelfs krantenartikelen uit Australië toegestuurd krijgen over ‘de regenjas op wielen’, zoals een andere bijnaam van de 2,26 meter lange Shelter luidde. Ook Autokampioen was van de partij. Ze schreven: ‘Helaas, (en werkelijk: dubbel en dwars: heláás!), wij geloven niet in een succes van de „Shelter”. Jammer is het, om dan iemand een koude douche te moeten geven, dat hij glad op de verkeerde weg is.’

De Shelter, zo zou Van der Goot later ook zelf toegeven, vertoonde te veel mankementen. Op de terugweg van Den Haag, waar hij was geweest om ambtenaren te laten zien wat hij met de subsidie van 100.000 gulden had gedaan, vloog een van de motoren in brand. Ook raakte hij onderweg nog weleens een wiel kwijt.

Na vijftien jaar trok hij de stekker uit het project. ‘In feite was hij te laat met zijn uitvinding’, zegt zijn zoon. ‘Er waren andere auto’s op de markt gekomen, die betaalbaar waren en het gewoon goed deden.’

Onorthodox

Van der Goot bleef altijd als uitvinder werken. Autonoom in zijn werkplaats, dan was hij het meest in zijn element. Hij ontwierp onder meer gaskachels, persen en schapdragers. ‘Klasgenoten vonden het reuze interessant dat ik een soort Willie Wortel als vader had’, zegt zijn dochter Els. Ze vormden een hecht maar een tikkeltje onorthodox gezin. ‘Een tv vond mijn vader bijvoorbeeld tijdverspilling. Als het op school over De Fabeltjeskrant ging, had ik geen idee.’

Op de achtergrond bleven er plannen om de Shelter nieuw leven in te blazen, dit keer elektrisch of met waterstof als brandstof. Misschien zou de tijd er nu wél rijp voor zijn. Het kwam er nooit van. Corona nekte de auctor intellectualis van de Shelter op 98-jarige leeftijd. En dat terwijl hij er zich nog zo op had verheugd 100 jaar te worden. Dan kon hij gratis taart halen bij de supermarkt.

Blijft over de vraag of hij trots was op zijn uitvinding of teleurgesteld over het feit dat een eigen autofabriek nooit van de grond was gekomen. ‘Vooral dat laatste’, zegt zijn zoon, die in zijn loods in Terborg nog een van vier prototypes heeft staan. ‘Hij heeft het heel lang toch gezien als een mislukking, waar hij liever niet te veel over praatte. Pas de laatste pakweg twintig jaar begon hij het te accepteren.’

Dat kwam mede doordat de landelijke dwergautoclub de Shelter in het clublogo gebruikte en hem erelid maakte. ‘Toen zag hij ook wel in dat het iets grappigs was. Hij heeft het toch maar in z’n eentje voor elkaar gekregen.’