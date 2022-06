‘Tot 11 uur ’s avonds kelkjes wegtikken, om kort voor middernacht de redactie op te stommelen’

Journalisten Rudie Kagie en Paul Arnoldussen bij Café Scheltema op de Nieuwezijds Voorburgwal in Amsterdam. Beeld Simon Lenskens

In hotel Ink (‘Inkt’), gevestigd op nummer 67 van de Nieuwezijds Voorburgwal in Amsterdam, kortweg de Nieuwezijds, wordt het rijke krantenverleden van de straat goedwillend onder de aandacht gebracht. Het restaurant heet de Pressroom, suites hebben namen als The Printer en The Journalist. Als behang is op de bovenste verdiepingen gekozen voor prints van het katholieke dagblad dat sinds 1904 op dit adres was gevestigd, De Tijd.

Oude typemachines accentueren de historie van het pand en de binnenhuisarchitect van het hotel heeft op een muur met grote letters een tekst laten aanbrengen die gasten, merendeels buitenlanders, aan het denken moet zetten: ‘Where stories are yet to be written’. De wervende reclametekst op de gevel, ‘Gun U De Tijd’, is helaas verdwenen.

‘Ik heb hier weleens een stukkie ingeleverd’, zegt Rudie Kagie (71) en het is tijd voor een anekdote. ‘Verderop bij De Telegraaf waren de schrijfmachines en de telefoons aan de bureaus vastgeschroefd. Anders zouden ze door de lucht vliegen als de verslaggevers, al dan niet beschonken, weer eens ruzie maakten.’

Met een geestverwant en generatiegenoot, Paul Arnoldussen (72, ex-Het Parool) schreef Kagie (ex-Vrij Nederland) een boek over wat de manager van hotel Ink de ‘newspaper district’ noemt. In De Nieuwezijds, herinneringen aan een krantenboulevard beschrijven ze een langdurige episode in de persgeschiedenis. Het is een eerbetoon vol anekdoten en persoonlijke herinneringen aan ‘de Nederlandse Fleet Street’ – een verwijzing naar het centrum van de nationale pers in Londen.

Lezers in 1959 voor de etalage van het Algemeen Dagblad op de Nieuwezijds Voorburgwal. Beeld ANP / Maria Austria Instituut

Nog een overeenkomst: in beide krantenboulevards zijn allang geen kranten meer gevestigd. Logistieke problemen verdreef de kranten in zowel Amsterdam als Londen vanaf de jaren zestig naar buitenwijken. De Volkskrant bijvoorbeeld trok in 1965 naar de Wibautstraat in een toen nog open deel in het oosten van de stad, De Telegraaf in 1974 naar de polder achter treinstation Sloterdijk.

Tussen het Spui en het Centraal Station waren ooit twaalf landelijke kranten gevestigd, plus vier weekbladen (Haagsche Post en Elsevier onder meer) en aanverwante diensten als drukkerijen, fotostudio’s, persbureaus (ANP), uitgeverijen en reclamebureaus. De geringe afstand tot het station was bepalend.

De oorsprong van de brede krantenboulevard – er was ooit een gracht, die is gedempt – dateert al uit 1620, toen de Tydinghen uyt Verscheyde Quartieren voor de eerste maal verscheen. Het nieuws werd gehaald van een openluchtbeurs in Amsterdam, de opkomende handelsstad.

De zichtbare resten van de historie zijn spaarzaam op de Nieuwezijds. Hier een gevel met opschrift (‘Algemeen Handelsblad’), daar een hotel dat potentiële gasten verlokt met oude schrijfmachines en De Tijd-behang. En er is café Scheltema, vanaf de jaren dertig het bekendste, zeg maar gerust iconische hoofdkwartier van de (merendeels) heren journalisten. In tegenstelling tot de clientèle is het interieur bijna onveranderd.

Rudie Kagie en Paul Arnoldussen in Café Scheltema op de Nieuwezijds Voorburgwal in Amsterdam. Beeld Simon Lenskens

Arnoldussen doet de reputatie van Scheltema eer aan door op het terras geroutineerd en rokend een paar glaasjes oude jenever achterover te slaan. Hij is een Scheltema-kenner. Samen met Ko van Geemert schreef hij in 2009 een boek over het roemruchte journalistencafé. Kagie en Arnoldussen besteden hun oude dag nuttig, ze vormen de hoofdredactie van de tweewekelijkse ‘opiniekrant’ Argus.

De geschiedenis van de Nieuwezijds wordt óók, en zeker niet in de laatste plaats, gekenmerkt door drankgebruik: overmatig drankgebruik. In Scheltema waren verslaggevers van Het Parool en De Telegraaf in de meerderheid en had later H.J.A. Hofland van het Algemeen Handelsblad een vaste tafel. In de jaren na de oorlog hadden verslaggevers van Het Parool de grootste mond. Ze waren jong en en hadden in het verzet gezeten.

Ook hotel Polen op het Rokin was een geliefde pleisterplaats. Redacteuren van de Volkskrant waren, óók overdag, vooral te vinden in Hoppe op het Spui en De Koningshut in de Spuistraat. Verslaggevers draaiden vaak de k en de h om, dat vonden ze grappig.

Ook de communistische De Waarheid meed Scheltema. Kagie: ‘En ook alle andere andere cafés, want als het werk erop zat moest er worden gecolporteerd. Bovendien hadden ze de schurft aan collega’s van De Telegraaf.’ Verslaggevers van die krant kregen van hun hoofdredacteur te horen dat alcohol de brandstof van de journalistiek was en leerden dat het tussen de middag de gewoonte was om een ‘broodje te drinken’.

‘Onblusbare dorst en echtelijke ontrouw’ kenmerkten het vak en de levensstijl van de journalisten. Zelfs bij de keurige protestants-christelijke krant Trouw was het geluid van rinkelende flessen te horen als op de redactie een la werd opengetrokken. Het aantal echtscheidingen was in de journalistiek bovengemiddeld hoog.

Een béétje journalist werd omgeven door de geur van alcohol, drukinkt en nicotine, schrijven Kagie en Arnoldussen. ‘Tot 11 uur ’s avonds kelkjes wegtikken en lol trappen bij Scheltema, om dan kort voor middernacht de redactie op te stommelen om nog even de primeur door te geven die het volk de volgende ochtend paf zou doen staan – dat werk.’

Redactie van NRC Handelsblad in december 1978, ­Paleisstraat/Nieuwezijds Voorburgwal, Amsterdam. Beeld ANP / Nederlands Fotomuseum

Het café, Scheltema in dit geval, was volgens Kagie de centrale plek van de redactie. ‘Als naar de krant werd gebeld, werd vaak gezegd dat de verslaggever even op een ander nummer te bereiken was. En dan werd het nummer van Scheltema doorgegeven.’

Arnoldussen: ‘De dochter van Max Nord van Het Parool dacht dat de krant in Scheltema werd gemaakt. Zij wist niet beter of achter in het café draaiden de persen.’

Zo ging het ook na de uittocht op de Nieuwezijds nog een tijdje door. Arnoldussen: ‘Begin jaren zeventig heb ik een paar jaar bij de Volkskrant op de Wibautstraat gewerkt. De redactiebediende werd naar café Hesp op de Weesperzijde gestuurd om bier en oude jenever te halen. Dat was een van zijn vaste taken.’

De andere tijden waren niet perse betere tijden. De heren (en een enkele dame) stonden in hoog aanzien, maar de berichtgeving was niet altijd even betrouwbaar. Gemakzucht deed de zaak evenmin goed. Het kwam voor dat een leerling-journalist naar een brand op een kippenboerderij werd gestuurd, waarna hij in Scheltema verslag kwam uitbrengen aan de achterblijvers die, concurrent of geen concurrent, vervolgens allemaal even snel hetzelfde stukje uittikten.

Arnoldussen: ‘Het werk was makkelijker. Er was geen tv, er was niks. Journalisten waren er heel goed in om hun dikke duim te gebruiken. De feiten waren oncontroleerbaar. Je kon maar wat aanlullen in de krant.’

Kranten waren clubbladen die voor hun eigen parochie preekten, afhankelijk van hun plek in het verzuilde Nederland. Zelfcensuur was een gewoonte. Bij de katholieke Volkskrant was een verbod op woorden als prostituee. Het Parool deed geen verslag van moorden in homoseksuele kringen.

Volkskrant gevestigd in gebouw Concordia aan de Nieuwezijds Voorburgwal, april 1955. Beeld Stadsarchief Amsterdam

Kagie: ‘Berichten over een man die zijn vrouw had vermoord mochten wel. Het was een romantische tijd, maar ook benepen. Journalisten mochten niet buiten het kader van de krant treden.’

Maar er mocht ook gelachen worden. Het kwam voor dat journalisten van De Telegraaf met z’n allen café Scheltema tegelijkertijd snel verlieten, suggererend dat er groot nieuws was en zodoende paniek opwekkend bij de collega’s van andere kranten. Arnoldussen: ‘De humor van die Telegraaf-jongens viel best mee.’

Zelf zijn Arnoldussen en Kagie te jong om de gouden jaren van de Nieuwezijds te hebben meegemaakt. Weemoed ligt op de loer. Arnoldussen heeft er geen last van, Kagie wel. ‘Het was leuker toen in de journalistiek dan nu.’

Uit hun boek over de Nieuwezijds, lichtelijk ontevreden en een tikje misprijzend: ‘De kranten zijn verdwenen, journalisten zijn er dus een stuk minder, die zijn tegenwoordig toch al wat meer in de sportschool te vinden dan in de kroeg.’

Paul Arnoldussen en Rudie Kagie: De Nieuwezijds, herinneringen aan een krantenboulevard. De Republiek; 248 pagina’s; € 19,50.