Soms moet je bij je junkmail kijken om van je geldzorgen af te komen. Ik doe dat te weinig, sterker, ik open die box met ‘ongewenste e-mails’ alleen als er een mail in mijn inbox zou moeten zitten die ik nergens kan vinden. Ik had die junkbox nog niet aangeklikt of ik zag al een bedrag dat ik goed kan gebruiken. ‘U heeft € 70.496,20 ontvangen op uw rekening (Bitcoin). De eerste uitbetaling staat klaar voor bevestiging. Dit is geen grap. Het overlijden van vandaag kan de grootste fout zijn die je maakt als het gaat om je balans.’

Overlijden als fout die je maakt op je balans: dat klinkt als postmoderne poëzie of een concept uit zo’n Frans deconstructivistisch boek dat geen mens voor zijn plezier leest. Maar ‘overlijden als fout’ kan ook iets zijn waar Google Translate op uitkomt – bijvoorbeeld als het wordt gebruikt door Macedonische of Nigeriaanse computerjongens die in ruil voor 70 duizend euro alleen maar je creditcardnummer willen. Ik bespeurde ook Google Translate in deze zin: ‘We stellen uw zaken op prijs en vragen u uw betalingsgegevens bij te werken of de betaling te regelen van het uitstaande saldo zo spoedig mogelijk. Eerlijk, Het online team.’ Ze zeggen dat mensen die zichzelf ‘gek’ noemen nooit gek zijn. Dat kun je misschien ook zeggen over mensen die zichzelf ‘eerlijk’ noemen.

Toen ik de hele junkbox had doorgespit, bleek ik bij elkaar bijna een half miljoen in Bitcoin te hebben, en ook nog een date met ‘Karen’ van ‘BlaBlaDie’: ‘Ik ben een heel vriendelijke, vrolijke en warme vrouw die verlangt naar iemand die betrouwbaar is. Dat is niet teveel gevraagd toch?’ Dat is niet teveel gevraagd Karen, maar word jij éérst zelf maar eens betrouwbaar: volgens mij word jij aangestuurd vanuit Nigeria.