Theo met de groene snor (1936-2022) zag alles en iedereen als een kunstwerk

Theo Kley – Theo met de groene snor – gaf vlinders aan John Lennon en Yoko Ono, bedacht de rustcel, de weggooiauto, stichtte met de Insektensekte de eerste milieubeweging en bereisde met het Amsterdams Ballon Gezelschap de wereld. ‘Theo was in-spi-re-rend.’

In de kerk van Ruigoord ligt Theo Kley na 1.061 volle manen op een podium, verborgen tussen het groen. Er worden groene veren uitgedeeld en rouwenden laten zich van hun groene kant zien, want Theo ‘met de groene snor’ is dood. Hij is 85 jaar geworden. Op 14 oktober kreeg hij in zijn huis in Amsterdam een hartaanval en viel van de trap. ‘Dat is echt typisch Theo’, zegt dichter en Ruigoord-grondlegger Hans Plomp. ’Hij viel naar beneden om omhoog te gaan.’

Omdat Theo een groene snor had, werd hij universeel beschouwd als Theo met de groene snor. Hoe hij Theo met de groene snor is geworden, behoort tot de Theo-theorie, dan wel Theo-mythologie. Van nature bezat hij een donkerbruine snor, totdat er groen-technisch gezien geen houden meer aan was. Gewend als hij was om met zichzelf aan de slag te gaan, met een voorkeur voor bizarre kapsels en felgekleurde kledij, kreeg hij middels verf uit de theaterwinkel een groen uithangbord onder zijn neus.

De groene snor groeide uit tot Theo zelf, vertelt vriendin Yllen van de Vliet, tot symbool van wie hij was, een brenger van ludieke vrolijkheid, begaan met de natuur. Ja, hij had ook groene vingers, hij maakte imposante daktuinen, en zijn paradijs in Ruigoord, Teejoos Theetuin, deed de overvliegende vliegtuigen in overdrachtelijke zin verstillen.

Aan dochter Tara verklaarde hij zijn voorkeur voor groen omdat dat het resultaat is van het mengen van rood (het vuur) en blauw (de oneindigheid). Anderen meenden zijn snor te moeten zien als het laatste stuk groen in het overvolle Westelijk Havengebied, of als teken dat Theo van binnen en en van buiten wilde groeien en vernieuwen, elk seizoen weer.

Theo Kley

De bestorming van het onmogelijke

Volgens Matthijs van Boxsel, auteur van De encyclopedie van de domheid, moet de oorsprong van de snor in de ‘patafysica’ worden gezocht. De grondlegger van deze leer der ‘denkbeeldige oplossingen’ is de fransman Alfred Jarry (1873–1907) en in zijn roman Doctor Faustroll heeft de hoofdfiguur een groene snor. ‘Theo was nature een patafysicus, hij verzon de dingen waar je bij stond’, vertelt Van Boxsel, ook verbonden aan de Nederlandse Academie voor Patafysica (NAP), die Theo tot erelid benoemde. ‘Zijn fantasie stopte nooit. Theo was in-spi-re-rend.’

Volgens Van Boxsel is Kley van ‘revolutionaire betekenis’ geweest voor de Nederlandse kunstgeschiedenis (en samenleving), in zijn hoedanigheid als deskundoloog. Simon Carmiggelt schreef over hem in zijn Kronkel: ‘De verdienste van Theo Kley is in elk geval dat hij een begin heeft gemaakt met de bestorming van het onmogelijke.’

Met zijn maten Max Reneman, Robert Jasper Grootveld, Hub Mathijsen en Cor Jaring richtte Kley het Deskundologisch Laboratorium op. Kley – geboren in Rotterdam, kunstopleidingen in Breda en Maastricht – was nog vers in Amsterdam toen hij antirookmagiër Robert Jasper Grootveld tegenkwam, midden jaren zestig. Hij viel ‘met zijn neus in de Provoboter’.

In het nederpsychedelische meesterwerk Moeder wat is er mis… met deze planeet? doet Theo Kley aan Volkskrant-journalist Ineke Jungschleger uit de doeken wat hij zoal aan dartele en knotsgekke ‘populair-wetenschappelijke projekten’ de wereld in heeft geslingerd. Zo raakte hij al trommelend op een barkruk in een café ervan overtuigd dat de betreffende barkruk ‘de Stradivarius onder de barkrukken was’. Hij nam de kruk mee naar huis en moedigde vrienden aan ook zelfbedachte instrumenten te maken, zoals een stofzuiger waar blokfluiten uitstaken. Het gezelschap noemde zich het Eksoties Kietsj Konservatorium, en verscheen bij happenings en bijeenkomsten, zoals bij de opening van de IJ-tunnel in 1968. De groep gaf zeshonderd schoolkinderen speelgoedfluitjes, en al fluitend marcheerden ze door de tunnel.

Voorts waren er zeer genietbare bedenksels als dierenautomaten waar dakloze dieren uit kunnen eten, auto’s met gezellige glas-in-loodinterieur, 11 meter hoge moederpoppen waar mensen met een moederbinding kunnen schuilen, rustcellen om bij te komen van het drukke bestaan en makkelijk op te klappen weggooiauto’s. ‘We waren speels’, verklaarde Kley in De Groene Amsterdammer. ‘We werkten niet planmatig, het borrelde vanzelf op. Het ging ons om de verwondering.’

John Lennon en Yoko Ono

In februari 1969 werd op de Waddenzee stookolie geloosd, waardoor vogels onder de olie kwamen te zitten. Als reactie hierop en op het steeds verder verdwijnen van insectensoorten door pesticiden richtten Kley, Mathijsen en Reneman de Insektensekte op.

Absoluut hoogtepunt van de Insektensekte was in 1969 de uitreiking van het erelidmaatschap aan John Lennon en Yoko Ono in hun bed in het Hilton Hotel. Op de markt kocht Theo groen uitgeslagen koperen vlindertjes, en deed er een beetje goudkleurige verf op. Hij hing de vlindertjes om bij Lennon en Ono, waarna er muziek werd gemaakt.

Portret van een verklede Theo Kley met het gipsen afgietsel van zijn eigen hoofd. Beeld Cor Jaring / Stadsarchief Amsterdam

Sinds de jaren tachtig had hij zijn stek in Ruigoord, eerst in twee tenten, later in een door het Gemeentelijk Havenbedrijf verstrekte keet op een landje. Dat bouwde hij uit tot een sprookjesbos. Toen op een dag werklieden aan het graven waren, vroeg hij hen een vijver te maken. ‘Hoe moet dat eruitzien?’, wilde een van hen weten. ‘Denk maar het achterwerk van je vrouw’, zei Theo. ‘Die vorm moet de vijver krijgen.’

Voor de kerk van Ruigoord, op de dag van zijn begrafenis, verdringen vrienden van Theo zich om de beste Theo-anekdote op te dissen. Want Theo was speels, Theo was baldadig, Theo was de hele Theo, omdat Theo alles en iedereen als een kunstwerk zag. Onvergetelijk, zegt Aja Waalwijk, was de keer dat hij een vuilniszak met helium vulde, en die op straat zette, vastgezet tussen de zwaardere zakken. Toen de mannen van de stadsreiniging deze weghaalden, steeg die ene op.

‘En vannacht droomde ik over Theo,’ zegt Hans Plomp, ‘dat hij op een wolkje wakker is geworden en zich afvroeg waar hij terecht was gekomen. Totdat hij allemaal oude vrienden zag. Wat doen jullie hier?, vroeg hij, jullie zijn toch dood?’