Theoloog-missionaris die knokte voor gelijkheid en die voor veel mensen het leven een beetje mooier maakte

Gerrit-Jan van der Kolm Beeld .

‘Onafhankelijk theoloog’, noemde Gerrit-Jan van der Kolm zichzelf, en onafhankelijk was hij, in denken en in doen. En daarom wilde hij ook geen subsidie voor het intercultureel ontmoetingscentrum De Buitenwacht, dat hij in de jaren tachtig stichtte in de Dordtse volksbuurt Oud-Krispijn. Het buurthuis voor christenen, moslims en Dordtenaren die niets (meer) met de kerk te maken wilden hebben, werd een glorieus centrum van samenhang, van onderlinge verbondenheid.

Van der Kolm was er de spil om wie zoveel draaide dat hij zich er na 25 jaar van los moest maken. Misschien al wel te lang had hij zijn hele ziel en zaligheid in De Buitenwacht gestopt. Hij liet zich binnenhalen door GGZ-instelling Yulius en ging pionieren op een snijvlak van theologie en psychiatrie.

Uitproberen, dat werkwoord kenmerkte Van der Kolm, die ook energie-ambassadeur werd, cursussen duurzaamheid ging geven en Oekraïense vluchtelingen pastorale hulp bood. Op 30 augustus overleed hij, op 73-jarige leeftijd, onverwacht, vermoedelijk aan een herseninfarct. Zijn vrouw Margreet Rijken: ‘Het was een klap. Gerrit-Jan was nog lang niet klaar. Er viel nog heel veel te pionieren.’ Een klap was het ook voor Oud-Krispijn. Riet Duykers, voorzitter van stichting De Buitenwacht: ‘Voor heel veel mensen hier heeft Gerrit-Jan het leven een beetje mooier gemaakt.’

Van der Kolm studeerde in Leiden theologie, met als hoofdvak zendingswetenschap. Met twee medestudenten, die net als hij niet per se van plan waren de kansel te beklimmen, en hun vrouwen besloot hij tot een experiment: de fabriek ingaan en uitvinden wat er dan als theoloog van je overblijft. De pioniers vestigden zich in een achterstandswijk in Dordrecht, en Van der Kolm ging aan de slag bij chemiegigant DuPont.

Lenige geest

Daarnaast gaf hij vorm aan De Buitenwacht, die als vanzelf het leven van het gezin met jonge kinderen ging beheersen. Rijken, die zelf onderwijzeres was: ‘Het was ingewikkeld en soms ook eng, want Gerrit-Jan ging alle problemen te lijf en deinsde niet terug voor geweld en intimidatie.’ Naderhand zou Van der Kolm tegen dochter Sanne en zoon Govert zeggen: ‘In die tijd heb ik jullie in de steek gelaten.’ Maar zo dramatisch hebben de kinderen dat niet ervaren. Een lenige geest deed hen om alle Buitenwacht-heisa heen manoeuvreren. Rijken: ‘Beiden zijn getalenteerd in het leven creatief vormgeven, Sanne als haptotherapeut, Govert als muzikant.’

De Volkskrant profileert regelmatig onbekende, kleurrijke Nederlanders die onlangs zijn overleden. Wilt u iemand aanmelden? postuum@volkskrant.nl

De Buitenwacht was in Van der Kolms optiek een nieuw soort kerk, een voorlopige constructie, iets wat een kerk per definitie dient te zijn: een instituut waaraan eeuwig te ‘prutsen’ valt, net als aan het geloof zelf trouwens. ‘De kerk is geen heilig woord’, zei hij in 2001 in een interview met het dagblad Trouw. ‘De kerk is als een tabernakel dat je meesleept naar een volgende plaats. Geen heiden heeft hier het licht gezien, geen moslim de Koran voor de Bijbel ingeruild, maar elke interactie is een overwinning op de onverschilligheid.’

Bondgenoot

Desinteresse wegnemen, laksheid verdrijven, daar was Van der Kolm geweldig bedreven in. ‘Geestverwant’ Duykers: ‘Hij spoorde mensen aan om niet bij de pakken neer te gaan zitten en liet ze hun eigen kracht ontdekken. Hij zat ze achter de broek, op een sociale manier. Hij wilde geen helper zijn, maar een bondgenoot. Samen met mensen knokken voor rechtvaardigheid, voor gelijkheid.’

Rijken: ‘Toch is Gerrit-Jan is altijd echt theoloog-missionaris gebleven.’ Maar welk geloof bleef er over na het experiment in Dordrecht, welke religieuze missie resteerde? Rijken: ‘Er ontstond een sterke overtuiging dat geloven het besef is dat je deel bent van een groter geheel en dat je uit liefde voor de medemens in verzet moet durven komen tegen krachten die dat geheel ondermijnen.’