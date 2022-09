Er kwam een man in mijn coupé zitten die een hard telefoongesprek voerde. Helaas was het in het Spaans, waardoor ik het niet goed kon afluisteren. Maar, eerlijk is eerlijk, het gaf wel een leuke Spaanse touch aan mijn reis. Misschien reed ik niet bij Hoofddorp, maar bij Zaragoza.

Toen hoorde ik de man heel duidelijk ‘albondigas’ zeggen. Ha! Van die kleine gehaktballetjes! Ik was weer helemaal terug in de periode rond de eeuwwisseling, toen de tapastent hoogtij vierde en ik nog carnivoor was.

Tapas zijn trouwens nog steeds ontzettend in, alleen hebben ze wel een gedaanteverandering ondergaan. Laatst at ik in een tapasrestaurant in het oosten van het land. Daar serveerden ze geen albondigas, maar wel bitterballen, mozzarella sticks en mini-taco’s. Het tapasrestaurant bleek een slimme manier te bieden om je diner te ontdoen van groenten en zo veel mogelijk borrelhapjes te eten.

‘Albondigas,’ zei de man nu nog een keer, beslister. Ik kreeg honger.