Thomas vervalt in zijn samengestelde gezin soms in de rol van bemoeilul – maar dat heeft iets bevrijdends

Beeld Jaap Scheeren

Het wonderlijke aan een drievoudig samengesteld gezin is de zorg voor de kinderen van wie je niet de (biologische, wettelijke) vader bent. Nu heb ik daar de afgelopen jaren nooit zo’n probleem mee gehad. Stiefouders zijn in sprookjes en thrillers dikwijls valsaards en stiefkinderen worden in menig reportage en tv-serie opgevoerd als tegenliggers die brullen dat dat kutwijf of die lamzak toch niet hun échte ouder is.

Toen ik net een relatie met mijn ex (Bip) had, was zij halverwege de 20, ik begin 30; ik had al twee jonge kinderen. Vanaf het moment dat zij na een jaar verkering ook in de praktijk in hun leven kwam, sliep Bip met radaroren in een half-waakstand: als zij een kind in de verte hoorde rommelen of huilen, sprong zij eerder uit bed dan ik. Dat vond ik best bijzonder voor een niet-ouder. Lynn en Verona waren toen nog zo jong dat zij de zorg of aandacht van Bip niet als exotisch of buiten-territoriaal beschouwden.

Een paar jaar later kregen ze een zusje, Emmie, en die kreeg jaren later vervolgens met eenzelfde proces te maken: Bip en ik gingen uit elkaar, Lotte kwam bij mij als liefde in het leven. Dezelfde mechanismen van de nieuwe rol in het gezin traden op, en ook dit proces verliep liefdevol en probleemloos. Existentiële angst dat de oudste twee Lotte niet zouden accepteren, of dat zij haar niet ‘zo leuk als Bip vonden’, bleek ongegrond.

Tetrisblokjes

Ik ben geen hippie, daarvoor ben ik te defaitistisch en heb ik te weinig hoop in de mensheid, maar onze situatie is het levende bewijs dat kinderen niet alleen maar gelukkig kunnen worden van de liefde van hun eigen (biologische) ouders. Daar komt bij dat de ex van Lotte ook een zeer aimabele vogel is, Thijs (de vriend van Bip) een groot hart voor Emmie heeft en Lynn en Verona het ook prima kunnen vinden met de nieuwe vriend van hún moeder. Al die verschillende samenstellingen zorgen ervoor dat alle kinderen als tetrisblokjes in die andere gezinsvormen vallen.

Vaak krijgen we daar complimenten over: wat fijn dat het allemaal zo kan, wat goed van jullie! Daar is hard werk en geluk (en woonruimte!) voor nodig, en het vraagt ook aardig wat incassering en empathie van alle betrokkenen, maar bovenal een gezamenlijk doel: dat het voor de kinderen geruisloos en rustig verloopt.

Ik begrijp gescheiden ouders niet die lopen te zeiken over omruilen van hun avonden en weekenden, het gezucht en gesteun en gezanik over vakanties en feestdagen en het ergste: geld. Ook wij hebben ongetwijfeld allemaal aardig wat leergeld betaald, maar er nooit naar omgezien en amper over gezeurd. Slikken, morgen een nieuwe dag.

Trouwens, vaders zouden – overigens ook in traditionele gezinnen – eens wat minder bang moeten zijn om de rol van de primaire zorger te vervullen. Veel vaders denken dat de moeder, of in engere zin ‘de vrouw’, eigenlijk de eerste hulp bij opvoeden is, zijzelf moeten nu eenmaal tijd maken om hun geweldige werk af te maken of dat project af te ronden. Hoeveel verhalen kennen we niet van mannen die zich gepijnigd achter het toetsenbord lopen aan te stellen waardoor de zorg voor de kinderen vooral bij de moeder belandt. Man up, fellows.

Eervolle taak

Opvoeden is een eervolle taak die in mijn beleving laveert tussen regeren, het runnen van een fabriek, het bestieren van een herberg, en het onderwijzen in omgang met de absurde wereld waarin we leven. In mijn opvoedstijl herkennen we het onwrikbare van Mijnheer Aart uit Sesamstraat, het grillige van Ome Willem, het raadselachtige van Willy Wonka, de fantasie van Baron van Münchhausen, de regels uit The Satanic Bible van Anton LaVey en de onvoorwaardelijke liefde en zorg van een pinguïn.

Maar hoe gaat dat met de kinderen van je nieuwe geliefde? Allereerst zou ik niet met een vrouw kunnen leven die verwende en verveelde tabletsmullers en bijdehante stoorzenders meebracht, dan was ik weg. (Ook als Lotte een huisdier had gehad dat me niet zinde. Een rustige kat zou nog gaan, maar koudbloedige reptielen of een opdringerige stinkende hond zouden mijn liefde zodanig in de weg zitten, dat de liefde niet lang zou duren).

Ik ben een enorme bemoeilul. In de supermarkt, op straat, in treinen: als ik zie dat een wildvreemde ouder zich als een leproos pantoffeldier of een bellende proleet openbaart terwijl hun kind de publieke ruimte vervuilt met gekrijs, rommel en karatebewegingen, kan ik niet anders dan me ermee bemoeien. De ouders aanspreken is zinloos, die zijn verloren. De kinderen zijn soms nog te corrigeren.

Ook in het gezin verval ik soms in de rol van bemoeilul. Dat kan over allerlei triviale zaken gaan; van haardracht tot een andere aanpak om de tafels te leren, het stemvolume in huis, vreemde tafelgewoonten, aanstellen bij insmeren van zonnebrandcrème... Maar het is in mijn rol dan zo bevrijdend dat je accepteert dat jij hun kúnt opvoeden, maar dat het niet moet.

Van je eigen kinderen móét je de opvoeder zijn, van haar kinderen ben ik het niet verplicht. Het gelukzalige is dat Hugo en Mia zulke fijne kinderen zijn dat ik ze zonder enige aarzeling als de mijne beschouw. Soms schep ik er zelfs een hallucinant genoegen in om ze nog eens extra te trakteren op een film die tot voorbij de bedtijd gaat, een maaltijd met hoogcalorische waarde, of een ontregelende vraag te stellen. ‘Jullie zeggen het wel als mijn adem naar poep ruikt, toch?’