Thijs Boontjes moet nog even stevig repeteren, want hoe gingen zijn eigen liedjes ook alweer?

Thijs Boontjes Beeld Ivo van der Bent

En toen zat Thijs Boontjes (34) ineens weer braaf zijn eigen liedjes in te studeren op de piano. Sommige waren zo diep weggezonken dat hij de tonen niet eens meer wist. Nog even stevig repeteren dus, voor het Thijs Boontjes Dans- en Showorkest weer de hort op gaat met de tot een tour gesmede overblijfselen uit de planning van 2020 tot nu.

Dat de cultuursector weer open is, daar geniet hij net zo hard van als ieder ander. ‘Hoe vrolijk je kunt worden van een rondje Rijksmuseum of de bioscoop, is ongekend.’ De afgelopen twee jaar had hij grotendeels een houding van schouders eronder, meteen door, hoop doet leven, maar achteraf kan hij wel zeggen dat zijn gemoed nooit slechter is geweest.

Mooie dingen waren er gelukkig ook genoeg. Door de lockdown raakte zijn relatie met vriendin Bip in een stroomversnelling – inmiddels weet een hele generatie hoe dat gaat – en zo stond pardoes zijn piano naast haar eettafel en zat dit jaar stiefdochter Emmie (6) in het publiek, bij een (zittend) concert in Paradiso in Amsterdam. ‘Ze kon maar een half concert blijven vanwege haar bedtijd, maar ze heeft wel Ambiance gehoord, dat wilde ze graag.’

Eind van de zomer gaathet orkest waarschijnlijk de studio in om het langverwachte tweede album te maken. Daar heeft Boontjes gewoonlijk het geduld niet voor, als hij een paar nieuwe liedjes heeft wil hij die meteen uitbrengen, maar hij weet ook wel dat de tijd die ze dan met elkaar doorbrengen hun kracht is.

Langzaam maar gestaag, zo ziet hij zijn carrière het liefst. ‘Ik ben doodsbang voor snelle succesjes.’ Zijn droom, waar hij nu weer voorzichtig aan durft te denken: met de band blijven spelen, door alle zalen van Nederland, en dan maar het publiek temmen. Wat daarbij wel nieuw is, is de spanning. ‘Nu ik het zo lang niet heb gedaan, begin ik te twijfelen of ik nog wel in staat ben de meute in beweging te krijgen. Dat is een gevoel dat ik niet eerder heb gehad.’