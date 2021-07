Toch fijn, dat één iemand hier in huis blijft denken in oplossingen

We keken samen naar een foto in een oude krant.

‘Wie is dat?’, vroeg ze.

Ik keek naar het gezicht van Assad. ‘Een niet zo aardige man’, zei ik.

‘Waarom?’

‘Omdat hij mensen in de gevangenis stopt en ze daar zelfs expres pijn doet’, zei ik.

‘Maar ik ben altijd heel lief’, zei ze opgewekt.

Dat is niet helemaal waar, dacht ik. En ook: niet alles draait om jou. Maar ik zei: ‘Hij stopt ook juist lieve mensen in de gevangenis.’

We bleven even naar de foto kijken. Het was een beeld van drie lachende jongens in de bak van een pick-uptruck. Alle drie zwaaiden ze met vlaggen terwijl een van hen een ingelijst portret omhooghield van de Syrische president met, zo scheen het mij toe, zijn allervlassigste snorretje en zijn meest sinistere zonnebrilletje. ‘En wie zijn zij dan?’

‘Zij vinden het wel goed dat hij die gemene dingen doet’, zei ik.

Ze begon sip te kijken. Ik zei maar niet dat de auteur van het stuk vond dat we dit alles maar met de mantel van het realisme moesten bedekken – zogenaamd in het belang van de Syriërs, voor zover die niet doodgemarteld waren natuurlijk.

‘Wij kennen gelukkig geen gemene mensen’, zei ze en ze bleef even stil. ‘En als er een gemeen iemand komt dan ren ik hard weg.’

Toch een fijn idee, dat tenminste één iemand hier in huis blijft denken in oplossingen.

Ze bladerde verder totdat ze biggetjes zag. ‘Wie is deze meneer?’

‘Die man is de baas van de stal en hij staat in de krant omdat hij niet zo lief is voor de varkens.’

‘Waarom niet?’

Ik las de kop: ‘Snel slachten houdt het vlees goedkoop’.

‘Dat blaadje vind ik niet zo leuk’, zei ze.

Ze sloeg de pagina om. De rouwadvertenties. Louis Andriessen stond ertussen. ‘Wat is dit?’

‘Het gaat over iemand die mooie muziek maakte en die nu is overleden. Deze mensen wilden graag wat in de krant zetten zodat iedereen zou begrijpen hoeveel ze hem nu missen.’

‘Ik vind deze krant niet zo leuk’, zei ze.

De krant is vaak niet zo leuk, dacht ik. Vooral niet als je voortdurend alles moet uitleggen waarvan je diep vanbinnen weet dat het niet uit te leggen valt.