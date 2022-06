Toon Verbakel wilde verzekeren dat soldaten die sneuvelden in de Tweede Wereldoorlog niet werden vergeten

Toon Verbakel

Het Britse oorlogskerkhof in Uden telt 703 graven, en Toon Verbakel kende vrijwel alle verhalen achter de namen op de grafzerken. Neem John Beattie, die op het punt stond zich te verloven, maar op 12 juni in zijn bommenwerper op weg naar Düsseldorf werd neergehaald. Of William Perry, die op 20 september 1944 opsteeg voor zijn derde vlucht tijdens operatie Market Garden, maar door luchtafweergeschut in beide vleugels werd geraakt – Verbakel kon het zo oplepelen.

Foto, rang, nummer, land van herkomst, plaats van overlijden; de wandelende encyclopedie van het oorlogskerkhof, zoals hij werd genoemd, verzamelde alle gegevens van de gesneuvelde soldaten. Hij documenteerde die informatie in de zeventien dikke ordners en zes sierbanden die in zijn werkkamer stonden, zijn levenswerk. ‘De militairen hadden hun leven gegeven voor onze vrijheid. Toon vond dat hij het aan hen verplicht was om ze een gezicht te geven’, zegt Henri van Maasakkers van het 4 mei-comité in Uden.

Verbakel groeide op in Boerdonk, een dorp tussen Helmond en Veghel, waar zijn vader een groot bos onderhield. Als jongen zag hij samen met vriendjes hoe Duitsers vijandelijke vliegtuigen uit de lucht schoten. ‘Dat was goddomme opwindend’, vertelde hij in 2014 in het Brabants Dagblad. ‘Wij realiseerden ons niet dat die bemanning op hetzelfde moment voor zijn leven vocht. Zulke dingen blijven wel hangen.’

Bij toeval raakte hij vele jaren later betrokken bij het oorlogskerkhof. Geregeld stopten er Britten, Canadezen of Amerikanen bij de begraafplaats. Daar kregen ze van de familie Verstegen, die naast het kerkhof woonde, weliswaar koffie of thee met een plak cake, maar het Engels waren ze niet machtig. In dat soort situaties werd Verbakel gebeld, een collega. ‘Zo is hij er in gerold’, aldus Van Maasakkers.

Hij begon zich te verdiepen in namen, eenheden, emblemen en historische documenten. Van nabestaanden kreeg hij foto’s, brieven en onderscheidingen. Meer dan eens ging hij met hen naar de plek waar hun familielid was neergestort, zoals die keer bij een boer, waar ze op diens erf nog een stukje vleugel van het toestel vonden. ‘Voor familieleden werd het plaatje ineens compleet’, vertelt zijn dochter Ine. ‘Ze waren mijn vader zeer dankbaar. Maar hij vond dat wíj dankbaar moesten zijn, voor alles wat zij voor ons hadden gedaan.’

In het dagelijks leven was hij hoofd administratie van de St. Eloy lts in Uden. In 1991 ging hij met de VUT. Tegen zijn vrouw zeiden ze: ‘Nou, dan zul je Toon wel vaak achter de geraniums zien zitten.’ Maar in praktijk was hij nog drukker dan in zijn werkzame leven. Hij voltooide onder meer twee boeken over het oorlogskerkhof. Zijn dochter: ‘Mijn kinderen zeiden weleens voor de grap tegen elkaar: niet tegen opa over de Tweede Wereldoorlog beginnen hè. Zij wisten ook: als-ie eenmaal begint te vertellen, houdt hij niet meer op.’

In 2020, het jaar waarin hij ook zijn vrouw verloor, werd kanker ontdekt bij Verbakel. Hij droeg al zijn kronieken over aan de Heemkundekring Uden. Een jaar daarvoor complementeerde hij het naslagwerk Opdat zij herinnerd blijven, met daarin alle 141 Udense slachtoffers van oorlogen, vervolgingen en vredesmissies sinds mei 1940.

Bij hoge uitzondering moest hij dit jaar verstek laten gaan bij de dodenherdenking. Vier dagen later, op 8 mei, overleed hij, 91 jaar oud. De laatste weken voor zijn dood sprak hij met vrienden over de oorlog in Oekraïne. Het stemde hem bitter. Van Maasakkers: ‘Hij zei: die mensen maken nu mee wat wij 80 jaar geleden hebben meegemaakt. We hebben er helemaal niets van geleerd.’