Uit eten, hoe moest het ook alweer? Een paar voorbeelden van hoe het dus níét moet

Vanavond eten we buiten de deur. De laatste keer was anderhalf jaar geleden.

Kunnen we het nog? Het eten zelf, zeg maar het kale bikken, moet lukken, dat hebben we bijgehouden. Maar hoe gedraag je je? Likken we kommetjes uit? Kijken we televisie?

Nee.

Om er een beetje in te komen, wil ik drie etentjes memoreren die niet zo netjes waren van bepaalde iemanden.

De eerste iemand was Dirk, dan wel Dirks alias ‘Loetje’, mijn jaarclubg’noot, doopnaam onbekend. Nummer 1, dus.

Welaan, Dirk(s)/’Loetje’ en ik gingen binnen bij een Spanjaard op de Spuistraat, een piepkleine zaak die pas open was. We waren de enige gasten, de waard kwam aan ons tafeltje staan, zijn kaart bestond uit kleine hapjes, ‘tapas’ geheten, die hij met gepaste trots toelichtte.

We luisterden. Totdat Dirk(s)/’Loetje’ het kennelijk welletjes vond. Tijdens een nader verklaard gerechtje haalde hij zijn portefeuille tevoorschijn, neusde erin, en trok er 50 euro uit. Op zijn gemak vouwde hij het biljet open, legde het op tafel, en schoof het, mij aankijkend, met een trage beweging naar de eigenaar. ‘Joh’, zei hij sussend, ‘maak hier maar iets lekkers van.’

2. Jean

Jean was onze overbuurjongen in Limbabwe, een vriend van Menno, mijn broer. Van achteren heette Jean ‘Wilders’, prima naam, vonden we in die jaren, zolang het geen ‘Hitler’ was, moest je tevreden zijn. Jean was er vaak. Soms kwam hij om half 1 ’s nachts de trap af, vertelden mijn ouders weleens, had hij op Menno’s kamer zitten ‘computeren’, terwijl Menno al uren lag te slapen.

Op een ochtend gingen mijn ouders verhuizen. Het hele gezin hielp mee, plus Jean, een dag sjouwen, de lezer zal ermee bekend zijn, waarna mijn ouders ons meenamen naar Van der Valk. Daar zaten we, het gezin plus Jean, watertandend boven kunstlederen menukaarten. ‘Pssst’, fluisterde Jean, naast wie ik was beland. ‘Peter?’

‘Ja, Jean?’

‘Mag ik twee hoofdgerechten?’

Ik schrok, onze hoeksteen ging nooit uit eten, laat staan met Jean erbij. ‘Twee’, fluisterde ik, ‘waarom twee?’

‘Ik heb zo’n honger’, fluisterde Jean.

‘Wat wil je dan?’

‘De forel en de biefstuk.’

Het was 1997, de deadline was pas over 24 jaar, toch dacht ik waarschijnlijk al aan deze column, anders snap ik niet dat ik fluisterde: ‘Jean, prima. Bestel maar gewoon de forel én de biefstuk.’

3. Peter

Ikzelf ja, ik spaar niemand, dat blijkt maar weer. Te gast op Ameland tijdens een zilveren huwelijksweekend van zekere schoonlieden, in een huisje, schoonzwagers, schoontantes, schoonhonden.

Schoonmuggen. Twee nachten lag ik wakker. Toen we eenmaal in het restaurant zaten, was ik een beetje licht in mijn hoofd ervan. Ik scheen te ‘roepen’. Normaal informeerde ik altijd discreet, tijdens het bestellen, of er ‘een bot aan zat’. Nu riep ik: ‘De kip!’

Tijdens de tafelredes van diverse schoontypes, ik vrees dat ze me op straat voorbij zullen lopen, kwamen de borden. Op dat van mij lag een soort drumstick. Met een harde duw schoof ik het bord naar het midden van de tafel. ‘Bot’, schreeuwde ik. ‘Dat hoef ik niet!’

Nou ja, en toen heb ik dus niks gegeten. Alleen een ijsje.