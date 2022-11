Een nieuw en prachtig woord drong mijn wereld binnen: relaxatiekrimp. Ik las het bij de stomerij, waar een uitgebreide verhandeling hing over wat relaxatiekrimp vermag. In het kort komt het hierop neer: gordijnen worden onder hoge spanning geweven, maar tijdens het chemisch reinigen ontstaat een ‘spanningsloze toestand’, en soms vindt een gordijn het moeilijk om naderhand weer terug in zijn oude vorm te komen. Relaxatiekrimp van 2 tot 4 procent is mogelijk. Concreet betekent dit dat een gordijn tien centimeter boven de grond kan komen te hangen.

Met zo’n mooi nieuw woord kun je niet anders dan je afvragen of het ook op de mens van toepassing is. Ik geloof van wel. Denk maar terug aan de lockdowns, toen iedereen ineens legpuzzels deed en daarna lekker vroeg onder de wol kroop. Dat was onze spanningsloze toestand. Toen daarna alles ineens weer kon, nee, moest – toen leden we volgens mij aan relaxatiekrimp.