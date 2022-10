Thomas Cammaert: ‘Bestook je opa en oma met vragen’

Thomas Cammaert Beeld ANP / ANP Kippa

Acteur Thomas Cammaert (38): ‘Ik kom uit een geslacht met sterke genen: mijn ene oma werd 101, mijn opa’s hebben de indrukwekkende leeftijden van 92 en 94 jaar bereikt, en de enige van mijn grootouders die nog leeft, mijn andere oma, is 91 jaar oud. Hartstikke fijn natuurlijk, want dat betekent ook dat ik nog veel tijd met ze heb gehad. Helaas besef je als je jong bent niet dat de tijd met je grootouders gelimiteerd is. Nu ik ouder ben, denk ik dat ik ze te weinig heb gevraagd toen dat nog kon. De keren dat ik het wel deed, hoorde ik levendige verhalen over de oorlog, herinneringen aan tijden die allang voorbij zijn, maar ook interessante dingen over mijn eigen afkomst.

Laatst kwam ik met mijn oma een oude foto tegen van haar vader. Ik heb haar volledig uitgehoord over hem, en vervolgens alle informatie op de achterkant van de foto geschreven. Wat hij deed, zijn geboorte- en overlijdensdatum, wie hij was. Als je met je grootouders praat over je stamboom, krijg je op een gegeven moment een aha-er­leb­nis: dáárom ben ik zo of doe ik dit. Mijn grootouders bleken erg van toneelspelen te houden, en zaten beiden in een amateurgezelschap, waar ze elkaar hebben leren kennen. Mijn betovergrootvader was ‘wattman’, een trambestuurder in Antwerpen, de ander zat in het Belgische leger tijdens de Eerste Wereldoorlog. Elk antwoord dat mijn oma gaf begon met ‘och jongen, dat is zo lang geleden’. Ze moest in haar geheugen graven. Praat met je grootouders en schrijf dingen op, zodat jij en de eventuele generaties na jou er ook nog wat aan hebben.’