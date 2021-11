Tijdens zijn revalidatie had Henk Spaan opeens meer dan genoeg tijd om te schrijven

Beeld Ivo van der Bent

Het was echt geen ouderdomsval. ‘Dit had ook iemand van 20 kunnen overkomen.’ Het gebeurde toen Henk Spaan (73) op een trappetje stond in de keuken van zijn huis in Frankrijk. De volgende ochtend zouden ze terugrijden naar Nederland. Hij zette een stap. In het luchtledige. Henk Spaan ging niet terug naar Nederland, maar naar een ziekenhuis in Frankrijk, waar hij geopereerd werd en opnieuw moest leren lopen.

Nu, acht maanden later, gaat hem dat uitstekend af. Zijn knie buigt weer. Hij zit op ongeveer 120 graden, maar had gehoopt op meer. Het viel een beetje tegen deze week. Bovendien was alles ook wat stijf. Maar Spaan zit er niet mee. ‘Ik ben dan niet ontmoedigd. De ene week gaat het beter dan de andere.’ Hij is überhaupt nooit moedeloos geweest, tijdens die lange revalidatie. ‘Ik ben niet in het verzet gegaan, nooit boos geweest. Kennelijk ben ik in staat me af te sluiten voor negativiteit. Ik keek alleen vooruit. Ik dacht steeds: ik ben Memphis Depay en ik laat me door niets afleiden.’

Hij lag nog geen dag in het ziekenhuis of hij vroeg zijn vrouw of ze zijn laptop kon komen brengen. Zijn columns voor Het Parool gingen gewoon door en hij moest nog de laatste hand leggen aan zijn roman Stappen Tellen, die vorige maand uitkwam. Maar de noodzaak te schrijven was niet alleen praktisch. ‘Schrijven is overleven. Het is een modus om je weg te blijven vinden. Als ik niet schrijf, dan zou ik snel verpieteren.’

Henk Spaan verpietert niet, hij bloeit gestaag verder. Behalve zijn nieuwe boek en de dagelijkse column is hij volop actief op Twitter, presenteert hij de wekelijkse Hard Gras-podcast én doet hij dit seizoen mee aan het tv-programma Maestro, waar hij mag laten zien of er niet een geweldig dirigent aan hem verloren is gegaan. Waarschijnlijk niet. In de auto op weg van Frankrijk naar Nederland had hij de Greatest Hits van Mozart opgezet, ‘want je moet toch een beetje in de sfeer zien te komen’. Maar verder luistert hij nooit klassieke muziek. Heeft hij het dirigeren geoefend? Nee. Weet hij überhaupt hoe het moet? Nee. Komt het dan wel goed? Ja hoor. Want hij is Memphis Depay en hij laat zich door niets afleiden.