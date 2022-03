Toen ik las over de demonstratie in Cherson, moest ik denken aan de vrouwen die ik daar had ontmoet

In december 2008 reisde ik voor een reportage naar het zuiden van Oekraïne met het Amerikaanse bedrijf A Foreign Affair, dat huwelijksreizen organiseert (ze bestaan nog) voor westerse mannen op zoek naar bruiden in landen als Peru, Colombia, Rusland en dus ook Oekraïne.

We deden de steden Odessa, Mykolayiv en Cherson aan. Over Cherson schreef ik: ‘Wie Cherson in de winter heeft meegemaakt, weet dat alcoholisme een verstandig besluit kan lijken.’

Toen ik las over de demonstratie in Cherson tegen de bezetter, moest ik denken aan de vrouwen die ik daar in 2008 had ontmoet: Nastya, Masha en hun vertaalster Larisa. Ze studeerden aan de agrarische universiteit. ‘Liefde overwint alles’, zeiden ze, maar meer nog dan op liefde hoopten ze op een Amerikaans, Duits of Nederlands paspoort door middel van de liefde.

Later dacht ik aan mijn grootouders van mijn vaders kant. Mijn grootmoeder Menie Parnes Goldberg werd in 1879 geboren in Brachówka, een dorpje vlak bij Lviv. Mijn grootvader werd in 1871 geboren in het stadje Krystynopol in Galicië, in het Oekraïens geheten Tsjervonohrad, daar ook in de buurt. Lviv heette toen Lemberg, hoofdstad van Galicië, onderdeel van het Oostenrijks-Hongaarse Keizerrijk, een wereldmacht die dankzij de Eerste Wereldoorlog in de stofkelders van de geschiedenis belandde.

Niet ver van Lviv ligt het stadje Brody, waar Joseph Roth is geboren, een van de beste schrijvers van de vorige eeuw, die uitmuntend heeft geschreven over de terugkerende soldaat voor wie geen plaats meer blijkt te zijn in de samenleving.

In het voorjaar van 2009 bezocht ik Brody. Op de verwaarloosde Joodse begraafplaats, die amper nog begraafplaats mocht heten, graasden wat magere geiten en schapen. Die dag besloot ik dat ik daar begraven wil worden.

Ik hou van New York, maar ik wil graag worden opgegeten door de wormen in wat ooit Mitteleuropa heette.