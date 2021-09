Twee kaalgeschoren mannen in een matzwarte Mercedes met een enge hond – ik voelde nattigheid

Op de snelweg werd er naar me getoeterd door twee kaalgeschoren mannen in een matzwarte Mercedes. Ze wezen zo nadrukkelijk op de achterkant van mijn auto dat ik de eerstvolgende parkeerplaats opdraaide. Pas toen ik zag dat ze me volgden, daalde de achterdocht in: ik alleen, zij met z’n tweeën, plus onvriendelijk ogende hond, verder geen mens in de buurt. Nattigheid.

Terwijl ik me met kloppend hart afvroeg wat ik gedaan had om hun toorn te wekken, kwamen ze op me af. Brede schouders, dure trainingspakken. Ik zette me schrap, wilde al roepen dat we er toch tenminste eerst over konden práten, en zag toen hoe ze bij mijn bumper door de knieën gingen en daarna op hun buik.

‘Zooooo hé’, zei de een. ‘Zag ik het toch goed’, lachte de ander. Hij wenkte me, en wees op een flinke uitstulping aan de binnenkant van mijn achterband. ‘Heb je reserve, pik? Want dit is echt gevaarlijk, hoor.’