Tineke Ronner (1928-2022): gezondheidsvoorlichter met een hekel aan geouwehoer

Het was in de tijd van overheidscampagnes als ‘Snoep verstandig, eet een appel’ en ‘Glaasje op, laat je rijden’ dat gezondheidsvoorlichter Tineke Ronner faam verwierf met een bijna poëtisch affiche over leefstijl. Op een feloranje ondergrond had ze een tekst laten drukken in zeven strofen, met zinnen als: ‘Leefstijl is je haasten of kalmer aan doen, het is de keuze van je maaltijd, je manier van autorijden.’ Het affiche werd een doorslaand succes: in een paar jaar tijd werden er ruim 50 duizend van besteld.

Het geheim van dat succes kwam door de toon van haar boodschap: niet betuttelend, zoals 50 jaar geleden gebruikelijk was, maar informatief. Zo werd ze een van de coryfeeën van een nieuw vakgebied: gezondheidsvoorlichting en -opvoeding (GVO), met als achterliggend idee dat je ziektes kunt voorkomen door het gedrag van gezonde mensen te beïnvloeden. Hoe? Daar had Tineke zo haar eigen ideeën over, zegt haar oud-collega Ruud Jonkers. ‘Ze was een kordaat type, geouwehoer was niks voor haar. Zij snapte dat je dicht op de mensen moest zitten om hun gedrag te veranderen, dat je bijvoorbeeld huisartsen moest trainen om mensen van het roken af te krijgen. We hingen posters op in de wachtkamer en dan ging ik er zitten om te kijken of patiënten het erover hadden.’

Zelfonderzoek borstkanker

Samen met Jonkers zette ze een project op om vrouwen te stimuleren tot meer zelfonderzoek naar borstkanker. Hij wilde eerst een nul-meting doen, zodat later kon worden bekeken of hun aanpak effectief was geweest, zij vond dat allemaal veel te lang duren. ‘Aanvankelijk botsten we, ze vond het gezeik van een nul-meter, zo noemde ze me ook. Dat is later meer dan goed gekomen.’

Haar maatschappelijke voorlichtingswerk bij het Groene Kruis (een voorloper van de thuiszorg) was een logisch gevolg van haar carrière in het bedrijfsleven. Na een studie diëtetiek kwam ze eerst bij Nutricia terecht, waar ze de afdeling kinderdieetvoeding onder haar hoede kreeg, waarna ze overstapte naar Philips Duphar, waar ze voorlichting gaf over medicijnen.

Dat ze ongetrouwd bleef, paste bij haar levensvisie, zegt haar nicht Tineke Lommen. ‘Ze heeft wel een vriendje gehad, maar als je in die tijd trouwde, moest je stoppen met werken. Zij wilde onafhankelijk zijn.’ Die drang kwam vermoedelijk voort uit haar jeugd. Tineke Ronner werd in 1928 geboren in Hoogezand, haar vader overleed een jaar later terwijl haar moeder zwanger was van haar zesde kind. Het gezin verhuisde naar Den Haag, waar haar moeder hertrouwde toen Tineke 12 jaar was. Met de komst van oom Jan, haar stiefvader, namen de spanning en gewelddadigheid in huis toe, schrijft ze in haar nagelaten memoires. Toen de toestand onhoudbaar werd, vluchtte ze het huis uit en vond ze via bemiddeling van een lerares een pleeggezin.

Woningnood

Ruim veertig jaar lang woonde ze samen met vriendin Li Stuivenberg, een samenzijn dat werd geboren uit praktische overwegingen. De woningnood was na de oorlog zo groot dat de twee samen een flat kochten in Den Haag. Kort daarop kwam daar een tuinderswoning bij, aan de rand van een Brabants natuurgebied, dat ze zelfstandig verbouwden.

‘Ze was ruimhartig en ruimdenkend’, zegt haar oud-collega Jonkers. Ondanks haar onfortuinlijke jeugd brak ze nooit met haar familie. Voor haar nicht Tineke en haar twee neven, de kinderen van haar jongste zus, was ze een tweede moeder. Met het pleeggezin waar ze ooit liefdevol was opgevangen, hield ze tot aan haar dood contact.

Tineke Ronner overleed op 17 februari in haar slaap, 94 jaar oud. Tot het laatst toe was ze zelfstandig, zoals ze had geleefd. Haar urn met as wordt begraven bij haar Brabantse huis, de plek waar ze het gelukkigst was, naast de as van vriendin Li, die in 2003 overleed.