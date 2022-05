‘Toen we gingen scheiden heb ik mijn ex-man bedankt voor de ervaringen’

Leneke Kieviet Beeld Eva Roefs

‘Ik heb achterstevoren geleefd’, zegt Leneke Kieviet (67). Eerst leefde ze in weelde, als ‘expat wife’. Daarna raakte ze veel kwijt: haar huwelijk, haar huis, haar geld en haar baan. En nu is ze terug waar ze opgroeide, op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee. Waar ze juist weg wilde: ‘Ik weet het moment nog. Ik was 12. Ik fietste naar school en ineens drong tot mij door: ik moet weg van dit eiland, ik wil niet het leven leiden van mijn familie.

‘Mijn moeder was bejaardenhelpster, mijn vader werkte als ijzervlechter aan de Haringvlietdam. Hij vond de hbs voor een meisje belachelijk. Ik hoefde toch alleen maar een poosje op kantoor te werken tot ik zou trouwen? Maar ik besefte dat ik één ding had dat me kon helpen weg te komen, een goed stel hersenen.

‘Op de hbs raakte ik als enige arbeiderskind bevriend met de dochter van een internist. Bij hen thuis in de kast vond ik boeken van Oriana Fallaci en Simone de Beauvoir, die mijn helden werden. Ik wilde per se doorstuderen, Engels. Maar een decaan zei: je gaat die strijd thuis niet winnen, begin anders met de pedagogische academie. Ik ging op kamers in Middelburg, iets wat ze thuis ook totaal idioot vonden.’

Hoe ontmoette je je man?

‘Hij was met zijn studentenvereniging uit Rotterdam in Zeeland. Via een wederzijdse kennis kwam ik op hun feest terecht. Niet lang daarvoor had ik Exodus gelezen van Leon Uris en ik was helemaal into Israël. Toen kwam daar deze Joodse jongen met een grote baard op me af lopen en ik wist: met jou ga ik trouwen. Ik had daarvoor altijd gezegd: ik ga helemaal niet trouwen. Maar op m’n 20ste was het al zo ver.

‘Ik werd al jong hoofd van een school in Rotterdam. Dat was voor een vrouw niet vanzelfsprekend. Maar toen kreeg mijn man, die was opgeleid tot registeraccountant, een baan op Aruba. Ik wist eerst niet zeker of ik alles wel wilde achterlaten. Maar toen ik hem opzocht tijdens een vakantie en hem observeerde in zijn vriendengroep dacht ik: ik moet mijn huwelijk gaan redden. Ik had het gevoel dat hij een affaire zou beginnen. Toen ben ik ook gegaan.’

Hoe kijk je terug op die beslissing?

‘Spijt heb ik nooit gehad. Materieel had ik een prachtig leven. We hebben drie periodes op Aruba gehad, een op Curaçao en de laatste in Honduras. Daar hadden we een huis met vijf badkamers en inwonende hulp.

‘We hebben tussenpozen in Nederland gewoond. Maar hij kon hier niet meer wennen. Ik ben hem steeds gevolgd. Huis weer verkopen. Zoon weer van school. Ik heb overal wel in het onderwijs gewerkt. En ik heb een tijd rechten gestudeerd, maar daarmee ben ik gestopt. Ik voelde me geen goede moeder – inmiddels was onze zoon geboren – geen goede student en geen goede echtgenote.’

Hoe kwam het dat jullie uit elkaar gingen?

‘We hadden ons net weer in Nederland gevestigd. Hier op Flakkee, zodat mijn ouders en onze zoon tijd met elkaar konden hebben. Onze zoon was 14 en helemaal opgebloeid op het gymnasium. Toen wilde mijn man weer vluchten. Die leed hier. Maar hij leed altijd overal, dat besefte ik toen nog niet. Hij werd gevraagd voor een baan in Suriname. Ik zei: ik doe het niet, een puber verplaatsen is vragen om problemen. We hebben het toen zo uitonderhandeld dat wij in de vakanties naar mijn man zouden gaan en hij eens in de drie maanden hier zou komen.

‘Na zes weken begon hij in Suriname al een affaire. En we hadden ons samen al die jaren nog wel een kriek gelachen om al die mannen die hun pik achterna liepen, pardon my French.

‘Hij probeerde onder de kinderalimentatie uit te komen. Ik sliep er niet van. Toen heb ik gezegd: ík hoef geen alimentatie en geen pensioen, steek het maar where the sun never shines. Maar voor onze zoon betaal je. Daar is hij akkoord mee gegaan.

‘Op een school in Hellevoetsluis heb ik meer dan een volledige baan gewerkt om het huis te kunnen kopen waar ik nu nog woon en mijn pensioen veilig te kunnen stellen. Dat werk sleepte mij er doorheen.’

Er hangt een krantenknipsel op je wc. Je bent door die school onterecht ontslagen.

‘Een lid van de Raad van Toezicht wilde bestuurder worden. Dat mag niet, dus daar zei ik wat van als lid van de medezeggenschapsraad. Toen moest ik eruit. Ik zag het totáál niet aankomen. Vijf weken voor het ontslag had ik een buitengewoon positief functioneringsgesprek gehad. Het ontslag is ook tot aan de hoogste bestuursrechter vernietigd. Ik ben nog steeds aan het procederen over een schadevergoeding.

‘Het contact met de collega’s en leerlingen mis ik, mijn hele wereld viel weg. Dat vond ik een moeilijker moment dan de scheiding of toen mijn zoon uit huis ging. Mijn sociale leven is nu niet heel rijk. Eén keer ben ik nog verliefd geweest. Maar toen hij ongeneeslijk ziek bleek, heeft hij de verhouding beëindigd, omdat hij mij dat niet wilde aandoen. Ik was zo verdrietig, ik dacht: ik begin er niet meer aan.

‘Ik voel me alleen wonend óók vrij. En tevreden. Als ik geen zin heb om te koken, doe ik het niet. En dat de haarvlokken van de hond over de vloer dwarrelen, jammer dan. Ik ben al tien keer alleen op vakantie geweest. Ik heb geleerd mijn zegeningen te tellen.’

Als meisje wilde je onafhankelijk zijn, toch heeft je man veel van je leven bepaald.

‘Als ik mijn plankje feministische boeken doorblader, denk ik: ik heb het niet in de praktijk gebracht. Mijn enige richtsnoer was het welzijn van mijn echtgenoot. Ik denk toch door mijn opvoeding.

‘Maar ik was er zelf bij, hè. En ik heb niet voor niets al die foto’s aan de muur van de landen waar ik heb gewoond. Toen we gingen scheiden heb ik mijn ex-man bedankt, voor de ervaringen. Hij heeft toch, al heb ik geleden in mijn huwelijk, voor mij waargemaakt wat ik als meisje op de fiets had bedacht: ik ga hier weg.’