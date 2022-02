Tijd was een betrekkelijk begrip voor de jonge Floor, die na haar diagnose alleen maar harder ging leven

Floor van Liemt Beeld Todd Weinstein

Aan het slot van haar boek Witte raaf maande Floor van Liemt zichzelf tot rust, ze hoefde niet alles mee te maken waar een ander mens jaren over doet. Ze was net 21, de behandeling tegen haar uitgezaaide longkanker leek effectief, het laatste hoofdstuk had ze Hoop genoemd. Die hoop zou de jaren erna vervliegen, maar reikend naar de toekomst gaf ze haar leven grote betekenis, met columns, twee boeken, een stichting en vooral: met de gave om te verwoorden wat ze meemaakte en met haar inzet voor andere jonge kankerpatiënten.

Vlak na de diagnose kreeg ze notitieboekjes van haar moeder Alexa Gratama, met het advies te gaan schrijven. Haar psycholoog vond de verhalen zo goed dat ze haar bij de NRC introduceerde. Ze kreeg er een wekelijkse column, die uitmondde in een boek. ‘Dat heeft haar zo geholpen’, vertelt haar moeder. ‘Ik heb weliswaar geen diploma, zei ze, maar ik ben toch iemand geworden.’

Twintig jaar lang was haar leven zorgeloos. Vader ondernemer, moeder rechter, twee jongere broers, jeugdjaren op Curaçao, twee schooljaren in Wales, een ouderlijk huis in Twente, een studentenkamer in Utrecht. Tot die diagnose, in december 2017, in feite een doodvonnis. Sindsdien voelde ze tijdsdruk, zei ze in een interview met de Volkskrant.

‘In die vier jaar is ze versneld volwassen geworden’, zegt haar moeder. ‘Ze werd de persoon die ze ten diepste was. Met een groot talent om mensen en situaties te lezen en een enorme creativiteit.’ Haar vriend Jeroen Buitenhuis noemt het leven met Floor ‘een enorme snelkookpan’. ‘Alles werd intenser, de positieve en de negatieve dingen. Ze was altijd al gedreven, maar toen ze ziek werd, ging ze alleen maar harder, ze kon niet stilzitten.’

Stichting

Met haar stichting F|Fort Foundation wilde ze jongvolwassen kankerpatiënten vaste grond onder de voeten geven, met mentale en praktische steun. Haar moeder: ‘Ik zag hoe haar dagelijks leven op zijn kop kwam te staan. Bij jonge kankerpatiënten krijgt de ontwikkeling zo’n knauw. Liefde, zelfstandigheid, kinderwens, ze had zoveel vragen en problemen waar weinig aandacht voor was. De artsen zijn van goede wil, maar ze zijn ouder, spreken een andere taal.’

Drie maanden voor haar dood presenteerde ze in het Rijksmuseum haar boek De gemene deler, met foto’s en korte teksten over de gevoelswereld van jongvolwassenen met kanker. Tot op haar sterfbed was ze bezig met een documentaire, een drieluik over de vraag hoe mensen tijd beleven. ‘Daar was ze door gefascineerd, door haar eigen ervaring had ze een andere perceptie van tijd gekregen. Buitenstaanders zeiden haar dat het zo jammer was dat haar leven te kort was, zij zag dat anders.’

Immuuntherapie

De hoop bleef, bijna tot het einde toe. Afgelopen zomer had ze besloten te stoppen met de behandelingen en die beslissing had haar rust gegeven, vertelt haar moeder. ‘Ze wilde geen chemo meer om een paar maanden langer te leven, ze wilde zoveel mogelijk Floor blijven.’ Maar toen vertelde haar arts over immuuntherapie, 3 procent kans dat die zou aanslaan. ‘Het echode in haar hoofd. Ik kan de kans op leven niet laten lopen, zei ze.’

Floor hoorde niet bij de 3 procent. Ze overleed op Oudjaarsdag 2021, 24 jaar oud. ‘We zijn maar een paar jaar samen geweest, maar het is alsof het veertig jaar heeft geduurd, zoveel hebben we meegemaakt’, zegt Jeroen. Na haar dood kreeg hij berichten van volkomen onbekenden. ‘Het bewijst hoe ze anderen kon beroeren met haar woorden.’

Haar droom was dat iedere jonge kankerpatiënt een exemplaar zou krijgen van haar fotoboek, en dat het in alle spreekkamers zou liggen. Haar stichting zet die missie nu voort.