Tussen de teringzooi van de zwerver zat een belangrijk boek

Wandelend in de ochtendzon zag ik hoe een zwerver een indrukwekkende hoeveelheid teringzooi aan het verslepen was. Zijn teringzooi. De agent die hem gesommeerd had zijn kampement aan de waterkant op te breken, hield verderop de voortgang in de gaten.

‘Heb jij misschien effe?’, riep hij even joviaal als wanhopig, en omdat ik met het oog op het hiernamaals graag het zekere voor het onzekere neem, hoorde ik ineens bij de verhuisploeg. Samen sleurden we een gescheurde tent, een luchtbedpomp zonder slang, vier halfvergane winterjassen en vele bomvolle Action-tassen naar de overkant, waar de man neerzeeg op een bankje. Ergens uit de boedel diepte hij een boek op: Ajax: Europa Cup ’71–’73.

Hij rook zuur, zijn haar was één grote klont, maar de hand waarmee hij bladerde naar een foto van een volle tribune trilde niet. ‘Wembley’, zei hij. ‘De finale tegen Panathinaikos.’ Zijn vinger aaide de hoek van het plaatje. ‘Daar sta ik, naast mijn vader.’