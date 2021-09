Omdat ik vaak over dictators schreef, kreeg ik van een collega een tijdje terug een digitaal vervaardigde portrettengalerij waarin ik mijn eigen beeltenis terugvond tussen die van Poetin en Xi Jinping. Geïnspireerd door die galerij stapte ik op mijn dochter af, die op haar telefoon weer FIFA Mobile zat te spelen, de voetbalgame waar ongeveer de helft van de zomervakantie aan is opgegaan. Terwijl ik haar smartphone weg griste riep ik: ‘Van papa Xi mogen mensen onder de 18 voortaan maximaal 3 uur per week gamen. Jij zit voor deze week al op 33 uur!’ Boos pakte ze haar telefoon terug. ‘Niet leuk papa, ik had net Mbappé voor mijn team gekocht en nu moet ik opnieuw beginnen, ga ergens anders papa Xi spelen.’

Wat zou Xi in zo’n situatie doen?, vroeg ik me af. Meteen een heropvoedingskamp voor zo’n kind boeken? Het schijnt dat Chinese gamebedrijven vooralsnog zelf die 3-uur-per-week-limiet bij 18-minners moeten gaan handhaven, en sluwe 18-minners kunnen inloggen als 18-plussers. Maar Xi kennende worden die regels nog wel aangescherpt.

In zijn laatste boek gebruikt de Singaporese hoogleraar Kishore Mahbubani voor Xi adjectieven als verstandig, vernuftig, vooruitziend, visionair en vooral ook vaderlijk. In de Volksrepubliek is ‘Vader Xi’ een bijnaam die niet ironisch wordt gebruikt. Maar een doorsnee vader is Xi natuurlijk niet. Gewone papa’s moeten af en toe smartphones durven afpakken. Of een totalitair leider daar slim aan doet, weet ik zo net nog niet. U kent Marx’ begrip ‘opium van het volk’ – je kunt betogen dat games ‘afleiding van het volk’ zijn. Mensen die 33 of 43 of 53 uur per week gamen, beginnen geen opstanden, die ontwikkelen niet eens regimekritische gedachten. Ik vroeg me af of ik nu iets van Xi moest leren of Xi iets van mij, en of gewone ouders ook heimelijk profiteren van FIFA Mobile.