‘Tot enkele jaren geleden kwam ik nauwelijks een positief bericht over mijn eigen wijk tegen’

Hoe is het om je vertrouwde wijk gegentrificeerd te zien worden? Karima Aissaoui heeft 25 jaar in de Amsterdamse wijk Slotervaart/Overtoomse Veld gewoond. Ze beschrijft in deze reeks, samen met de bewoners, hoe de golf van buurtverbetering over ze heen slaat, met alle gevolgen van dien.

‘Positief nieuws uit Amsterdam Nieuw-West was decennialang niet interessant.’ Fred Martin (67) is voormalig stadsdeelwethouder van Slotervaart. In 1993 was hij initiator van Stichting De Driehoek, die met boeken, films en symposia de Amsterdamse westelijke Tuinsteden een beter imago wil bezorgen. Daar zet hij zich al bijna dertig jaar voor in. Hij woont zelf in de wijk en weet: stigma’s lijken te worden gecreëerd om in stand te houden. Zijn kantoorruimte is gevuld met boeken, dossiers, artikelen en platen over het cultureel erfgoed van stadsdeel Nieuw-West. ‘Je leest voornamelijk over incidenten die bij van het heersende imago passen’, zegt hij. Lees: over migrantenproblematiek en criminaliteit, onder andere. Ik besef dat ik tot enkele jaren geleden inderdaad nauwelijks een positief nieuwsbericht over mijn eigen wijk ben tegengekomen. Misschien keek ik door alle stigmatisering zelf ook door een gekleurde bril naar mijn wijk, maar ik herinner me een mediabeeld van een stadsdeel waarmee het mogelijk nooit meer goed zou komen.

Voor iets positievers kreeg Martin nauwelijks aandacht: de jaarlijkse literaire bundel Tussen Andreasplein en Zwarte Pad, waarvan dit jaar de zesde editie is uitgegeven. ‘Terwijl het uniek is dat er zes jaar lang een literair jaarboek verschijnt over een stadsdeel.’ Een van de verhalen uit de bundel verscheen in verkorte versie in Het Parool, een stuk over het bewogen leven van de bewoonster van een woonwagenkamp, maar dat was nu net weer een verhaal dat zich overal had kunnen afspelen. Het Parool schreef er in de bronvermelding onder dat de bundel 80 pagina’s is. Dat moest 126 zijn. Een achteloos foutje, dat voor Martin lijkt te staan voor de blik op de buurt: ‘Het Parool schreef ook weleens dat Station Lelylaan in Osdorp ligt. Dat is ongeveer hetzelfde als wanneer je zou zeggen dat Station Muiderpoort in de binnenstad ligt.’

Die gemakzucht en dat neerbuigende beperkt zich wat betreft Nieuw-West niet tot de berichtgeving. Ook in het beleid was hier jarenlang duidelijk sprake van. ‘Je wil er niet dood gevonden worden’, zei een ambtenaar van Bureau Parkstad, het projectbureau dat de stedelijke vernieuwing van de Westelijke Tuinsteden sinds de late jaren negentig coördineerde. Een opmerking over het stadsdeel waarvoor het samenwerkingsverband een vernieuwingsplan moest maken. Martin: ‘Op een enkeling na woonde niemand van Bureau Parkstad in Nieuw-West. Behoorlijk paternalistisch: de mensen die het beleid voor dit deel van de stad moesten maken, hadden zelf niets met de buurt en konden zich totaal niet voorstellen dat je hier prettig kon wonen.’

De Louis Chrispijnstraat, juli 1981. Beeld Collectie Stadsarchief

Ik herinner me weinig van de vernieuwingen die Bureau Parkstad in die periode op gang bracht. De opwaardering van de buurt viel me pas ruim tien jaar later op, toen die gepaard ging met de komst van nieuwe mensen: meer witte buurtgenoten, ineens. Veelal jonge gezinnen die in clusters in de nieuwbouwwoningen kwamen wonen en zich nauwelijks tot niet mengden met de oude bewoners, voornamelijk mensen met een migratieachtergrond.

Als ik dit vertel, verbindt Martin ook deze ontwikkeling aan een bekend fenomeen. ‘In het begin van de jaren negentig werden bewoners in Nieuw-West al strategisch bij elkaar gezet. In Overtoomse Veld werden mensen uit een lage sociale klasse, vaak met een migratieachtergrond, in bepaalde straten geplaatst door de woningcorporaties. Dit ging vaak om straten waarvan de woningen waren verwaarloosd. Daartegenover bleven bepaalde woonblokken overwegend wit. De huurtarieven waren overigens wel overal hetzelfde.’

Martin grijpt naar een boek uit zijn grote stapel, met een stuk over de invloedrijke broken windows theory van sociale wetenschappers James Wilson en George Kelling. Die gaat ervan uit dat zichtbare tekenen van criminaliteit, asociaal gedrag of burgerlijke wanorde een omgeving creëren die meer criminaliteit en wanorde aanmoedigt. Op deze manier werd ook de verloedering van Overtoomse Veld in de hand gewerkt. ‘Toen ik bijvoorbeeld zag dat een gebroken ruit in de buurt wekenlang onaangeraakt bleef, heb ik de woningbouwcorporatie gebeld. Die zei dat de bewoners dit zelf mochten oplossen. Omdat de kapitaalkrachtige bewoner nog niet naar dit deel van de buurt werd getrokken, was onderhoud een overbodige luxe.’

Ik blader door een Parool uit 1992, die Martin erbij heeft gepakt. Mijn oog valt op een vrolijker verhaal over de wijk, van schrijver Max Pam. Over die zonnige dag in de jaren zestig, toen hij met zijn familie vanuit de Pijp in Oud-Zuid naar Overtoomse Veld in West verhuisde. In de jaren zestig was dat een enorme vooruitgang ten opzichte van hun oude appartement in de Pijp, dat zijn ouders verafschuwden. Daar was het donker, er was geen badkamer en de gezinsleden moesten zich in de keuken wassen met een washandje.

Naast het verhaal staat een tekening van Peter van Straaten. Beiden woonden nota bene in de straat waar ik ben opgegroeid. Het artikel vertegenwoordigt een tijd dat je jezelf spekkoper mocht noemen als je in Nieuw-West kon wonen. De huurtarieven lagen hier toen een stuk hoger dan in de rest van de stad. In 1992 kwam er dus wel positief nieuws uit Nieuw-West. Nu de welgestelde bewoner moet worden aangetrokken, rekent Nieuw-West weer op een tijdperk van zonnige berichten, lofprijzingen en promotie.