Tijdens een bloedstollende rally schopte ik mijn sloffen uit, dan maar op sokken

We zijn nooit fanatiek, hier, behalve met schaken en tennissen. Schaken hebben we helemaal aan het begin gedaan, even nieren proeven. Twee lange partijen die ik allebei verloor. Genoeg nieren.

Tennissen doen we vaker, al een jaar of zo elke week, 52 keer dus.

‘En 52 keer heb jij verloren.’

‘Ho', zeg ik, ‘nee, twee keer gelijkspel, ik een set en jij een set!’

‘Jawel, maar ik had meer games.’

Tijdens die potjes, waar we van tevoren altijd veel zin in hebben, is de sfeer niet snijdbaar. Onder de sfeer zou je wel een mooie schuilkelder kunnen bouwen. Jet wil met 6-0, 6-0 winnen, wat zelden lukt, en ik wil gewoon winnen, wat nooit lukt. Zeg ik het zo goed?

‘Uitstekend.’

Tijdens de wedstrijd wordt er niks gezegd dat niet gaat over in of uit. Nou ja, de stand. Tenminste, als degene die geacht wordt de stand te roepen, voor staat. Anders denk je de stand er maar even zelf bij. En soms, heel soms, zegt iemand: ‘Leuke rally.’ Maar alleen, is mij opgevallen, als de spreker die rally gewonnen heeft. Maar goed, over in of uit knopen we dan juist weer intensieve gesprekken aan. Is ook interessant, natuurlijk. En slecht geregeld, trouwens – bijzonder slecht. Vuistregel schijnt te zijn dat degene die er met zijn neus bovenop staat het laatste woord heeft, want vanuit de verte moet je niet zeiken. Maar ja. Dan moet je elkaar wel vertrouwen!

Jet: ‘Mij kun je blindelings vertrouwen.’

‘Mij ook.’

Opgelost. Nee, niet. Ik denk serieus dat fake news begonnen is op tennisbanen zonder umpire en zes lijnrechters en als toetje Hawk-Eye, een schitterend systeem met zes camera’s en een computer.

‘Vraag maar aan Sinterklaas.’

’s Avonds, weer ten kastele, het gravel neergestreken, zeg ik: ‘Wel logisch dat ze bij Wimbledon zes lijnrechters en een umpire hebben, en ook nog een baas van de umpire. En Hawk-Eye. Zonder zouden er doden vallen. Ik bedoel, zo’n Djokovic, met z’n dure racket, die springt zo over het net en ramt met 250 per uur je kop aan frieten.’

‘Getver.’

‘Kopfrietjes? Zo’n umpire zit echt niet zomaar op een stoel van 5 meter. Ik zie het al bij voetbal, een scheidsrechter op stelten.’

In de winter krijgt Jet gele vingers, een erkend syndroom. Voelt ze d’r racket nauwelijks. Daar liggen mijn kansen. Gratis games! Maar sinds kort heeft ze elektrisch verwarmde handschoenen. Steffi Robocop, zeg ik ervan, maar ook:

‘Doping.’

‘Dan zijn jouw oude tennissloffen ook doping.’

‘Nee, die trok ik uit, juist. Zie jij weleens iemand z’n doping uitspugen?’

Wat er was, we gingen gezellig tennissen, toen ik, thuis nog, alvast mijn voetenwerk oefende, kleine pasjes, tsjop-tsjop, en daarbij keihard mijn teen stootte. Oef, dat ging me parten spelen. Ik kon alleen nog mijn ouwe Adidasjes verdragen. Maar op de baan ging het slecht, in no time stond het 5-0. Dus moest ik het wel op mijn sloffen gooien! Geen grip! Ik glij alle kanten op! Er zitten gaten onder! Hoewel het echt wel een beetje waar was, serieus, draaide de gehaktmachine gewoon door.

Dus wat doe je dan, je maakt een dramatisch gebaar. Tijdens een bloedstollende rally schopte ik, op zich virtuoos, mijn sloffen uit, dan maar op sokken, en hop, meteen een dropshotje en hop, een lob, pak aan, wat een verschil, game Peter!