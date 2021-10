U had uw geld wellicht ingezet op politici of pandjesbazen, maar nee: óúders zijn de meest afschuwelijke wezens op aarde

Zoekend liep ik door het schoolgebouw, ik had geen idee waar ik moest zijn. De mevrouw die ik tegenkwam op de gang kende ik evenmin, het kon een juf zijn of een moeder, wist ik veel. Ze leek in elk geval iemand die d’r zaakjes op orde had. Sommige mensen stralen dat uit. ‘Sorry, weet u misschien waar het lokaal is van groep 4?’, vroeg ik. ‘Ja hoor’, antwoordde ze vriendelijk, ‘daar de trap naar boven, dan naar links en aan het einde van de gang, daar is het.’

God, wat is het fijn om richting te krijgen in het leven. Onderweg naar boven keek ik onwennig om me heen. Ik leek wel een gastarbeider, mijn ouders hadden vroeger ook geen benul van het leven binnen de schoolmuren. Eens per jaar kwam mijn moeder vriendelijk knikken bij het tienminutengesprek, waar ze niet veel meer inbracht dan: ‘Ja allesch goed? Allesch goed. Hele mooi. Bidankt!’ En dan ging ze weer.

Nu was het mijn beurt om als een vreemdeling rond te lopen in de school van mijn kinderen. Ze zijn er in 2020 naartoe verhuisd, toen er volop coronamaatregelen golden. Alleen op de eerste dag mocht één ouder mee de klas in. Even knuffelen, een paar tranen wegkussen op het geschrokken gezichtje en dat was het. Mijn jongste had moeite om te wennen, maar de tweede dag mocht ik de drempel niet meer over. Regels zijn regels. Toen ze zich op de derde dag aan mij vastklampte alsof ze in een ketel gloeiende heksensoep zou worden gesmeten, ben ik naar binnen geglipt.

Corona heeft ouders genadeloos uit het schoolgebouw verbannen. Daar lag ik overigens niet wakker van; ik behoor niet tot de categorie mensen die de school van hun kinderen beschouwt als het middelpunt van ons zonnestelsel. Maar er begint zo langzamerhand gemor te ontstaan onder de ouders. Het is allemaal wel héél afstandelijk geworden; persoonlijk contact is een exceptie en even het gebouw inlopen om een vergeten tas af te geven is sowieso uit den boze. Klachten hierover lijken niet in vruchtbare aarde te vallen, wat op zich te begrijpen is als je rekening moet houden met een vierde golf.

Toch vermoed ik dat er nog iets anders meespeelt. Iets wat een schooldirecteur van zijn levensdagen niet hardop zal uitspreken, maar waartoe ook geen noodzaak bestaat, omdat iedere schoolmedewerker het al weet: ouders zijn de meest afschuwelijke wezens op aarde. U had uw geld wellicht ingezet op politici of pandjesbazen, wapenfabrikanten of makelaars. Niets van dat al, het zijn ouders die de lijst aanvoeren van types die u moet zien te ontwijken. De vader van Dirkje of de moeder van Marietje die, heel even maar, iets aan de juf vraagt terwijl die net 32 wriemelende kinderen op een stoel probeert te krijgen. Om vervolgens een irrelevant verhaal af te draaien over dat eigen, unieke kind. Zo’n juf luistert weliswaar met een uitgestreken gezicht, daar is ze op aangenomen, maar vanuit haar ooghoeken neemt ze de schade in de klas reeds op die ze straks moet herstellen. Helaas zal ze daar niet snel aan toekomen, want de moeder van Paultje heeft zich inmiddels achter de vader van Dirkje opgesteld; ook zij wil nog iets kwijt. Even.

Ik denk dat de schooldeuren zo lang mogelijk gesloten zullen blijven voor ouders; de juffen en meesters vinden het wel rustig zo.