Beeld Anne Stooker

‘Met drie onderhandelaars waren we bij een gijzeling geweest in Rotterdam-Zuid. Direct daarna moesten we naar een melding in het centrum. Een jonge knul wilde zichzelf van het leven beroven met een mes. Hij had zelf 112 gebeld.

‘Al rijdend vroeg ik de officier van dienst (OVD) die al ter plaatse was het telefoonnummer en hoe de jongen heette, want het praat altijd fijner als je een naam hebt. Als onderhandelaar ga je vanuit de politie in gesprek met een slachtoffer of dader in een crisissituatie. We zijn getraind om acuut gevaar te stoppen, opdat er geen doden vallen.

‘In het centrum parkeerden we uit het zicht. Een tweede onderhandelaar, Jasper, kwam bij mij in de auto zitten. De derde, Ko, was ons lijntje met de OVD, die liep heen en weer.

Puinhoop

‘Ik zette de telefoon op de luidspreker en toetste het nummer van die jongen in, Jasper schreef mee met het gesprek. ‘Hoi, je spreekt met Petra’, zei ik, ‘fijn dat je opneemt. Wij maken ons zorgen over jou.’

‘De jongen klonk geëmotioneerd, hij piepte met hoge stem: ‘Ik zie het niet meer zitten. Mijn leven is één grote puinhoop.’

‘Ik vroeg steeds door: ‘Wat is dan de puinhoop in je leven?’ Zijn relatie was net voorbij. Daar waren we bang voor, want op zijn adres stond nog iemand ingeschreven. Met het mes kan hij zichzelf, maar ook iemand anders verwonden.

‘Toen ik informeerde of hij alleen was, begon hij te huilen. Dat bleek het grote pijnpunt: hij voelde zich eenzaam.

‘‘Ik heb gehoord dat je een mes hebt’, zei ik. ‘Waar is dat mes?’ Het lag naast hem, en ik vervolgde: ‘Ik zou het fijn vinden als je wat verder van het mes gaat zitten. Nu ben je rustig, maar er kan zomaar iets gebeuren waardoor je in paniek iets doet waarvan je later spijt krijgt.’

Dochter

‘We mochten naar hem toe. Al telefonerend – we hielden hem aan de lijn – liepen Jasper en ik naar zijn portiekwoning en belden aan. Hij drukte boven op een knop waardoor de voordeur werd ontgrendeld. Achter de voordeur was een hoge trap naar zijn appartement, maar Ko kwam zeggen dat de OVD niet wilde dat we naar binnen gingen, voor onze veiligheid.

‘De jongen stond boven aan de trap. Hij vertelde dat zijn medicijnen op waren, en zijn arts was op vakantie. Ik bleef beneden en vroeg hoe zijn dagen eruitzagen als hij wel medicatie had. Hij had werk, en dus ook een sociaal vangnet. ‘Je hebt het nu even moeilijk’, zei ik, ‘maar dat heb je kennelijk vaker meegemaakt, dus daar kun je ook weer uitkomen. Laat ons je daarbij helpen.’

‘Hij was heel welwillend. De OVD en ik hadden afgesproken dat we hem zouden laten beoordelen door een psychiater, die al met de crisisdienst onderweg was. Ik vroeg de jongen een jas en schoenen aan te trekken – hij stond daarboven op z’n sokken – en een huissleutel mee te nemen, want je wilt niet dat we de deur moeten forceren als hij weer terugkomt. En ik zei dat hij alle scherpe voorwerpen uit zijn zakken moest verwijderen. Dat begreep hij wel.

‘Beneden droeg ik hem over aan een collega. We evalueerden kort. Ik zei tegen Jasper: ‘Dit was zo’n makkelijke klus, dat had mijn dochter kunnen doen.’ En we gingen ieder ons weegs.

Blijdschap of trots

‘Twee weken later hoorde ik van een collega dat er op de diensttelefoon een sms voor me was. Dat sms’je, ongelofelijk, raakte me zo veel meer dan het hele incident. Er stond: ‘Beste Petra, ik wil je hartelijk bedanken voor jullie inzet en alle tijd die je voor me hebt genomen. Sorry, mijn excuses dat ik de politie zo veel manuren heb gekost. Het gaat nu weer hartstikke goed, ik ben blij dat jullie er voor me waren.’

‘Dat had op mij enorme impact. Ineens besefte ik: dat was helemaal geen routineklus. Dat is het nooit. Wat ik vanzelfsprekend vond, was voor hem levensreddend. Hij had een mes door z’n strot kunnen duwen, maar wij hebben hem daarvan weerhouden.

‘Wij krijgen nooit terugkoppeling. Je komt ergens bij acuut gevaar en als dat is geweken, gaan wij weer weg. Dit sms’je was de afronding die je nooit krijgt.

‘Wij handelen op de dunne draad tussen leven en dood. Je gaat altijd door, van het ene heftige incident naar het andere. Het gevaar daarvan is dat je je onbevangenheid en warmte kwijtraakt. Beroepsdeformatie veroorzaakt een hardheid die je ook in je dagelijks leven gaat uitstralen. Dat hoorde ik ook wel van mensen om me heen.

‘Ik sta nu bewust na elk incident even stil: dat was heftig. Ik praat erover met collega’s of vrienden. Ik laat nu toe dat ik er blijdschap of trots over voel, of een brok in mijn keel krijg. Dat heeft me een rijker mens gemaakt.’