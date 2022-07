‘Toen kwam het magische, meest bijzondere moment uit mijn carrière’

Beeld Anne Stooker

‘De politie komt alleen in het nieuws als er iets misgaat. Er gebeuren ontzettend veel goeie dingen, maar daar hoor je nooit iets over. Politiewerk is tachtig procent mensen helpen en twintig procent boeven vangen, maar de framing is altijd andersom. Daarom vertel ik dit verhaal.

‘Ik was wachtcommandant op het bureau Sandelingplein in Rotterdam-Zuid – destijds bepaald geen makkelijke wijk. Aan de balie verscheen een kleine man. Hij had een sporttasje bij zich, zo eentje waar je een handdoek, onderbroek en tandenborstel in stopt als je gaat logeren. ‘Goedemorgen’, zei hij in gebrekkig Nederlands, ‘ik kom me melden.’

‘Hij overhandigde een brief waarin stond dat hij een gevangenisstraf moest uitzitten van drie maanden, een optelsom van onbetaalde boetes voor zwartrijden met het openbaar vervoer. Veel mensen in Rotterdam-Zuid hadden boetes openstaan, maar zelden kwam iemand zich zo keurig melden.

‘Hij kwam uit Afrika. Ik zag dat hij een ongezonde, gelige kleur had. Ik bood hem koffie aan en zei: ‘Ik zie dat je geel bent, hoe komt dat?’ Hij antwoordde: ‘Ik voel me niet zo goed.’ Hij had geen huisarts, niks.

‘Ik dacht: dit kan niet. Die man is ziek, die gaan we niet opsluiten. Ik zette hem in een kamer waar doorgaans aangiftes worden opgenomen zodat hij wat privacy had, en ging voor hem aan de slag. Terwijl collega’s in en uit liepen en de mobilofoon en portofoon gewoon doortetterden, regelde ik uitstel van zijn hechtenis en belde met de gemeente voor hulp, zowel medisch als sociaal. Die man wist niet wat hem overkwam toen ik hem boterhammen bracht; in zijn land was hij niet gewend dat de politie hulp verleent.

‘Vijf uur later had ik de crisisinterventie erop gezet en kreeg ik iemand van de sociale dienst aan mijn bureau, die ik aan de man voorstelde. Met dat aandoenlijke sporttasje ging hij kort daarna weer weg.

‘Jaren later, nadat ik de officiersopleiding had gedaan, was ik operationeel verantwoordelijke tijdens een nachtdienst. De meldkamer stuurde me naar een vechtpartij in een uitgaansgelegenheid in het centrum van Rotterdam, om leiding te geven aan het politieoptreden.

‘Het was een warme, broeierige nacht. Bij het zalencentrum belandde ik in een zorgelijke situatie. Er stonden aanvankelijk twaalf en uiteindelijk twintig collega’s tegenover meer dan honderd mannen – er was een feest gaande. De sfeer was agressief, dreigend, sommige collega’s hadden hun wapenstok al getrokken. Grote mannen stonden op anderhalve meter afstand tegenover mijn collega’s, woedend omdat die het centrum wilden gaan sluiten vanwege de vechtpartij. Ik moest beslissen: gaan we naar binnen of is dit nog te de-escaleren?

‘Ineens wurmde een kleine man zich naar voren die de mannen tegenover de politie druk gebarend terugtrok. Heel gek. Hij riep tegen ze in een taal die wij niet verstonden. Eén man die niet naar hem luisterde, kreeg een extra duw: wegwezen! Deze man haalde de angel uit de situatie. Al mijn collega’s keken naar mij: wat moeten we doen?

‘Toen kwam dat magische, bijzonderste moment uit mijn carrière: die kleine man liep naar me toe. Hij keek me aan, ik keek hem aan, en ik dacht: verrek! Ineens vlogen we elkaar in de armen. Ik krijg er nog tranen van in mijn ogen.

‘Alle spanning viel weg, iedereen stond verbijsterd naar ons te kijken. ‘Mister, wat ben ik blij dat ik u zie’, zei hij. Ik antwoordde: ‘Da’s een tijd geleden! Hoe gaat het met je? Loop even met me mee.’ Ik sloeg mijn arm om hem heen en nam hem mee naar mijn dienstauto, weg van de meute.

‘Jongens, vijf-één!’, riep ik over mijn schouder naar mijn collega’s. Dat betekent: we gaan niet doorpakken – als je op de porto een vijf indrukt, meld je een incident af, en een één betekent dat je weer beschikbaar bent.

‘Vertel!’, zei ik. ‘Hoe gaat het?’ Hij leed destijds aan leverfalen en had dankzij mijn interventie een levertransplantatie ondergaan. Hij moest veel medicijnen slikken, maar ‘het gaat goed’, zei hij. ‘Zonder u was ik er niet meer geweest.’ Hij was nog een paar keer naar het bureau gekomen om me te bedanken, maar wist mijn naam niet en met het signalement ‘grote, kale man’ konden ze niks – zo ziet het halve korps eruit. ‘Ik ben blij dat ik u alsnog kan bedanken’, zei hij. We stonden in elkaars armen als goede vrienden.

‘Bijzonder hè? Dit incident laat weer eens zien: wat je geeft, krijg je ook weer terug. Ik word altijd boos op mensen die slecht over de politie praten. Dan denk ik bij mezelf: je weet werkelijk niet waarmee wij zoal worden geconfronteerd. En je hebt echt geen idee wat wij allemaal voor jullie doen. Want daar hoor je nooit iets over.’