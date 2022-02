Tot aan haar 82ste stond Miep Hermsen op de judomat, als een echte powervrouw, die feminist was zonder zo te willen heten

Miep Hermsen

Het was in 2003 dat Miep Hermsen in de bus zat toen de chauffeur werd bedreigd door een zwartrijder. Geen van de passagiers deed iets, waarna ze zelf besloot in te grijpen. Met een beenklem schakelde ze de man uit en hield hem vast, net zo lang tot de politie arriveerde. Ze was toen 70 jaar.

De beenklem was een van haar specialiteiten in het judo, de sport die voor haar zoveel meer was dan een hobby. ‘Een judoka houdt niet bij hoe vaak hij valt, maar hoe vaak hij opstaat’, luidt een Japans gezegde. Dat gold zeker voor Hermsen, de vrouw die zich zou ontpoppen als een van de voorvechters van emancipatie op de judomat.

In 1971 nam ze zitting in de commissie damesjudo. De sport was komen overwaaien uit Japan en werd destijds alleen door mannen beoefend. Mede door haar inzet werden rond die tijd de eerste proeftoernooien voor vrouwen gehouden in Nederland.

Hermsen werd geboren in 1932. Haar vader was eigenaar van een oliebollenkraam die meereisde met circussen als Mullens, Cirque Géant en Circus Strassburger. Na de lagere school en een jaar hbs ging zij ook op de kraam werken. ‘Het werd haar niet gevraagd’, zegt haar dochter Ilse. ‘Ze moest, zo ging dat in die tijd.’

In de spaarzame verhalen die ze over de oorlog vertelde, ging het vaak over de Hongerwinter van 1944. Die had tot gevolg dat ze later in haar leven nooit meer eten zou verspillen. Ilse: ‘Een laagje schimmel in een potje jam werd er afgeschraapt. Daarna ging het gewoon terug de koelkast in.’

Op haar 21ste verhuisde ze van Haarlem naar Amsterdam en ging ze als secretaresse bij de KLM werken. Ze werd lid van Kjuschi, de judoclub van Schiphol; een beslissende afslag in haar leven. ‘Mijn moeder was niet van de generatie die veel praatte over gevoelszaken. Maar in judo kon ze alles kwijt, het verdriet over haar jeugd, de zware oorlogsjaren.’

Zwarte band

Na vijf jaar trainen behaalde ze de zwarte band, al mocht ze alleen sparren met mannen, want wedstrijden voor vrouwen bestonden er niet. ‘Vechtsporten werden in die tijd als typisch mannelijk gezien’, weet sporthistoricus Jurryt van de Vooren. ‘Vrouwen moesten daar van worden weggehouden, zo was de heersende opvatting.’ Waar mannen al op de Spelen in Tokio van 1964 uitkwamen, zou het tot 1992 duren voordat vrouwenjudo een vast olympisch onderdeel werd.

Miep Hermsen noemde zich geen feminist, maar ze was het wel. Na zeventien jaar en een maand ging ze bij haar man weg, tamelijk ongebruikelijk in die tijd. Ilse: ‘Elf maanden te kort om voor partnerpensioen in aanmerking te komen, zei ze er altijd bij.’ Ze schreef menige brief om daar tegen in het geweer te komen.

In het kleine judowereldje vond Miep het warme familiegevoel dat ze als kind, en later ook in haar huwelijk, had moeten missen. Ze haalde haar lesbevoegdheid jiujitsu en ging zelfverdedigingslessen geven aan vrouwen en later aan de lhbti-gemeenschap. Tot aan haar 82ste stond ze op de judomat.

Op haar vaste overwinteringsplek op Gran Canaria moest ze in 2018 naar de dokter. Ze was vergeten te drinken en bleek last van vochttekort te hebben – de eerste keer dat geheugenproblemen zich openbaarden. Het bleek het begin van alzheimer te zijn, de ziekte waaraan ze uiteindelijk op 11 januari overleed, 89 jaar oud.

Haar dochter vond de aftakeling van haar moeder moeilijk te aanvaarden. ‘Omdat ze altijd een rots in de branding was.’ Een powervrouw, letterlijk en figuurlijk. ‘Het is me mijn hele leven nooit gelukt een grondgevecht van haar te winnen.’