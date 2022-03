Turning Red is een van de leukste animatiefilms die ik ooit heb gezien

Pixar had een animatiefilm gemaakt waarin een maandverbandje voorkwam, de wereld stond op zijn kop, ik besloot hem met mijn dochter van 11 te bekijken.

Terwijl we onder een dekentje Turning Red keken – over een puber die elke keer als ze woede, schaamte of lust voelt in een gigantische rode panda verandert – besefte ik dat mijn kinderen en ik al zo lang zij bestaan Pixarfilms over jongens tot ons nemen.

Een robotjongen en een cowboyjongen, een hele zooi pratende jongensauto’s, een jongensvis en zijn vissenvader, een jongenskok en een jongensrat, een jongensluis, een jongensdinosaurus, een jongenspadvinder en een oud mannetje, nog een jongensrobot, en, het meest recent, een Italiaanse zeemeerman. Er waren altijd wel bijrolletjes voor meisjes of vrouwen – de intens verwarde vissenvriendin, de vriendin van de heftruck, de vriendin van het aardappelmannetje, de vriendin van de zeemeerman.

En er waren die twee uitzonderingen op de Pixarjongensregel: de niet zo goeie film Brave, over een opstandige prinses, en de geweldige Inside Out, over een meisjes en haar vijf emoties, die ook personages waren.

En nu dus Turning Red, over de 13-jarige Meilin Lee die overmand wordt door tienergevoelens. Ik wil graag even opmerken dat de drie Pixarfilms die wél over meisjes gaan, alle drie gaan over meisjes die overmand worden door hun emoties. Dit leg ik gewoon even bij u neer.

Maar goed. Het is een van de leukste animatiefilms die ik ooit heb gezien. Misschien omdat hij over die donderende tijd van de naderende ongesteldheid gaat, of over de adoratie voor jarennegentigboybands, of over genante maar noodzakelijke dingen die je in je dagboek schrijft, of eigenlijk over de wilde mix van dit alles: daarom vond ik hem zo mooi.

En ook omdat ik de hormonen, die een nogal aanwezige rol speelden in deze film (de grote rode panda, dat zijn ook je hormonen), als meisje zo heb gehaat, en nog steeds haat. Want ook als vrouw van 47 verander je nog regelmatig in een grote rode panda, wat zeg ik, als vrouw van 47 ben je bijna 24 uur per dag een grote rode panda, kan iemand dáár eens een feelgoodanimatiefilm over maken? Maar, en ik verklap verder niks, je gaat door deze film je eigen grote rode panda wel omarmen.

En je dochter van 11, die ga je ook omarmen, maar dat deed ik toch al.

Aan het eind van de film zei ik tegen haar: ‘Er scheen een maandverbandje in de film te zitten, hebben we dat gemist?’ Want daar was dus al die ophef over. ‘Niet gezien’, zei ze.

Ik heb het teruggezocht, en ergens in de film pakt de moeder inderdaad een paar doosjes maandverband voor haar dochter. Er is een oorlog gaande, mensen, let it go.