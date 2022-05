Uitgerekend Lizzo komt met figuurcorrigerend ondergoed, in de maten XS tot XXXXXXL

Zangeres Lizzo, vooraan op de foto, in ondergoed uit haar eigen shapewearlijn Yitty. Beeld Yitty

Het nieuws was niet te missen. Toen Melissa Viviane Jefferson op 23 maart op Instagram bekend maakte dat ze op het punt stond iets heel groots te lanceren, groter dan alles wat ze ooit gedaan had, riep dat torenhoge verwachtingen op. Niet alleen omdat Jefferson (33) 12,2 miljoen Instagramvolgers heeft, maar omdat ze onder de artiestennaam Lizzo wereldberoemd is als zanger en rapper, en zeker in Amerika een fenomeen is – niet in de laatste plaats omdat ze kan dwarsfluiten en twerken tegelijk.

Ze had net een nieuwe single uit, had haar Prime Video realityshow Watch Out For The Big Grrrls aangekondigd en zou het immens populaire Saturday Night Live gaan hosten – wat kon er in vredesnaam nog indrukwekkender zijn?

Toen ze een week later onthulde dat haar nieuwe project het lanceren van corrigerend ondergoed betrof, waren de reacties enthousiast, maar ook verbaasd. Het enthousiasme betrof de ongekend inclusieve maatvoering van 6XL tot XS (Nederlandse maten 58 tot 34), en dan werd ook nog eens de grootste maat het eerst genoemd. De verbazing gold het feit dat Lizzo, die met haar confectiemaat 56 behoorlijk voluptueus is, lak heeft aan het slankheidsideaal en juist apetrots is op haar rondingen en rollen.

Yitty, het merk van Lizzo (vierde van links). Beeld Yitty

Opmerkelijk, want shapewear, zoals het strakke spul ook wel wordt genoemd, is juist het tegenovergestelde van body positive. Het is bedoeld om uitstulpingen te pletten en alles wat hangt te stuwen en te stutten – opdat het lichaam meer in de buurt van het ideale zandlopersilhouet komt.

Bridget Jones

Al is de naam shapewear vrij nieuw, de items zelf zijn dat absoluut niet. Toen het Amerikaanse chemieconcern DuPont in 1938 nylon uitvond en in 1958 lycra (ook bekend als elastaan of spandex) bedacht, werden stugge korsetten allengs vervangen door rekbare step-ins en corseletten. De afgelopen decennia schafte zo ongeveer iedere vrouw die zich schaamde voor buik, billen of dijen – Bridget Jones met haar grote beige ‘scary stomach-holding-in panties’ incluis – shapewear aan.

De Amerikaanse firma Spanx (sinds 2000) deed er wereldwijd goede zaken mee. In Nederland wordt behalve Spanx ook veel corrigerend ondergoed van Magic, Simone Pérèle en Maidenform verkocht, voornamelijk in zwart, ivoor en beige.

Kim Kardashian, midden, presenteert haar ondergoedlijn Skims in New York, 2020. Beeld Getty

Ook beroemdheden komen er rond voor uit shapewear te dragen. Adele gaf toe fan te zijn, Joan Collins tipte in haar column in The Daily Mail te investeren in een strakke body van Spanx en Oprah Winfrey en Reese Witherspoon werden zelfs aandeelhouders van het merk. Kim Kardashian, die beweert niet zonder shapewear te kunnen en na haar bevalling maar liefst drie lagen over elkaar droeg om in vorm te lijken, pakte het nog enthousiaster aan. In 2019 lanceerde ze haar eigen shapewearlijn: Skims.

Strakmakers

Waar Spanx haar items in vier kleuren en in de maten XS tot en met 3X verkoopt, ging Kardashian nog een stapje verder. Haar strakmakers zijn te koop in negen huidkleuren en in de maten XXS tot 5X. Opvallendste item is een corrigerende broek met één knielange en één ultrakorte pijp, om te dragen onder een feestjurk met een split tot aan de liezen.

Lizzo presenteert haar ondergoedmerk op tv bij Saturday Night Live , 16 april 2022. Beeld Will Heath, NBCU Photo Bank via Getty Images

Wat had Lizzo bij de lancering van haar merk deze maand daar nog aan toe te voegen, behalve die maat 6X? Een heleboel knalkleur, hysterische prints en karrenvrachten logo’s. In tegenstelling tot Kardashian, die haar shapewear op aanraden van ex-man Kanye West zo ingetogen mogelijk hield, pakt Lizzo flink uit.

Haar ‘booty lifting and cheek defining’ shapewear, die ze naar haar kinderkoosnaam Yitty heeft genoemd, is behalve in huidtinten ook verkrijgbaar in geel, turquoise, rood, lila en met een psychedelische ‘Neon Pussy Pink Buttafly’ print. Op de elastieken banden staat, eindeloos herhaald, het Yitty-logo.

De derde modeshow met Savage x Fenty-ondergoed, het merk van zangeres Rihanna, september 2021. Beeld Getty

Met die doldrieste kleuren en prints komt Lizzo in de buurt van een ander all sizes celebritymerk: Savage X Fenty van Rihanna, die het label in 2018 oprichtte en er inmiddels dik aan verdient. Het grote verschil is dat Rihanna’s lingerie, in welke maat je het ook koopt, allesbehalve corrigerend is: Savage X Fenty is veelal flinterdun, doorzichtig en petieterig.

Hoezo dapper?

Rest de vraag hoe uitgerekend Lizzo corrigerende, knellende kleding kan promoten. Aan The New York Times legde ze uit dat ze helemaal niet de intentie heeft om andermans lichamen te veranderen, maar dat ze de essentie van shapewear wil veranderen. Als Yitty-items onder je normale kleding uitpiepen is dat niet lullig. De items zijn zelfs aantrekkelijk genoeg om als bovenkleding gedragen te worden.

‘Ik verkoop een mentaliteit: ik kan doen wat ik wil met mijn lichaam, draag wat ik wil en voel me daar goed bij. Laten we ophouden met het dapper te noemen om een groot lichaam te laten zien. Het is gewoon een lichaam, net als jouw lichaam.’

De eerste reviews staan al online, en noemen Yitty te duur voor de kwaliteit, niet echt corrigerend maar wel vrolijk en lekker zittend. Lizzo zelf heeft inmiddels het Yitty-logo laten aanbrengen op haar rechterbil.